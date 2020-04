Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Amazon ha celebrado un evento masivo de ventas cada julio durante los últimos años, pero este año, gracias a la pandemia del coronavirus, podría posponerse.

El minorista en línea planea retrasar el Prime Day hasta agosto, según notas de reunión internas compartidas con Reuters. Amazon podría perder $100 millones «por exceso de dispositivos que ahora puede tener que vender con un descuento», informó Reuters.

Amazon no es la única empresa que descuentos dispositivos en Prime Day. Aunque puedes conseguir todos los dispositivos de la marca Amazon, desde los reproductores Fire TV hasta los altavoces Echo, a la venta durante la extravagancia anual de compras, los vendedores también pueden participar y millones de artículos terminan reduciéndose en todo el sitio. En los últimos años, hemos visto ofertas increíbles en cosas como Instant Pots e incluso kayaks inflables.

En 2019, el Día Prime ocurrió en realidad durante dos días - 15 de julio y 16 de julio - y supuestamente fue superado las ventas tanto en Black Friday como en Cyber Monday seis meses antes, con más de 175 millones de artículos vendidos durante el evento. También fue el «evento más grande de la historia para los dispositivos de Amazon«.

Amazon también ha dicho que Prime Day suele ser el mayor motor de registro de membresía. Con tantas razones obvias para querer otro Prime Day este año, Amazon seguramente no está ansioso por cancelar el evento este mes de julio por completo y es probable que las cosas se hayan calmado para agosto para que aún pueda celebrar Prime Day 2020. Pero, incluso si el virus desaparece para entonces, uno tiene que pensar en la economía.

¿ La mayoría de la gente estará en condiciones de gastar frívolamente el poco dinero que tienen, especialmente si no tienen trabajo, en un nuevo dispositivo Echo? Sospechamos que no, pero tal vez las cosas no serán tan sombrías y el Día Prime 2020 se activará sin problemas.

Nos hemos puesto en contacto con Amazon para obtener un comentario.