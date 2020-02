Increíbles artistas de Photoshop que se ponen en la imagen

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Photoshop se puede usar para crear muchas imágenes diferentes e ilusiones inteligentes. Algunos hábiles artistas de Photoshop se encargaron de ponerse en otras imágenes, haciendo que pareciera que realmente estaban allí cuando se tomó la foto.

Hemos reunido algunas de las mejores imágenes de tres artistas muy talentosos, desde parodias de la cultura de las celebridades y gemelos ficticios hasta artistas que conocen a sus seres infantiles. Prepárese para maravillarse con un arte de Photoshop increíblemente inteligente.

Rob promedio es en realidad Robert Van Impe. Se describe a sí mismo como un "tipo mediocre de Bélgica", y resulta ser increíblemente talentoso con Photoshop. Claramente deseando tener un estilo de vida de celebridad, Van Impe se presenta de manera convincente en imágenes con caras famosas. Ya sea para pasar el rato con Barack Obama o para ponerse cómodo con Beyoncé, los trucos de Photoshop de Average Rob siempre requieren que eches un segundo vistazo, solo para asegurarte de que no pueda estar en la imagen original.

No estamos seguros de si sentarse en una piscina infantil con brazaletes con Katy Perry es la mejor idea para la primera cita, pero le deseamos a Rob la mejor de las suertes para obtener un segundo.

Si bien no creemos que Rob sea partidario de Trump, en gran parte debido a su amistad con Obama (más sobre eso más adelante), claramente no le agrada demasiado estar tan cerca de Hilary Clinton.

Rob también tiene un afecto particular por Ryan Reynolds , ya que se ha colocado en algunas fotos con el actor canadiense. Rob está arruinando la mirada de Ryan a la cámara, pero es agradable que puedan sentirse cómodos el uno con el otro.

La forma en que Rob ha podido hacer que la toalla parezca que realmente cuelga de los hombros de David Beckham es una prueba más de su talento. Rob te muestra cómo creó el efecto en la publicación de Instagram .

La foto del anuncio de embarazo de Beyonce se convirtió en la foto más querida de Instagram en 2017. A Rob le gustaron tanto las noticias que se acercaron para ver si podía sentir a los bebés pateando.

Aquí hay otra foto de Rob con uno de los mejores amigos, Ryan Reynolds . La expresión facial de Ryan parece que está luchando por sostener el peso de Rob en sus brazos, pero como es el gran padre que es, sin duda sigue soldado.

Si alguien se unirá a los mejores amigos Barack Obama y Joe Biden , será Rob. Aquí está pasando el rato con ellos en una cancha de tenis, "bromeando acerca de que Trump fue elegido presidente algún día".

Kim Kardashian y Kanye West recientemente dieron la bienvenida a su tercer hijo, que fue llevado por un sustituto. Aquí está la foto del anuncio de Rob para decir que era él quien llevaba al bebé.

Rob está recordando los buenos recuerdos en esta imagen, al momento en que viajaba en un ciclomotor con Brad Pitt y Angelina Jolie (que de alguna manera pueden acomodar a tres personas) antes de que se divorciaran.

No es solo con Obama con quien Rob es el mejor amigo, como se lo puede ver aquí saliendo con Eminem . Asumimos que Eminem se puso los auriculares después de que Rob se durmiera.

Conor Nickerson es otro talentoso artista de Photoshop que se pone a sí mismo en la imagen. Pero en lugar de mezclarse con los ricos y famosos, volvió a visitar su infancia y colocó su yo más viejo, en imágenes de él cuando era joven. Algunas imágenes lo ven recrear poses, mientras que otras podrían pasar fácilmente por él como un hermano mayor.

Nickerson dice de su serie Childhood: "Mientras miraba algunas viejas fotos familiares, me preguntaba cómo sería si tratara de pintarme Photoshop hoy mismo en ellas".

"Reuní todos los sombreros y camisetas viejas que pude encontrar e hice mi mejor esfuerzo para ponerme en momentos de la infancia que, aparte de estas fotos, siguen siendo solo un recuerdo lejano. El resultado fue aprender mucho sobre Photoshop, pero también un "Divertida, extraña y sorprendentemente introspectiva colección de fotos mías saliendo conmigo".

Hay mucho que amar de estas fotos e incluso un viaje personal por el carril de la memoria puede ser algo maravilloso para todos nosotros. Después de todo, ¿a quién no le encantaría la oportunidad de regresar en el tiempo y conversar con su yo más joven?

Nos preguntamos si su familia lo habría reconocido si hubiera logrado encontrar el camino de regreso a través del tiempo y unirse a la mesa para una porción de pastel de cumpleaños.

Nos encantan las imágenes de Connor y el esfuerzo que ha puesto en ellas, incluso yendo tan lejos como usar ropa similar a su yo más joven.

Conor es fotógrafo y artista de Photoshop. Puedes ver su trabajo en sus páginas de Facebook e Instagram , así como en su sitio web .

