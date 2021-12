Consejos y trucos de Amazon: los mejores trucos de compras que debe conocer

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todo el mundo compra en Amazon. Pero no todo el mundo realmente busca y juega con todas las funciones y herramientas ocultas del sitio.

Desde una sala de exposición que le permite mezclar y combinar virtualmente los muebles que desea comprar, hasta cupones digitales que puede recortar, hay muchos consejos y trucos secretos que hemos encontrado que podrían ahorrarle dinero y cambiar totalmente la forma en que usa Amazon.

Se siente una tontería comenzar con esto, porque es muy obvio, pero realmente deberías unirte a Amazon Prime si quieres dominar Amazon. Una gran parte de los consejos y trucos que sugerimos a continuación solo funcionan si eres miembro. Es una suscripción paga que, por una tarifa anual o mensual, brinda acceso a una serie de servicios y mejoras de Amazon.

Si desea convertirse en miembro de Amazon Prime y tiene una tarjeta EBT o Medicaid válida en los EE. UU., Puede unirse al precio con descuento de $ 5.99 por mes, en lugar de $ 12.99 por mes. Si es elegible, puede unirse desde aquí .

Si desea convertirse en miembro de Amazon Prime y está inscrito en un colegio o universidad, únase a Prime Student . Como miembro, obtendrá una prueba gratuita de seis meses que incluye los siguientes beneficios, envío gratis en dos días en compras elegibles, Prime Video y ofertas y descuentos solo para estudiantes. Una vez que finalice su prueba, puede registrarse en Amazon Prime con un 50 por ciento de descuento. Esto será válido por cuatro años o hasta que se gradúe.

Amazon le permite agregar hasta otras cuatro personas a su cuenta Prime para que puedan compartir sus beneficios de envío, pero deben ser miembros de su hogar. Para configurarlo, vaya al sitio web de Amazon Household y haga clic en Agregar adulto / adolescente / niño. Necesitará que se use su dirección de correo electrónico en sus cuentas de Amazon. El proceso también requiere que los adultos compartan la información de la tarjeta de crédito o débito.

Como parte de Prime Household, Amazon Teen ofrece a los niños de 13 a 17 años la libertad de comprar, pero los padres pueden aprobar sus compras antes de que se carguen.

¿Quiere explorar fácilmente los artículos con más descuentos en Amazon? Echa un vistazo a Amazon Outlet. Principalmente agrega artículos con exceso de existencias y liquidación para la venta en Amazon, pero en todas las categorías que pueda imaginar. ¡Estas ofertas pueden ahorrarle hasta un 80 por ciento!

Amazon Warehouse es similar a Amazon Outlet, pero muestra grandes descuentos en productos de caja abierta y reacondicionados, principalmente tecnología y gadgets. Tenga en cuenta que estos elementos se pueden usar, abrir o dañar. Pero todos los artículos se enumeran por calidad, incluidos muy buenos, aceptables y como nuevos.

Amazon Family es un centro para miembros Prime. Tiene ofertas en artículos para el hogar y la crianza de los hijos. Pero también ofrece recomendaciones de productos basadas en la edad y ventas regulares de productos para bebés. Obtienes un 20% de descuento en las suscripciones de pañales y un 15% de descuento en los artículos restantes del registro de bebés.

Las mejores ofertas de Amazon para nuevos productos se encuentran en el enlace "Ofertas de hoy" en la parte superior de cualquier página de Amazon. La sección "Ofertas de caja dorada del día" tiene nuevas ofertas todos los días, así como " Ofertas relámpago ", que son por tiempo limitado y, a veces, terminan en minutos. Para estar al tanto de todo, use la aplicación de Amazon , donde puede ver muchas ofertas con 24 horas de anticipación y registrarse para recibir alertas.

Incluso puede dejar que las ofertas lleguen a usted a través del correo electrónico de ofertas diarias de Amazon.

Cuando vea ofertas que le gusten, haga clic en Ver esta oferta para guardarlas. Luego, vaya aquí para ver las ofertas que está viendo.

