(Pocket-lint) - Adobe ha lanzado Creative Cloud Express: una aplicación móvil y una plataforma web gratuitas que ofrece muchas de las mejores herramientas de las aplicaciones Creative Cloud de la empresa y Acrobat PDF en formato "ligero".

Creative Cloud Express reemplaza lo que era Adobe Spark, convirtiéndose en la nueva ventanilla única para usuarios en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio, gracias a un enfoque basado en plantillas para facilitar su uso en la creación de contenido visual.

Estará disponible de forma gratuita, pero también hay una versión paga a £ / $ 9.99 al mes, con contenido adicional en bibliotecas y acceso a plantillas más complejas. Si ya paga por cualquiera de los planes premium de Creative Cloud de Adobe, se incluirá CC Express.

Creative Cloud Express está disponible a través de Apple Store, Google Play y Microsoft Store, lo que garantiza el acceso en todas las plataformas, ya sea que sea un usuario de una tableta Android, un aficionado a la Chromebook o que esté enfocado en iOS o iPadOS.

Creative Cloud Express está dirigido a no profesionales que no necesitan herramientas de análisis profundo para hacer realidad su visión. Es para aquellos que quieren crear páginas web, folletos, carteles, fragmentos de redes sociales, etc.

Adobe Stock también está integrado en CC Express, lo que significa acceso gratuito a un millón de imágenes y activos. Si tiene la versión de pago que aumenta a 175 millones, lo que le ayudará a expandir esa visión creativa.

Puede acceder a Adobe Creative Cloud Express ahora mismo. Entonces, si ha estado buscando una herramienta creativa de uso gratuito, este es un excelente lugar para comenzar.