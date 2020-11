Oferta Audible Plus: Ahorre casi un 40% de descuento en los primeros seis meses

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Audible, propiedad de Amazon, ofrece una oferta en Audible Plus, donde puede ahorrar casi un 40 por ciento en una membresía durante los primeros seis meses.

Audible Plus es un servicio de suscripción que brinda acceso a miles de audiolibros, podcasts y Audible Originals. Normalmente cuesta $ 7.95 por mes en los EE. UU., Pero por un tiempo limitado en esta temporada de vacaciones, puede ahorrar $ 3 por mes. Una membresía de Audible Plus está a la venta por $ 4.95 por mes a partir del 17 de noviembre de 2020. Si se registra ahora, obtendrá esos ahorros aplicados a sus primeros seis meses. Tampoco hay compromiso, por lo que puedes cancelar en cualquier momento.

Después de seis meses, se le cobrará $ 7.95 por mes, pero nuevamente, puede cancelar en cualquier momento. Esta oferta finaliza el 31 de diciembre de 2020 .

Para obtener el descuento de $ 3 por mes, debe suscribirse por primera vez a Audible Plus. O incluso puede regalar la suscripción con descuento a alguien. Asegúrese de consultar la página de Amazon Audible Plus para conocer todos los detalles. Desde esa página, todo lo que tiene que hacer es presionar el botón "Obtener esta oferta", y luego se lo guiará a través de la transacción. Pan comido. También hay preguntas frecuentes en esa página que detallan qué obtienes exactamente con una membresía de Audible Plus.

¡Felices vacaciones!

Escrito por Maggie Tillman.