Un artista de Photoshop con el nombre de Kirby Jenner es claramente un gran admirador de Kendall Jenner. Su cuenta de Instagram lo describe como "Modelo Amatuer / Amante de todas las cosas / Hermano gemelo de Kendall Jenner". Sus habilidades de Photoshop son tan buenas que realmente necesita saber si la foto es real o no. Actualmente se colocó en 126 fotos en Instagram, y están demostrando ser populares ya que ha atraído a 787,000 seguidores.

La cuenta de Facebook de Kirby tiene más contenido inspirado en Kendall, incluido ponerse en un avance de la última serie de Keeping Up with the Kardashians.

Si bien Kendall es un modelo reconocido internacionalmente, Kirby no lo es. No es de extrañar, entonces, que esta foto haya sido "cortada" de la revista GQ.

Para no desanimarse cuando se corta su disparo GQ, Kirby ha logrado hacerse pasar por un modelo de pista, completo con botas en lugar de tacones altos.

Esta imagen es particularmente efectiva. Kirby ha podido ponerse convincentemente detrás de Kendall en el perro , e incluso ha puesto una sombra realista en el fondo.

La imagen original de Kendall tendido en el suelo con el pelo en forma de corazón fue la foto que más me gustó en Instagram en 2015 con 3,2 millones de Me gusta (ahora tiene alrededor de 3,6 millones). Aquí, Kirby implica que él era parte de la foto original, acostada junto a su "hermana" , pero fue excluida de la toma para la versión final.

Esta foto es quizás un poco menos convincente que algunos de los otros trabajos de Kirby (no hay forma de que puedas conseguir un sándwich durante tanto tiempo en un juego de baloncesto), pero de todos modos es divertido. Cara Delevingne se ve bastante atónita ante el sándwich de Kirby mientras Kendall continúa luchando a través del suyo.

Kirby dice acerca de esta foto que tomó clases de ballet sabiendo que Kendall jugaría hockey sobre patines con él. Parece que ella no cumplió su palabra ya que él todavía no ha podido jugar con ella. Tal vez habrá una foto de ella jugando algún día en la que Kirby pueda ponerse.

Solo podemos suponer que Kendall está modelando en la pista de aterrizaje para esta foto, ya que no se la ve por ningún lado (que tal vez su hermana, Kylie, sentada a la derecha de Kirby, pero nuestro conocimiento de Jenner no es tan bueno).

Esta foto de Kirby con el clan Kardashian / Jenner es realmente buena. Kirby ha logrado obtener una exposición similar para que coincida con la foto original. No estamos seguros de si Kourtney (en el medio) ya estaba sosteniendo algo, o Kirby incluso ha logrado Photoshop en algunas manos imaginarias.

Tenemos que admitir que nos reímos de la leyenda de esta foto . Kirby dice que fue tomada para Halloween, donde se vistió como una "jirafa linda" y Kendall se vistió como "el fantasma de una niña que se quemó la cuerda de segundo grado de su columpio y murió". Creemos que ella saca la mirada increíblemente bien.

Realmente nos gusta esta imagen de Kirby y Kendall en un anuncio publicitario de Calvin Klein. Si bien Kirby puede no tener el físico a menudo asociado con los anuncios de la marca de moda (y está comiendo un sándwich Subway), creemos que ha clavado la apariencia de CK.

No hemos visto la versión original de esta foto, pero si el cabello de Kendall no es tan grande como en esta foto , entonces realmente tenemos que admirar las habilidades de Photoshop de Kirby. Ha copiado perfectamente la pose de Kendall y tiene las sombras alrededor del punto medio, si tan solo hubiera eliminado los calcetines y las sandalias.

Kirby insiste en que es el hermano gemelo de Kendall, así que aquí están en su cumpleaños número 17. Kendall debe ser el niño favorito, ya que recibe un gran pastel mientras que Kirby se las arregla con uno mucho más pequeño con una vela.

Esta era casi la foto perfecta , de Kirby posando en el costado de un bote con sus hermanas. Desafortunadamente, debe haberse centrado demasiado en sus cordones de fresa y haber perdido el equilibrio. Nos encanta la forma en que Kirby ha podido lograr una profundidad efectiva con su posicionamiento, haciendo que parezca que realmente está allí.

Esta es quizás una de las fotos más efectivas de Kirby. Nuevamente, no hemos visto la imagen original, pero imaginamos que la salsa de tomate ya no estaba encima del pan. Kirby ha hecho que parezca que se extiende sobre la parte superior del moño y sobre los dedos de Kendall.

Otro Photoshopping de Kirby muestra este subtítulo:

"Cuando me dijeron que estaba trabajando con un pájaro enojado, pensé que se referían al pájaro real de Angry Birds. En cambio, este pájaro era literalmente un pájaro enojado AF. ¿Estoy enojado? 100% sí. Todavía es bastante lindo aunque jaja idk Me encantan los animales ".