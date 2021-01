Entonces y ahora: una visión de las celebridades pasando el rato con sus yoes más jóvenes

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Una tendencia bastante reciente ha sido que las personas asuman el desafío de la década: publicar imágenes de sí mismas hace años en comparación con ahora, para mostrar cuánto o qué poco han cambiado a lo largo de los años.

Sin embargo, un maestro de Photoshop tomó el desafío en una dirección diferente. Ard Gelinck comenzó a publicar imágenes de celebridades y rostros conocidos en Instagram junto con imágenes de ellos mismos.

En algunos casos, han pasado décadas desde las fotos originales, las comparaciones son algo realmente especial. Viaja con nosotros a través de la historia mientras presentamos una selección de nuestros favoritos.

A tiempo para la toma de posesión del presidente estadounidense Biden, Ard creó este brillante Photoshopping que muestra a un joven Joe Biden de 1967 fotografiado junto a su yo mayor. Nos preguntamos si el joven Joe tenía alguna idea de sus perspectivas de futuro. Nos encanta que su sonrisa no haya cambiado con el tiempo.

Brad Pitt es uno de esos actores que no solo parece envejecer, sino que mejora con cada año que pasa. Aquí lo vemos posando con su yo mucho más joven, la diferencia notable es una vibra muy de los 80 en la foto original.

Realmente disfrutamos de estas imágenes en las que Ard no solo ha retocado con Photoshop imágenes recientes, sino que ha tomado el tema cuando era niño y estableció una comparación de décadas después. El comediante Chris Rock ciertamente parecía divertido incluso cuando era niño.

Con mucho gusto admitiremos que estamos enamorados de Gillian Anderson en el día en que interpretaba a Dana Skull en The X-Files. Ahora está en comedias como Sex Education, las cosas han cambiado mucho para la actriz, pero es igual de increíble. De hecho, esta imagen puede ser una prueba de que no solo los hombres mejoran con la edad.

Han pasado muchos años desde que Macaulay Culkin interpretó a Kevin McCallister en Solo en casa, pero todavía tiene la misma mirada traviesa. Nos preguntamos qué consejo le daría un Macaulay adulto a su yo más joven.

Nos decepcionó mucho cuando The Good Place llegó a su fin, pero nos reconforta ver a Ted Danson en la pantalla de cualquier forma y, honestamente, esta imagen de él mezclada con una antigua de Cheers también es fantástica.

Bill Murray está regresando al papel de Peter Venkman en Ghostbusters Afterlife y estamos emocionados. El hombre, el mito, la leyenda es el favorito de todos, especialmente los de Internet . Esta imagen de él junto a sí mismo abarca décadas y es casi tan fantástica como él.

Recientemente conocido como "Impresionante" Keanu Reeves es otra hermosa leyenda actoral que está rodeada de mitos y leyendas urbanas. Sabemos que está listo para regresar a la pantalla para la nueva película de Bill & Ted, otra película de Matrix y, por supuesto, más de John Wick. Aquí vemos a un Keanu envejecido, pero no menos alegre, al lado de su yo más joven.

Esta comparación de vez en cuando muestra que Pierce Brosnan es otro de esos hombres frustrantemente guapos que mejora con la edad. Qué mirada. Podría decirse que uno de los mejores actores de Bond todavía lo tiene.

Al Pacino ha interpretado a muchos personajes diferentes a lo largo de los años, pero si decimos las palabras "saluda a mi amiguito", entonces uno, en particular, viene a la mente. Han pasado varias décadas desde que apareció en Scarface, pero Al Pacino sigue siendo un favorito habitual en la pantalla grande. Al Pacino ha aparecido en al menos 60 películas, lo cual es una gran hazaña.

Ex Sr. Olympia, Conan el Bárbaro, Terminator y Gobernador de California. Arnold Schwarzenegger tiene muchos logros en su haber. Ahora lo ha visto en todo su esplendor, tanto entonces como lo sabe gracias al talento de Ard Gelinck.

Siempre es un placer ver a Harrison Ford haciendo lo suyo y sin duda la mayoría de la gente lo recuerda con cariño por interpretar a Han Solo. Las salidas recientes a la franquicia significan que podemos ver visiones de vez en cuando no solo del actor, sino también de él en el modo Star Wars .

Es un tema de mucho debate en Internet, pero en nuestra opinión, Sean Connery es el mejor Bond. También es un actor increíble y un diablo guapo. Este Photoshopping de él de pie junto a su yo más joven solo sirve para mostrar cómo solo está mejorando con la edad.

Somos grandes fanáticos de Michael J. Fox y más aún de Regreso al futuro: ¿qué geek que se precie no es? Entonces, esta imagen del Sr. Fox pasando el rato con Marty McFly es realmente una belleza.

Resulta que la leyenda del fútbol Christiano Ronaldo siempre ha tenido una sonrisa un poco descarada. Apostamos cuando era tan joven, aunque nunca soñó con lo que le depararía el futuro.

