La tecnología sin cajero de Amazon Go podría llegar a Whole Foods en 2021

(Pocket-lint) - La tecnología sin cajero de Amazon, utilizada en sus tiendas de conveniencia Amazon Go en los Estados Unidos, podría llegar a los supermercados Whole Foods el próximo año.

Las tiendas Amazon Go se lanzaron en 2016 para los empleados de Amazon y luego se abrieron al público en 2018. Ahora hay aproximadamente 20 ubicaciones que utilizan tecnología sin cajero, que cuenta con cámaras, sensores y visión por computadora. Permite a los clientes retirar dinero sin necesidad de pasar por las líneas de pago. Simplemente entre, elija los alimentos y salga. Tenemos una guía detallada sobre cómo funciona la tecnología aquí.

Según el New York Post , las tiendas Whole Foods podrían comenzar a adoptar la tecnología sin cajero de Amazon Go en algún momento durante el segundo trimestre de 2021. El lanzamiento es aparentemente uno de los dos proyectos finales que Jeff Wilke, director ejecutivo de la unidad de consumo mundial de Amazon, ha planeado antes de jubilarse. el próximo año. Tenga en cuenta que Amazon adquirió Whole Foods en 2017, y muchos se han preguntado durante mucho tiempo cuándo la cadena agregará la tecnología.

Si bien la tecnología sin cajero suena futurista y divertido de probar, seguramente significará menos trabajos de cajero. Amazon también anunció previamente que comenzaría a vender su tecnología sin cajero a otros minoristas. Si se adopta ampliamente, esto podría significar la ruina para más de 16 millones de empleos minoristas estadounidenses.

Escrito por Maggie Tillman.