Bonkers nuevos animales imaginados con el poder de Photoshop

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Nos encanta ver las imágenes mágicas creadas por los maestros de Photoshop, por lo que cuando nos topamos con una sección de Reddit dedicada a la creación de animales híbridos, estábamos extasiados.

Estas fotos imaginan un mundo donde todo es posible y crean una variedad de nuevas razas al fusionar una o más especies. Los resultados son increíbles: hilarantes, intrigantes y estimulantes.

Solo mira a este cachorro. Apostamos a que es un buen chico en tierra o en el agua. Probablemente el mejor nadador que puedas ver y mucho mejor para recuperar pelotas del agua también.

Un cruce entre un oso y una jirafa. Creemos que este fue originalmente un oso polar y no estamos seguros de que este nuevo esquema de color sería un gran camuflaje, pero sabemos que se ve increíble.

Algunas de estas fotos de animales híbridos son criaturas bastante lindas y tiernas. Este llamado Orangupanda parece un feliz chappy de hecho. Relajante, contento mirando a lo lejos tal vez soñando despierto con brotes de bambú o plátanos. No estamos seguros, pero nos encanta.

Imagine un mundo donde las aves fueran tan esponjosas en lugar de emplumadas. Un Redditor preguntó si el pájaro conejo, también conocido como Burb, volaba con las orejas. Ciertamente nos encantaría verlo en vuelo, eso es seguro.

Otra criatura híbrida que hace que los babuinos sean menos amenazantes, pero que puede hacer que las aves sean un poco más intimidantes. Sin embargo, este pequeño tipo parece que podría hacer una siesta.

Nos gusta imaginar no solo cómo se verían algunas de estas criaturas si fueran reales, sino también cómo se moverían y vivirían en nuestro mundo. Imagina a este nuevo animal deslizándose hacia los lados para un pequeño y feliz chiste.

Tenemos la sensación de que el rinoceronte de ballena o Whino podría ser el rey del mar. Ese cuerno masivo seguramente sería útil para ver a otras criaturas marinas cuando está buscando un bocadillo. Majestuoso, hermoso, pero probablemente no terriblemente elegante.

No estamos seguros de que la piel de gato y la nieve sean una mezcla cómoda para este pequeño, pero de alguna manera ambas criaturas trabajan bien juntas. Los pingüinos nunca se han visto tan tiernos o preocupados.

Imagina un mundo en el que tu gato podría mezclarse con su entorno, pero también tenía ojos extraños que pueden girar y girar en cualquier dirección. No estamos seguros de si esto sería aterrador o gracioso. Sin embargo, estamos seguros de que este coño podría llegar a todo tipo de travesuras.

Este combina productos alimenticios y patos de agua. Una curiosa imaginación. Ciertamente no estamos seguros de lo que sucedería si estos patos comenzaran a madurar demasiado, podrían volverse desordenados.

Los lobos ya son bastante intimidantes. Con enormes picos y ojos capaces de mirar directamente a tu alma, son aún más peligrosos y desconcertantes.

Otro híbrido que imagina combinar búhos con otros animales. Este híbrido corto y rechoncho es extrañamente maravilloso e igualmente majestuoso como las criaturas originales utilizadas como inspiración.

Este es posiblemente uno de los híbridos más extremos de nuestra lista. Los caballitos de mar generalmente no son terriblemente peligrosos, pero este tiene una abeja real en su sombrero y los dientes para respaldarlo. Nos preguntamos si un dinosaurio submarino podría haberse visto así.

Aburrido elefantes viejos. Todo aburrido y gris y decepcionante. Imagínese si en su lugar tuvieran orejas coloridas como mariposa. Qué mundo tan maravilloso sería ese.

Tanto puntiagudos como viscosos al mismo tiempo, este pequeño sapo erizo probablemente tendría más posibilidades de sobrevivir en la naturaleza y con una lengua larga, incluso podrían tener más éxito para mantenerse limpios. Algunas de estas criaturas híbridas podrían tener una vida mejor que la real.

