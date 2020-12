102 de los peores errores de Photoshop de todos los tiempos, no creerá lo que ve

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La tecnología puede ser algo maravilloso y glorioso. También puede ser total y absolutamente mal utilizado, especialmente cuando está en manos de bufones.

Adobe Photoshop es un excelente ejemplo de una herramienta que puede hacer que las fotos e imágenes se vean espectaculares, y al mismo tiempo crear los momentos más extraños y, seamos sinceros, divertidos si se usa incorrectamente.

Hemos recopilado algunos de los peores ejemplos de "Photoshopping" que se encuentran en Internet, desde la manipulación francamente hilarante hasta la ligeramente perturbadora del cuerpo humano.

Hay imágenes horribles de celebridades y casos en los que las empresas han cambiado inexplicablemente la realidad por medios nefastos. Eche un vistazo a la extensa colección y deléitese con la idiotez de los usuarios de Photoshop que, francamente, no tenían idea de lo que estaban haciendo.

No hay mejor error moderno que un error de Photoshop.

Dedos increblemente largos

Sabemos que X-23 tiene garras al estilo de Wolverine en Logan, pero no nos dimos cuenta de que sus dedos también eran muy largos. Esta imagen oficial del cartel afirma lo contrario.

Ese avin est mal

¿Te subirías a un avión sin una rueda delantera? No estamos seguros de que lo haríamos. El aterrizaje ciertamente sería difícil.

Dos pies derechos

Quinta Armonía. Dos pies derechos. Dijo Nuff. Este es uno de los errores clásicos de Photoshop donde tienes que mirar de cerca para verlo, pero cuando lo haces no decepciona.

Una madre a la que admirar

"¡Cuando sea mayor, quiero ser tan increíblemente alta como tú mamá!" Imaginamos que a este joven le da mucha tensión el cuello cuando mira hacia arriba para hablar con su mamá.

Moradores de tiendas

Aplaudimos la aparición de un dron en esta toma publicada por W Magazine, pero al parecer, Gigi Hadid y Kendall Jenner nacieron sin rodillas. También hay una mano incorpórea flotando fuera de la tienda y tocando a una de ellas en el hombro.

Libera el pezn

Chrissy Tiegan, la modelo fotografiada aquí, tuiteó en respuesta: "No tengo pezones. Me los dibujo con puntitos cada mañana y, a veces, olvido

Un Photoshopping para el espectculo de armas

¿Incluso levantas, hermano? Este tipo claramente lo hace. Pero solo el brazo izquierdo. Nunca el correcto. Nunca.

Pierna perezosa

Las tumbonas solo admiten modelos de una sola pierna. Es bastante impresionante poder editar una foto y hacer que alguien que está claramente relajado se vea terriblemente incómodo.

Los ngulos estn mal

El mástil de esta guitarra parece desaparecer a través de un desorden de cabello de una manera que no podría haber hecho. Otro milagro de Photoshop.

Rostros familiares

Ciertamente, no hay nada de malo en las familias multiculturales. Sin embargo, hacer fotos con caras no es la mejor manera de lucirlas. La cara de papá también está horriblemente editada, la iluminación está mal.

Levitando a LeBron

El jugador de baloncesto profesional LeBron James aparentemente no solo es increíblemente alto y sorprendente en su deporte elegido, sino que también es capaz de hacer trucos de levitación. O al menos aparecer en fotos sin lucir las piernas.

Los opuestos se atraen?

Dicen que las parejas a menudo se ven similares, pero esto es ridículo. Tal vez no pudieron encontrar una dama para aparecer en la foto, así que solo le pidieron al modelo masculino que se pusiera una peluca. No estamos seguros de lo que pasó, pero nos encanta.

Una toma de mltiples ngulos?

Una mirada cercana a esta foto aparentemente muestra a alguien acostado en el campo de maíz debajo del atleta. Suponemos que intentaron tomar fotos desde múltiples ángulos, pero el resultado es mucho más espeluznante.

Un ajuste interesante

El calce de los pantalones de esta mujer está apagado. Ciertamente, no se ve muy cómodo.

Pap est fuera de escena

Una foto bastante triste de una selfie familiar en la que papá ha sido eliminado de la foto. Una mano peluda queda como prueba de su existencia.

Un tiro en salto mgico

Este jugador de baloncesto aparentemente tiene un salto tan poderoso que deforma la realidad. Un jugador se sienta casualmente mirando la acción desde un asiento cercano y está tan impresionado que perdió la cabeza.