Marque este sitio de seguimiento de precios. Camelcamelcamel.com monitorea casi todos los productos en Amazon, puede mostrarle cuáles tienen más descuentos en un día determinado, mostrarle el historial de precios de una lista y alertarlo cuando el precio baja en los artículos que desea. Pruebe también el sitio PriceGrabber o la extensión PriceBlink, que le permiten verificar rápidamente si un artículo es más barato en otro lugar. También hay WikiBuy, un sitio y una extensión . Le permite ganar dinero en efectivo, aplicar códigos de promoción y estar atento a los artículos que salen a la venta. Keepa es una extensión del navegador que funciona igual que Camelcamelcamel, pero en su lugar integra el historial de precios directamente en la página de listado de Amazon. También tiene una versión de aplicación móvil. OnlinePriceAlert le enviará un correo electrónico cuando el artículo que desea alcance un precio específico que esté dispuesto a pagar.

Amazon ofrece cupones. De hecho, hay una sección completa en Amazon dedicada a los cupones. Puede encontrar cupones para productos electrónicos, artículos para mascotas, juguetes y otros artículos. No se requieren tijeras ni cupones físicos. Para comenzar con los cupones de Amazon, vaya a Amazon.com, luego haga clic en el enlace en la parte superior de "Ofertas de hoy". En el menú de subelementos, haga clic en "Cupones".

Ya mencionamos Wikibuy como una extensión de agregación de códigos de descuento que debe probar, pero una alternativa es Honey. Automáticamente encontrará cupones para usted y los aplicará al momento de pagar. Simplemente instale la extensión y hará todo.

En muchos artículos para el hogar y comestibles, Amazon le ofrece la opción de "suscribirse" y ofrece un precio con descuento si lo hace. Esto es parte del programa Suscríbete y ahorra del minorista, en el que recibes envíos regulares del artículo por hasta un 15% de descuento sobre el precio normal.

Puede agregar monedas de repuesto en su bolso a una tarjeta de regalo de Amazon usando un quioscoCoinstar. Es absolutamente gratis, con el cargo por servicio del 11,9 por ciento asociado típicamente con los cambios de efectivo. Elija una tarjeta de regalo de Amazon para omitir la tarifa y reciba un código de tarjeta de regalo electrónica que puede usar al instante.

Hay muchos sitios de recompensas y encuestas que le permiten realizar tareas en línea para ganar puntos canjeables por tarjetas de regalo de Amazon. Por ejemplo, está Swagbucks , al que puede unirse gratis y le permite completar encuestas para ganar puntos. También están MyPoints e i-Say.

Amazon Assistant es una extensión para Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari y Microsoft Edge. Es gratis y fácil de instalar. Con él, puede ver comparaciones de productos que ahorran tiempo y dinero, acceder a los accesos directos a los populares centros de Amazon directamente en su navegador y recibir notificaciones cuando las ofertas que está viendo se publiquen con notificaciones de escritorio. También le permite obtener información sobre pedidos y entregas.

Amazon le permite pagar algunos artículos durante varios meses. Esta oferta solo se aplica a los productos vendidos y enviados por Amazon.com, como Amazon Echo, pero también a productos de terceros de otros vendedores. Simplemente busque la opción "pagos mensuales" en la página de detalles del producto.

Puede intercambiar sus dispositivos antiguos, incluidos teléfonos, tabletas, cámaras y más, así como videojuegos, libros antiguos y libros de texto, a cambio de una tarjeta de regalo de Amazon. ¡Los artículos deben estar en buenas condiciones e incluso el envío está incluido!

¿Quiere donar un poco a la caridad mientras compra? Luego usa AmazonSmile. Primero, marque smile.amazon.com y asegúrese de comprar siempre desde allí. En el escritorio, puede usar AmazonSmile 1Button para Chrome o Amazon Smile. para que se recuerde a las extensiones del navegador Firefox que utilicen Smile. Luego, elija una organización benéfica (hay más de un millón disponible) y cuando compre productos elegibles, el 0,5 por ciento se destinará a su organización benéfica.

Usando Amazon Alexa a través de un altavoz Amazon Echo o la aplicación principal de Amazon, puede ordenar o reordenar cualquier artículo. Solo di "Alexa, pide [nombre del producto]". Asegúrese de configurar un código de confirmación en su aplicación Alexa para evitar pedidos accidentales. También puede utilizar las habilidades de compra de Alexa para buscar ofertas en otros minoristas. Además, estad atentos a más ofertas exclusivas de Alexa en esta temporada navideña .

Amazon Cash le permite agregar dinero al saldo de su cuenta de Amazon. Básicamente, le permite aplicar efectivo al saldo de su cuenta de Amazon para que finalmente pueda tener dinero para gastar en Amazon sin una tarjeta bancaria o una tarjeta de regalo enganchadas. Vaya aquí para empezar .