Los híbridos de búho simplemente funcionan muy bien. Son terroríficos o maravillosamente majestuosos. Los sabios tigres también serían una criatura interesante para ver en acción, siempre que fuera desde una distancia segura con la narración de David Attenborough.

Esta edición se envió a Reddit con el título "The Graceful and Majestic Horsoppotamus": un Redditor agradeció al usuario por el material de pesadilla. Ciertamente una criatura de aspecto extraño. No estamos seguros de que nos gustaría ser nosotros los que intentemos romperlo.

¿Qué pasaría si Donkey de Shrek no fuera solo un burro de la vida real, sino también un híbrido? Imagina ese mundo y las interesantes conversaciones que podrías tener con él.

Justo cuando no creías que los Camaleones pudieran volverse más coloridos, alguien mezcló uno con un Tucán. Parece que este podría ser un poco pesado, pero ciertamente interesante.

Tómese un breve momento, si lo desea, para imaginar las bolas de piel que esta cosa tosería. Por supuesto, es un Elephant Cat o Cat Elephant o Kittyphant, así que no hay pelo, no hay problema. Sin embargo, nos preguntamos si todavía le gustaría frotar el vientre.

En general, no tememos a las arañas, pero esta es realmente aterradora. Peludo, enojado, capaz de silbar y saltar grandes distancias mientras siempre cae de pie. ¡Ay!

¿Menos King Kong y más King Donkey? Este híbrido no solo es majestuoso sino también hermoso. De alguna manera más pacífico y reflexivo que los animales del mundo real. También disfrutamos del arete de aro dorado, un bonito toque inesperado para una foto ya brillante.

Mullido, pequeño, aficionado a buscar palos, este pequeño híbrido lo tiene todo. Un hermoso híbrido de perrito y conejo que imaginamos es interesante, pero difícil de controlar en las caminatas.

Esta cosa se ve extrañamente alegre y animada para pasar un buen rato, pero a tamaño completo, no queremos enredarnos con ella. Imagine la pelea que un Croctopus podría soportar con todos esos dientes y una multitud de patas a su disposición.

Otra pequeña criatura con demasiados dientes para nuestro gusto. "Los pájaros" de Alfred Hitchcock probablemente habría sido aún más aterrador si los pájaros hubieran sido parte de la orca.

Alguien tomó el personaje ManBearPig de South Park y lo convirtió en una realidad horrible a través del poder de Photoshop. Parece que está sufriendo de ira por las redes y realmente no está satisfecho con algo.

El gato mezclado con un pingüino podría haber resultado en un híbrido lindo y tierno, cruzado con un perro, sin embargo, los resultados son cosquillas. Esa es una cara que solo un padre podría amar. Los niveles de baba también serían ridículos.

¿Alimentas a esta cosa con pescado, terrones de azúcar o zanahorias? No podemos decirlo. También nos preguntamos cuántas personas estarían dispuestas a dar un paseo. Ciertamente, una bestia interesante sin embargo.

Este feliz chappy parece estar disfrutando la vida. Contento sentado en una roca, el viento soplando a través de su gloriosa melena, el sol brillando sobre su suave pelaje. Todos podríamos aprender una lección del Marmot Lion. Un individuo relajado que está viviendo la mejor vida sin preocuparse del mundo.

Hemos visto algunos animales híbridos bastante terroríficos en esta lista, pero este realmente se lleva la galleta. Todo el poder y la ferocidad de un oso y un cocodrilo se combinaron en un tipo sorprendentemente feliz. No es algo que nos gustaría encontrar en el mundo real, eso es seguro.

El Snaken apropiadamente nombrado es tan majestuoso como aterrador. Otros nombres potenciales para esta creación divertida incluyen Crockatrice, Snooster y Slitherhen. Como quieras llamarlo, los detalles en Photoshopping son fantásticos.

¿Alguna vez has mirado una Zeebra y pensado "bueno, se ve delicioso"? ¿No? Bueno, quizás lo hayas hecho ahora, especialmente si eres fanático de las cookies Oreo. Tal vez todas las rayas blancas son solo relleno de crema.