Una mano en celebracin

Por alguna razón, el editor de esta foto decidió que solo se necesitaban dos futbolistas y uno fue eliminado. La mano extra, como de costumbre, es una señal reveladora del error.

Jugadores transparentes

Imagínese si pudiera hacer invisibles a sus jugadores durante un juego. Seguramente ellos tendrían la ventaja.

Adicin posterior al rodaje

Suponemos que no pudieron encontrar un bebé para meter en el portabebés cuando tuvo lugar la sesión de fotos original para esta funda de portabebés. Tal vez pensaron que sería más fácil usar Photoshop después que preocuparse por la molestia de intentar que un bebé se quede quieto.

Quin falta?

Tenemos la sensación de que alguien fue eliminado apresuradamente de esta foto. La bruma roja que todo lo consume carcomiendo sus piernas es la primera pista. La segunda es la inexplicable mano extra en la esquina superior derecha.

Es un gemelo doppelganger?

¿Es un gemelo doppelganger o una falla en Matrix? Se te podría perdonar por pensar que este pequeño era un gemelo real que se llevaba en una mochila, hasta que veas que Brad Pitt también tiene una pierna extra.

Tiempo de abrazar

Cuando era más joven, Miley Cyrus aparentemente era muy buena dando abrazos. Gracias en parte a sus brazos extra.

Delicias para varios dedos

Esperamos que esto sea un problema de Photoshop y no un crecimiento extra de los dedos. Sin duda, es una de esas fotos en las que una vez que la ves, no puedes dejar de verla. No podemos dejar de buscar.

Aparicin fantasmal?

A primera vista, es difícil ver qué hay de malo en esta foto, hasta que notas que a la dama aparentemente le falta el brazo o tal vez es un fantasma.

Choca los siete

Este presenta múltiples errores. Es la mercancía de la película que sigue dando. Una mano con siete dedos, manos extra donde no debería haber ninguno y algunos apéndices espeluznantes también. Es una verdadera obra de arte.

Un cuento de hadas de doncellas

Parece que incluso los cuentos románticos tienen delicias ocultas. Esta princesa tiene mucho más a su favor que solo su apariencia, una extremidad adicional seguramente será útil. No es clásicamente hermoso, pero tampoco aburrido.

Un peinado nuevo y fresco

No se puede negar que la edición de cabello es difícil. Este diseñador parece haberse rendido a mitad de camino y dejó un desastre terrible.

Una mano para Phelps

Michael Phelps, el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos, fue cuestionado una vez sobre si usó drogas para mejorar el rendimiento para ganar sus 28 medallas olímpicas. Nadie le preguntó nunca si tenía una mano extra para ganar. ¿Esta foto revela una nueva verdad sobre su destreza en la natación? ¿O es solo otro en una larga lista de errores de Photoshop?

No es una ayuda para nadar

Dos manos más un brazo equivalen a desconcertados. Obviamente, los pañales para nadar no ayudarán con la flotabilidad, por lo que es necesario que alguien esté allí para sujetar la pinza. Ese padre aparentemente tiene brazos increíblemente flexibles.

Nunca trabaje con nios o animales

Dice el viejo refrán: nunca trabajes con niños o animales. Quizás nunca debería trabajarse "en" niños o animales. Esta jovencita ha perdido casi la mitad de su cuerpo durante el proceso de edición.

Dedos flexibles

Ya hemos visto muchos fallos en esta lista con personas tomadas de la mano, pero ¿qué está pasando con estos dedos? Extrañamente flexible hasta el punto de dar miedo.

Piernas de palo

Has oído hablar de piernas delgadas como palitos y del tamaño de los troncos de un árbol, pero ¿qué pasa con los extraños palillos de dientes retorcidos? No estamos seguros de que estas piernas soporten el peso corporal de alguien.

El hueso de la pierna est conectado a ...

Estas piernas continúan y luego se detienen en seco. Bastante impresionante que pueda ponerse de pie así.

ngulos inexplicables

Esta persona no solo ha logrado apretar su cuerpo en un traje que abraza la figura, sino que también se dobla en ángulos inexplicables. Mirar fijamente a este durante demasiado tiempo dañará tus ojos y tu cabeza.

Esto parece incmodo

Somos conscientes de que los jóvenes son ágiles y más flexibles que nosotros, los mayores, pero esto es una tontería. ¿En qué se apoya? ¿Dónde se fue su cadera? Más preguntas que respuestas.

Sndrome de estmago plano

Los problemas con la falta de ombligo parecen estar muy extendidos en esta lista. Estamos viendo una cantidad dolorosa de ellos. También abundan las imágenes corporales poco realistas.