En más de 8,000 ciudades, los miembros Prime pueden recibir entregas el mismo día en pedidos que califiquen de más de $ 35. Haga su pedido antes del mediodía y su paquete se entregará a las 9 p.m. (siete días a la semana). Si realiza el pedido por la noche, recibirá un envío gratuito en un día. Vaya aquí para ver si es elegible . También está Amazon Prime Now, que ofrece entregas en una o dos horas. Ingrese su código postal para ver si esta opción está disponible para usted.

Si compra algo que califica para envío gratuito con Prime, pero no llega a tiempo, puede obtener una extensión de un mes de su membresía. Si no tiene Prime, Amazon le reembolsará los gastos de envío. Para consultar, vaya a Comuníquese con Amazon > seleccione "Un pedido que hice"> seleccione su pedido> seleccione Problema con un pedido> Problemas de envío o entrega> El envío se retrasó.

Todos los miembros Prime deberían ver una nueva opción de Amazon Day cuando realicen el pago y elijan su opción de envío. La idea es que puedan establecer cualquier día de la semana como día de entrega. Por lo tanto, si selecciona Viernes, todos los artículos que compró durante la semana llegarán el "Día de Amazon" designado o el viernes. Ese día será el predeterminado a menos que lo cambie al finalizar la compra. Las entregas de fin de semana están disponibles en algunas áreas.

Si tiene una ubicación cerca de usted con una, seleccione Amazon Locker para recoger (o devolver) al finalizar la compra. Estos son quioscos seguros de autoservicio. Hay más de 2.800 casilleros ubicados en más de 70 ciudades de EE. UU. Los encontrará en lugares como Whole Foods Markets y tiendas de conveniencia.

Una alternativa a Amazon Locker es Amazon Key , que permite a los repartidores ingresar a su automóvil, garaje o casa cuando entregan paquetes.

Amazon ofrece un par de tarjetas que le permiten ganar puntos de recompensa. Puede canjear estos puntos por tarjetas de regalo (o como reembolso a través de Chase). Pero los puntos no funcionan para elementos como descargas digitales y algunos artículos de abarrotes y abarrotes. También puede vincular otras tarjetas de crédito, como American Express, Discover, Citi y más, a su cuenta de Amazon y Shop With Points . Consulte la tarjeta Visa de recompensas de Amazon.com de Chase que se puede usar en cualquier lugar y para acumular puntos. Si es miembro Prime en los EE. UU., Obtiene cinco puntos por cada dólar gastado en Amazon y Whole Foods; dos por dólar en restaurantes, farmacias y gasolineras; y uno por dólar en todas las demás compras. Cien puntos te dan un dólar para gastar en Amazon. ¡Cortejar! También está la Amazon Store Card, que es para comprar en Amazon a tarifas especiales. Los miembros de US Prime obtienen un reembolso del 5% cuando compran artículos elegibles exclusivos para Prime. Si califica, recibirá una tarjeta de regalo de $ 60 cuando se registre.

Amazon se asoció con Synchrony Financial para lanzar Amazon Credit Builder para que pueda otorgar préstamos a compradores estadounidenses con mal crédito o sin historial crediticio. Incluye una tarjeta con un 5% de reembolso en efectivo en las compras. También ofrece consejos sobre cómo generar crédito. Para empezar, Synchrony está emitiendo lo que se conoce como tarjetas de crédito "aseguradas", donde las personas pueden depositar $ 200, por ejemplo, y tener un límite de crédito de $ 200.

Si no obtiene la aprobación para una tarjeta de crédito típica de Amazon, se le pedirá que presente la solicitud. Pero la nueva aplicación de tarjetas también está disponible junto a las otras tarjetas de Amazon. Para postularse directamente, vaya a Solicitar Amazon Credit Builder > haga clic en Solicitar ahora> y siga las instrucciones en pantalla.

Los miembros Prime pueden obtener algo extra si eligen el envío gratuito sin prisas al finalizar la compra (en lugar de la opción de dos días). Su paquete generalmente llegará dentro de los cinco días y se le aplicarán créditos a su cuenta para usar en compras futuras.