Un Tom Cruise mayor, pero aún apuesto, se ve aquí junto a su yo más joven. Han pasado muchos años, pero Cruise puede ser una prueba de que algunos hombres mejoran con la edad.

La cantante y compositora inglesa Amy Winehouse puede haber fallecido trágicamente a principios de 2011, pero aquí vive con dos hermosas visiones de su pasado en una foto brillantemente elaborada.

El brillante Robert De Niro abraza a su yo más joven. Un retroceso a una época en la que tenía una cabellera mucho más impresionante. Nos preguntamos de qué hablarían estas dos versiones de él si realmente pudieran encontrarse así.

Otro cantautor británico desaparecido, pero no olvidado. Esta foto funciona como un brillante homenaje al vocalista principal de Queen, a quien también se le rindió homenaje recientemente en Bohemian Rhapsody, el magnífico comienzo biográfico Rami Malek.

Richard Gere comenzó a actuar en la década de 1970, ha recorrido un largo camino desde entonces. Incluso ha sido visto como un símbolo sexual algunas veces a lo largo de las décadas. Gracias a Ard Gelinck, ahora podemos verlo como nunca antes. Probablemente haya al menos veinte años o más entre estas fotos, sin embargo, han sido juntas con Photoshop de manera convincente.

No estamos seguros de cuál es el secreto de Tom Selleck, pero esta foto de él parece mostrar que su bigote mejora con la edad. No se puede negar que es magnífico y este brillante Photoshopping es una obra de arte maravillosa que estamos seguros de que le encantará.

Clint Eastwood podría estar cerca de los 90 años, pero todavía está en el juego de la actuación y también es fuerte. Comenzó a actuar en la década de 1950 y luego pasó a dirigir y producir también, creando una filmografía bastante brillante a lo largo de las décadas. Esta increíble imagen con Photoshop muestra a Clint Eastwood desgastado pero no roto con su yo joven feliz y malhumorado posando para la cámara.

Encerar, encerar. Años después, años fuera. Una brillante visión de "entonces y ahora" de la leyenda de la actuación Ralph Macchio, mejor conocido por su papel en The Karate Kid. Se parece más a una foto de un padre orgulloso y su hijo, pero nos encanta cómo la versión más joven parece mirar hacia la distancia media, quizás preguntándose qué le depara el futuro.

The Fresh Prince lo patea con una versión adulta de sí mismo con traje y botas. Realmente disfrutamos de los pequeños toques de este Photoshopping, como el fondo que hace que parezca que ambos están en la misma sesión de fotos.

Una foto clásica de Julia Roberts durante su papel en Pretty Woman. Hilarantemente, la foto original mostraba a Julia Roberts abrazando a su coprotagonista Richard Gere, pero ahora abraza una versión más vieja de sí misma gracias al poder de Photoshop.

Henry Winkler podría ser mejor conocido como Fonzie de la comedia de situación Happy Days de 1970, pero su sonrisa es tan impresionante hoy como lo fue hace todas esas décadas. Este es un chappy feliz, que todavía tiene habilidades de actuación también; lo amamos en "Barry" de HBO en 2018.

La estrella del héroe de acción y leyenda actoral Mel Gibson es otra adición a esta lista de hombres brillantemente guapos que han mejorado con la edad. También nos encantan los felices resultados de este Photoshopping. Puede que no sea tan convincente como los demás, pero de todos modos es difícil ver más allá de la mirada penetrante.

Dicen que nunca debes subirte a un avión, barco o nave espacial con este hombre, ya que no es un gran compañero de viaje. Sin embargo, es un actor increíble. También hace otra gran foto de "entonces y ahora".

Este Photoshopping parece perfectamente sincronizado considerando el reavivamiento del amor por Rocky y su reinicio con la película derivada Creed. Sylvester Stallone también sigue lanzando grandes golpes.

Siempre hemos tenido debilidad por Michael J. Fox. No ha tenido una vida fácil gracias a su batalla contra el Parkinson, pero no ha dejado que eso le impida hacer grandes cosas. Este Photoshopping no es tan fantástico como el hombre, pero sin duda es un buen homenaje para él.

Una visión completamente agradable de un joven Harry Potter (también conocido como Daniel Radcliffe) con su yo mayor y más mundano. Disfrutamos mucho este Photoshopping y cómo se presenta con el joven Radcliffe sentado más alto que su yo mayor.

Esta es una foto de entonces y ahora que realmente se destaca del resto. De alguna manera, el joven George Clooney ni siquiera parece el mismo hombre.

Ok, este no es técnicamente una celebridad con una versión más joven de sí mismos, pero aún merece estar en la lista, ya que muestra al último actor de Bond con uno de los actores más conocidos de nuestro tiempo. Sean Connery, desafortunadamente, falleció en 2020, pero esta imagen es un brillante homenaje a él y una gran vista de dos increíbles Bonds.

