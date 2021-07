Adobe trae soporte nativo para Apple Silicon a Premiere Pro

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de un período en versión beta, Adobe ha lanzado una versión final de Premiere Pro para Mac basadas en Apple Silicon (M1), así como una nueva función de voz a texto.

Speech to Text admite 13 idiomas y puede corregir o editar fácilmente el texto una vez que se transcribe. Speech to Text crea automáticamente subtítulos en la línea de tiempo. Adobe dice que Speech to Text una vez más utiliza su propia tecnología Adobe Sensei AI.

Adobe dice que hay una clara mejora de la productividad al poder agregar texto a los subtítulos a través del habla (siempre que no se le envíen los subtítulos desde otro lugar).

El último lanzamiento sigue al teaser de Adobe el mes pasado de que las aplicaciones Creative Cloud de Adobe se ejecutan hasta un 80 por ciento más rápido en los chips Apple M1 en comparación con el procesador Intel equivalente (en otras palabras, no los chips Intel de gama alta que hemos visto dentro de muchos programas). Macs de nivel).

La cifra de Premiere Pro es un 77 por ciento mejor, con tiempos de lanzamiento un 50 por ciento mejores.

Adobe dice que recibió soporte M1 en abril y mayo, respectivamente. Y soporte M1 para. Las funciones de integración de After Effects en Premiere Pro, como las plantillas Dynamic Link y Motion Graphics, ya se han optimizado para Mac con tecnología M1.

Photoshop, Premiere Rush y Audition son ya es nativo para Apple M1, al igual que Lightroom, que es compatible con Mac basados en M1 desde diciembre . Las aplicaciones de Affinity de Rival Serif fueron actualizado en noviembre .

Adobe After Effects para Apple Silicon entrará en Beta pública a finales de este año.

Las pruebas de velocidad se realizaron con la MacBook Pro de 13 pulgadas, presumiblemente porque es el único modelo de Apple disponible con chips Intel y Apple.

Ambas configuraciones tienen 16 GB de RAM y 2 TB de SSD y presentaron el Apple M1 frente al Intel Core i5 de décima generación. Desde entonces, Intel ha lanzado chips Core de undécima generación mejorados para computadoras portátiles desde entonces.

