Estos Photoshoppers han reinventado hilarantemente socios famosos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Otro concurso clásico de Photoshop de Design Crowd ve a los participantes reinventar asociaciones famosas con resultados divertidos.

Conocida como Swapping Partners , esta competencia tiene famosos equipos ficticios y socios cinematográficos que se separan de su compañero habitual y se unen a otra persona. Los resultados a menudo son divertidos y ciertamente nos hacen imaginar cómo sería si sucediera de verdad.

Hemos recopilado algunos de nuestros favoritos, pero asegúrese de visitar las galerías en Design Crowd para probar lo mejor del resto.

El llanero solitario y el chico maravilla

El ganador del cuarto contenido de Swapping Partners fue elaborado por Mandrak y muestra al clásico abogado enmascarado, el Llanero Solitario reparado con Robin en lugar de Tonto.

No estamos seguros de que el Chico Maravilla sea tan bueno rastreando a sus presas, pero al menos su apariencia enmascarada coincide con la de su nuevo compañero.

Flavor Flav y Oliver Hardy

Oliver Hardy, la leyenda de la era del cine mudo de 1927 a 1955, aparentemente ha abandonado a su buen amigo Stan Laurel en favor de Flavor Flav.

No estamos seguros de que el rapero estadounidense hubiera sido tan popular en la escena del movimiento silencioso, pero ciertamente tiene la personalidad más grande que la vida para ser entretenido.

Batman y Grommit

Aunque el Joker podría no haber sido el socio de Batman, es ciertamente divertido imaginar lo que podría suceder si fuera el archienemigo de Caped Crusader.

Fácilmente derrotado con solo un poco de queso.

Sherlock Powers

El detective de ficción Sherlock Holmes ha cambiado a su fiel compañero y socio comercial serio, el Dr. Watson, por el ostentoso Austin Powers.

Imaginamos que esta película sería más juguetona de lo habitual, pero ciertamente vale la pena verla.

Mario y mickey

Mickey Mouse es su yo alegre habitual y está muy contento de formar equipo con Mario. Sin embargo, el fontanero italiano no parece estar muy contento de perder a Luigi.

Wall-E y Baby Groot

Imagínese las conversaciones tontas que tendrían estos dos. Ninguno de los dos era capaz de comunicarse de la manera habitual, sin duda pasarían un tiempo interesante juntos.

Miss Piggy y la Bestia

Imaginamos que la Bestia obtendría más de lo que esperaba al tener a Miss Piggy en su vida. Ella es un puñado.

Sin embargo, el muppet es sin duda un reemplazo divertido para Belle e imaginamos que este crossover de Jim Henson / Walt Disney sería entretenido de ver.

Plutón y Shaggy Rogers

Ruh-roh - ¡¡¡RAGGY !!! Scooby Doo, el detective aficionado de Great Dane, ha sido reemplazado por otro famoso perro de dibujos animados en forma de Plutón: el perro mascota de Mickey Mouse.

Sin embargo, encaja bastante bien con la pandilla, ya que es bastante inteligente, tampoco habla inglés y se asusta tan fácilmente como Scooby Doo.

Chris Tucker y Owen Wilson

Este no es solo un intercambio de socios, sino también un cruce de películas. Con Chris Tucker de la fama de Rush Hour y Owen Wilson de los Caballeros de Shanghai formando equipo.

El pobre Jackie Chan aparentemente ha sido abandonado por completo. No estamos seguros de dónde entra el elemento de Shanghai aquí, pero estamos seguros de que Wilson y Tucker serían una pareja divertida.

La dama y el ... Gromit

Gromit hace una segunda aparición esta vez sorbiendo espaguetis con Lady from Lady and the Tramp.

Quizás una de las escenas animadas más conocidas de todos los tiempos, los cachorros románticos podrían haber tenido una relación muy diferente si Grommit fuera la estrella. Esperamos que haya suficiente queso en la comida para su gusto.

Oscar y nemo

En este crossover, Oscar de Shark Tale se asoció con Nemo. Ambas películas tienen una fuerte presencia de tiburones, por lo que tiene mucho sentido.

Sin duda, Will Smith también aportaría una divertida dosis extra de carisma a Buscando a Nemo.

Los archivos x

Imagínese Expediente X pero con Mulder de David Duchovny siendo reemplazado por un Clint Eastwood de aspecto mucho más serio.

No estamos seguros de que esté tan abierto a la verdad.

Este verano no van a subirse a ningún avión

De vuelta a Rush Hour de nuevo, excepto que esta vez Jackie Chan ha sido cambiado por Mr.T.

Solo recuerda, no se está subiendo a un maldito avión tonto.

Asterix, Obelix y Odie

Parece que muchas de las personas involucradas en esta competencia tienen algo para intercambiar perros queridos de varios equipos y asociaciones.

Aquí, el adorable cachorro de Obelix, Dogmatix, ha sido reemplazado por el tonto amigo de cuatro patas de Garfield, Odie. De alguna manera encaja perfectamente, pero nos preguntamos qué tan útil sería en la lucha contra los romanos.

Will Smith y Wallace

No hemos visto una película de dibujos animados / del mundo real durante mucho tiempo. Aunque Martin Lawrence y Will Smith forman un buen equipo, nos encantaría ver a Wallace asociarse en su lugar. La comedia de slap stick se produciría con certeza.

Monster University solo con Minions

Mike Wazowski ha desaparecido de Monsters University y ha sido reemplazado por Minions. Tenemos que admitir que los Minions encajarían de manera divertida en el universo del Monstruo.

Mejor VPN 2021: las 10 mejores ofertas de VPN en los EE. UU. Y el Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 7 Septiembre 2021

Los archivos sobrenaturales

Lamentablemente, después de funcionar durante 15 años, la muy querida serie de ciencia ficción Supernatural llegó a su fin con la temporada 15.

Quizás este spin-off con Jared Padalecki y David Duchonvey podría llenar el vacío que dejó el programa.