Amazon halanzado una nueva sección de su sitio . Parece ser una especie de canal de compras desde el hogar, que recuerda a QVC o HSN. Por lo que podemos decir, el sitio se utiliza para promocionar productos en Amazon.com. Si necesita obtener más información sobre un artículo, le sugerimos que consulte Amazon Live.

La aplicación de Amazon ofrece una función AR View. Le permite navegar a través de miles de artículos que figuran en Amazon, como decoración del hogar, productos electrónicos, productos de oficina, juguetes y juegos, y colocarlos en su hogar o donde quiera verlos. Con la función, puede superponer, cambiar el tamaño y rotar el elemento para ver cómo se verá y encajará en la vida real. También es de uso gratuito.

Showroom es otra función AR gratuita en el sitio web y la aplicación de Amazon que le permite colocar muebles en una habitación virtual y ver qué tan bien encajan. Puede ajustar el aspecto del piso y las paredes para reflejar su propia sala de estar y cambiar elementos fácilmente. Los artículos de terceros incluyen sofás, sillas, mesas, lámparas, alfombras y obras de arte. También puede probar las marcas Rivet y Stone and Beam de Amazon.

¿Recuerdas el Echo Look? Es uno de los dispositivos Echo menos conocidos de Amazon. Su único propósito es sugerirle ropa nueva para que la compre. Utiliza un "servicio Style Check" que combina algoritmos de aprendizaje automático con consejos de "especialistas en moda" para brindarle consejos de estilo. Ahora, Amazon tiene un producto más nuevo, llamado StyleSnap , que, como Echo Look, usa IA para hacer recomendaciones de moda.

Simplemente haga clic en el ícono de la cámara en la esquina de la aplicación Alexa y tome una foto de un atuendo que le gustaría usar. Amazon luego ofrecerá prendas de vestir similares. Usando tecnología de aprendizaje profundo, StyleSnap puede diferenciar entre, digamos, un vestido acampanado o un vestido lencero. La función, que Amazon nos dijo que ahora está disponible en la aplicación Alexa para iOS y Android, también considerará cosas como la marca, el precio y las opiniones de los clientes.

Whole Foods ahora es propiedad de Amazon, por lo que es una ventaja de Amazon Prime : puede obtener un 10% de descuento en artículos, además de otros descuentos y beneficios semanales, como entregas en dos horas a través de Prime Now y un 5% de devolución en compras a través de Amazon. Tarjeta Visa Prime Rewards. Descargue la aplicación Whole Foods Market para comenzar a ahorrar. Además, intenta preguntarle a Alexa: "¿Cuáles son mis ofertas de Whole Foods?"

AmazonFresh era el nombre original del servicio de entrega y recogida de comestibles de Amazon en ciudades seleccionadas. Los miembros Prime pueden obtener los beneficios de AmazonFresh por una tarifa de membresía mensual adicional de $ 14.99. Vaya aquí para ver si la entrega o recogida está disponible en su área.

Amazon Prime Gaming, que anteriormente formaba parte de los beneficios de Amazon Twitch Prime, ofrece acceso a juegos gratuitos para descargar todos los meses, así como contenido exclusivo en el juego y botín, sin costo adicional. Además, obtienes una suscripción gratuita al canal de Twitch cada mes, emoticonos exclusivos, opciones de color de chat expandidas y almacenamiento extendido de tus transmisiones.

Amazon ofrece Prime Book Box, un servicio mensual de suscripción a libros para niños, a los miembros Prime. Si se suscribe, recibirá (entregado en su puerta) una caja con cuatro libros de cartón o dos libros ilustrados o novelas de tapa dura. Amazon dijo que ahorrará hasta un 40 por ciento del precio de lista de estos libros. Este servicio cuesta $ 22,99 al mes.

Amazon Prime Wardrobe te permite probarte la ropa antes de comprar ". Prime Wardrobe se considera un nuevo beneficio de Prime, así que suscríbete a Amazon Prime para aprovechar el servicio. Una vez que lo hagas, puedes pedir ropa, zapatos y accesorios, sin cargo por adelantado, y tiene siete días para probarlos. Luego, usa la etiqueta proporcionada para devolverlos.

¡Amazon imprimirá tus fotos por ti! Ya sea que desee tarjetas, decoración de paredes, tazas, álbumes de fotos, calendarios o impresiones. Todo está impreso en papel grueso, en colores intensos y en EE. UU. Mejor aún, haz tu pedido a través de Amazon Prime y obtendrás envío gratis.