Una mano para Highlander

Highlander es bastante conocido por sus habilidades con la espada, pero aparentemente sostener su espada sin envolver sus dedos es otro talento oculto.

Reaccin alrgica?

No está claro qué está pasando aquí, pero ciertamente parece doloroso. Esta señora probablemente necesite ir a ver a un profesional de la salud de emergencia lo antes posible.

Pap sigue cargando

Es como algo salido de los días de Internet dial-up cuando tenías que esperar a que se cargara la imagen completa. Esta extraña foto de familia parece mostrar solo una fracción de papá.

l est detrs de m, no?

El elenco de la comedia de 1984 "This Is Spinal Tap" aparece en este error de Photoshop donde aparentemente un miembro adicional del elenco ha sido eliminado de la imagen, pero aún quiere ayudar.

Bastante hipcrita

Este realmente se lleva la galleta. Si bien llamar la atención sobre Photoshop falla a la derecha, estas imágenes se encuentran a la izquierda, oh cielos.

Reflexiona sobre esto

Esta tarjeta SD está experimentando una pequeña crisis de identidad y no puede determinar su tamaño. 8GB en la tarjeta pero no en el reflejo.

Piensa en Beyonc

Parece que incluso los ricos y famosos no están a salvo de los desastres de la edición con Photoshop que salió mal. Aquí se puede ver a Beyoncé con tres brazos, uno de los cuales parece estar creciendo en su espalda.

No dejes que te mantengamos en suspenso

Hay una falla en el vestuario en esta foto, pero el buen Doctor no parece haberlo hecho. ¿Quizás tiene algún tipo de pantalones amigables con Timelord y los tirantes son solo para mostrar?

La ilusin de la velocidad

No estamos seguros de si esta imagen está destinada a dar la impresión de que el automóvil se está moviendo o tal vez el automóvil tiene esas llantas de aleación que giran y continúan moviéndose mientras está parado.

Todos los dedos y pulgares

Este tipo está tan feliz con sus ofertas de vuelos secretos que le dio una mano extra. Y, sorprendentemente, estaba dando un doble pulgar hacia arriba mientras dormía. Impresionante.

Problemas sombros

Este toma un momento para detectarlo, pero si miras de cerca, verás que la sombra no es del todo correcta. A veces son las pequeñas cosas las que causan los mayores problemas.

El hombre de tres pies

¿Cuántas piernas se necesitan para lavar un pie? Este error de Photoshopping parece ser un truco de la luz o una cuestión de perspectiva.

Una pierna sobre

Sin piernas, en el sentido no tradicional de la palabra. Veronica Kay, una surfista profesional aparece en la portada de la revista Stuff mientras aparentemente monta una tabla y le falta una pierna.

Ruedas faltantes

Este avión de Turkish Airlines parece desafiar la gravedad al no tener una rueda delantera de carga. No estamos seguros de por qué se eliminó, pero tampoco nos sentiríamos seguros al abordar el despegue.

El amor es tomarse de las manos

Incluso los presidentes no están a salvo de la locura del Photoshopping. Esta imagen de Barack Obama y su esposa Michelle parece mostrarlos tomados de la mano mientras abandonan el Air Force One, pero ella también tiene una mano libre.

Algo dejado atrs

Esta edición parece una de esas fotos panorámicas que salió mal. Algunas ediciones desafortunadas han convertido lo que supuestamente estaba destinado a ser algo romántico en algo bastante espantoso.

Inicio de la multitud

Nos preguntamos qué estaba pasando en esta foto que necesitaba este tipo de edición. Estos muchachos y mujeres se han agregado en varias ocasiones, ¿quizás en un esfuerzo por hacer que la multitud parezca más grande de lo que realmente era?

No es como vender una camiseta

Simplemente coloque la marca allí, nadie se dará cuenta. Hemos visto algunos esfuerzos de edición de fotos bastante descuidados en esta lista hasta ahora, pero este es simplemente terrible.

Un error colorido

No estamos seguros de por qué, pero parece que los escritos de este modelo se han esparcido en Microsoft Paint. Ciertamente, este no es uno de los trabajos más profesionales que hemos visto.

Espacio de cabeza

Este pobre diseñador tuvo que averiguar cómo exprimir una gran parte de la copia en un espacio pequeño. Imaginamos que simplemente se frustraron, se rindieron y simplemente estiraron la cabeza de la modelo para hacer más espacio.

Un pie en el pasado

¿Quién no debería estar en esta foto? Sus piernas lo lograron. Si no supiéramos que este fue el resultado de un Photoshopping de mala calidad, podríamos agregarlo a nuestra lista de las mejores fotos de fantasmas a lo largo de la historia.

