(Pocket-lint) - Amazon ha abierto su primera tienda de comestibles Fresh para compras en persona a partir de esta semana, aunque solo por invitación para comenzar. La tienda abrirá al público en las próximas semanas, ha confirmado la compañía.

Fresh está destinado a ser una opción más barata para las tiendas Whole Foods propiedad de Amazon, según CBNC . Ubicada en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles, la tienda Fresh vende comestibles de marcas nacionales y locales, así como alimentos que se han preparado en el lugar, como pizza.

No utiliza tecnología sin cajero ("Just Walk Out"), pero los compradores pueden utilizar los Dash Carts de Amazon, que están equipados con cámaras y sensores. Para utilizar estos carritos, inicie sesión con la aplicación de Amazon y luego con el carrito. puede identificar qué artículos colocas dentro, lo que te permite pagar automáticamente sin tener que hacer cola en la caja. También funciona con listas de compras que haces con Alexa.

Amazon dijo que los compradores también podrán usar los dispositivos Echo Show en su tienda Fresh para ayudarlos en su experiencia de compra.

En comparación, las tiendas de comestibles Amazon Go , que se cree que son un tercio más pequeñas que la nueva tienda Fresh de 35,000 pies cuadrados, usan la tecnología Just Walk Out de Amazon, o una serie de cámaras superiores con estantes sensibles a la presión, que pueden identificar lo que usted necesita. recoger y querer comprar.

Aunque esta es la primera vez que Fresh abre para compras en persona, la tienda ha estado cumpliendo pedidos en línea desde abril. Amazon ofrece entrega gratuita el mismo día para los miembros Prime y opciones de recolección en la tienda para pedidos en línea en el mostrador de servicio o en lugares de estacionamiento dedicados para la recolección.

Amazon no ha dicho si sus tiendas Fresh solo en línea en Chicago y en Irvine y Northridge, California también estarán abiertas al público.

Escrito por Maggie Tillman.