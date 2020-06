Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon está permitiendo a los suscriptores de Amazon Prime Video ver programas de televisión y películas con amigos a través de una nueva función Watch Party, que ahora se está implementando lentamente y se está lanzando inicialmente en los EE. UU. Aquí está todo lo que necesitas saber.

Una fiesta de Amazon Prime Video Watch puede incluir hasta 100 participantes en un grupo, pero cada persona debe tener una membresía de Amazon Prime en los EE. UU., Que, anualmente, cuesta $ 119 (o $ 8.99 al mes) en los EE. UU.

Una vez que tenga una membresía, puede usar Prime Video para unirse o iniciar una Watch Party. Incluso puede elegir entre miles de títulos, incluidos originales y contenido con licencia. Los originales incluyen Fleabag, The Marvelous Mrs.Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming y My Spy. Los títulos disponibles para alquiler o compra no están disponibles en el lanzamiento, según TechCrunch.

Prime Video Watch Parties permite la reproducción sincronizada y permite el chat, para que pueda ver y hablar con otros invitados en tiempo real. Sin embargo, debe compartir un enlace con familiares y amigos para experimentar algo juntos. La función de chat incorporada admite texto y emojis incorporados.

Busque un título elegible en el escritorio. (Busque "Prime Logo" o "Watch Now"). Seleccione "Watch Party" en la página de detalles. Ingrese el nombre de usuario deseado en "¿Cuál es su nombre?" Haga clic en "Crear Watch Party" para generar un enlace Watch Party. Invita amigos usando el ícono "Compartir" Seleccione "Copiar enlace" para compartir el reloj a través de aplicaciones de terceros disponibles.

Para comenzar con Watch Party, haga clic en el ícono Watch Party en la página de la película o programa en el sitio web de escritorio de Amazon Prime Video. Luego obtendrá un enlace que puede compartir con amigos y familiares. Aquellos que hagan clic en el enlace podrán unirse a la sesión y luego podrán chatear con otros.

Si desea unirse a una fiesta de Watch, haga clic en el enlace que recibió usando un navegador web de escritorio. Una vez que haya sido redirigido al título, ingrese su nombre de usuario deseado en "¿Cuál es su nombre?" y luego haz clic en "Unirse a Watch Party" para unirte a Watch Party.

Según Amazon, si aún no ve Watch Party, lo tendrá pronto, ya que la función está comenzando a implementarse ampliamente.

Consulte el centro de ayuda de Amazon para obtener más información.