Bueno, eso es til

Buen diseñador de trabajos de cultivos. Acabo de olvidar la mano de la otra persona, ¿no es así? Para ser justos, probablemente sería bastante complicado editar los dedos adicionales, pero sentimos que es más probable que sea un descuido.

Dos botones

Esta pobre mujer. Como si no fuera lo suficientemente malo tener dedos creciendo fuera de sus muslos, aparentemente también es la orgullosa dueña de dos ombligos.

La atencin al detalle lo es todo

Incluso las grandes empresas pueden equivocarse. Un sitio web de Microsoft en EE. UU. Publicó una imagen alegre de los tipos de negocios estadounidenses para una campaña de TI, sin embargo, cuando la rama polaca de la compañía la ejecutó, reemplazaron torpemente la cabeza pero no la mano del colega negro. Ay por muchas razones.

Mueve tus manos en el aire

Pensarías que editar una silueta sería más fácil que algunas de las otras fotos de esta lista, pero aún así es un desastre terrible. Claramente, el ganador de American Idol no solo obtiene un contrato de grabación, sino que su mano izquierda golpea repetidamente una puerta.

Algo en el agua

Esto fue en la revista estadounidense Maxim. Y le piden a la gente que pague por ello. De Verdad. Tenemos tantas preguntas sobre esta foto que probablemente sea mejor no saber qué está pasando. La ignorancia es una bendición después de todo.

Media barbacoa

Nos preguntamos si tener media barbacoa y parrilla significa que las hamburguesas son solo la mitad de las calorías.

La moda de la prxima temporada

La última moda en bolsos es llevar un asa, ¿no lo sabes? Podemos entender lo que estaba sucediendo aquí al menos. Los diseñadores no querían distraerse del foco principal de la foto: el vestido. Hicieron Photoshop el bolso para mantener las cosas agradables y simples. ¿Seguramente un simple recorte hubiera sido más fácil?

El castillo hinchable que desafa la fsica

Este centro de juegos hinchable no solo mantendrá a sus hijos entretenidos, sino que también los ayudará a levitar.

Mayormente sin brazos

Esta es una toma de antes y después de una mujer que se ha recuperado de un horrible accidente o una gran calamidad de Photoshop. Una mirada cercana muestra una sombra sobrante donde solían estar sus manos, presumiblemente causada por el diseñador que intentaba hacer espacio para el producto.

En la direccin equivocada

Si miras de cerca, puedes ver que los manubrios de este tipo están orientados completamente en sentido contrario. Andar en bicicleta sin manos es un asunto bastante peligroso, pero está destinado a terminar mal. En el siguiente cuadro, se le ve volando hacia el océano.

Prdida de peso drstica

Hemos escuchado sobre algunas modas de dietas bastante locas en los últimos años, pero esta realmente se lleva la palma, ¿o la pierna? Tenemos que admitir que la falta de una extremidad te haría mucho más ligero. Sin embargo, una medida bastante drástica.

Una mano amiga

Cuando notas la mano misteriosa, casi puedes perdonar a esta por ser bastante impresionante. El dueño de la mano incorpórea no está por ningún lado.

Nio vampiro

Otro pobre niño se convirtió en una aterradora bestia demoníaca. Hemos visto algunas fotos de niños bastante horribles a lo largo de los años, pero esta realmente pica.

La carpa Tardis

"¡Papá, parece que hemos construido la carpa sobre un fregadero!"

Dinero falso

Puede perdonar la ortografía incorrecta de "cien" cuando ha inventado un cheque que no arroja sombras. También nos encanta el reflejo en el coche. Imagínese la sesión de fotos original: "simplemente párese con los brazos abiertos y luego Photoshop el cheque".

El sexo vende

Todos sabemos que el sexo vende. ¿Quizás este diseñador pensó que agregar un poco de escote y maquillaje adicional a este modelo sería suficiente para ayudar a vender algunas guitarras?

Saliendo

Si desea vender una peluca, asegúrese de llamar la atención sobre la peluca, no sobre la piel torcida y la mano.

Piernas once

Nos preguntamos si esto es tan incómodo como parece. Ni siquiera podemos decir qué pierna debe estar allí en primer lugar.

Espejos sin reflejos

Como siempre sospechamos, Kim y Kanye son en realidad vampiros. Ahora finalmente tenemos la prueba. O tal vez estos son solo espejos novedosos que en realidad no muestran el reflejo de las personas.

Un pequeo monstruo

Advertencia, estos pañales convertirán a su hijo en un monstruo. Sabemos que los niños pueden ser pequeños terrores a veces. Éste es especialmente aterrador.

Cuello de jirafa

No son solo las piernas las que reciben el tratamiento de elongación. Los cuellos también están aparentemente abiertos a extenderse. Bueno, al menos ahora puede comer hojas de ramas altas.

Mano de garra

No hay nada más sexy que tener una garra. Er. No estamos realmente seguros de cómo sucedió esto o qué estaba pasando por la mente del diseñador. Quizás esperaban que tu ojo se distrajera con otras cosas.

Eso es estirar las cosas

Otro caso de piernas largas innecesarias. Espinillas ridículamente largas y tacones altos que harían gritar de dolor a tus tobillos. Solo podemos esperar que sea un error de Photoshop en lugar de una deformidad horrible.

Pinzas de langosta

Debes cocinar la langosta, no convertirte en una. Este Photoshopping ha hecho algo aterrador en los guantes de esta pobre mujer.

Bultos y protuberancias

Están sucediendo todo tipo de cosas con el torso de esta modelo de Victorias Secret que no sabemos por dónde empezar.

Entrar en el espritu navideo

¿Quién olvidó los gorros de Santa? No se preocupe, podemos simplemente aplicarles Photoshop después. ¿Por qué molestarse en gastar en accesorios cuando puede editar las fotos después?

Juntas flexibles

"Ahora, si solo dislocamos el pulgar, la imagen será mejor". Puede ser plausible que esta dama tenga doble articulación o sea increíblemente flexible, pero sentimos que hay más.

Algo falta, algo est faltando

Hemos oído hablar de personas que quieren un estómago más plano, pero esto es bastante ridículo. Esta mujer ha perdido todo su ombligo gracias al trabajo del Photoshopper.

Ahorrar dinero en costosas sesiones de fotos

¿Por qué necesitamos dos inyecciones separadas? Pongamos un antifaz sobre el primero. Trabajo hecho. Este desastre de Photoshopping es un caso claro de atajos para ahorrar dinero.

Piernas que siguen y siguen y siguen

Hemos escuchado que las supermodelos tienen que tener piernas largas, pero esto es una tontería. Ya es bastante difícil para las jóvenes que intentan cumplir con estándares de imagen corporal poco realistas, ¿cómo se supone que tengan piernas así?

Absolutamente sin piernas

Por lo que parece, este tiburón ya se ha llevado las piernas de esta dama. Sin embargo, no parece haber cambiado de fase, lo cual es impresionante.

Una cuestin de perspectiva

Este es un Photoshopping realmente especial donde la perspectiva ha sido terriblemente sesgada o hay algo terriblemente mal en el mundo.

El aprendiz

Dueos de perros fantasmales

Estos dos dueños de perros parecen haber subido flotando las escaleras cargando a su perro. Una edición espeluznante allí mismo.

Los retratos familiares salieron mal

Si le pagó a un fotógrafo profesional para que tome algunas instantáneas de su familia, esperaría resultados impresionantes. Esta familia obtuvo más de lo que esperaban. Las imágenes se volvieron virales bastante rápido y la familia también logró encontrar humor en todo el asunto .

Manipulando la verdad

A veces, Photoshop se usa para esfuerzos más nefastos, como manipular la verdad de una situación. Dicen que no debes creer todo lo que lees. Tampoco debes creer todo lo que ves.

Esgrima

No somos expertos en la lucha con espadas, pero estamos bastante seguros de que no sostendrás una como esta si quieres mantener tus manos en plena forma de lucha.

Hombre barbudo

Uno de los mejores (peores) anuncios con Photoshop para una camiseta que es probable que veas. Lo más destacado es que el hombre de la foto ni siquiera tiene barba.

Jugador?

Hay tantas cosas mal en esta imagen que es difícil saber por dónde empezar. Los controladores de la televisión son enormes para empezar, luego su codo está haciendo cosas extrañas y maravillosas y ¿dónde se supone que debe mirar? Nos duele los ojos siquiera mirar este.

Imagen de espejo

Como algo salido de una película de terror, el reflejo de esta niña es aterrador.

Una mano amiga

Es muy importante supervisar a los niños mientras se bañan. Alguien lo olvidó al crear esta imagen y trató de rectificarlo pegando un brazo después. Sin embargo, se olvidaron del resto del cuerpo.

Un aterrizaje mojado

Claramente, esta edición estaba destinada a mostrar las posibles vistas y placeres que Nueva York tiene para ofrecer, pero a esta altura la realidad sería muy diferente. Básicamente, este avión aterriza en el río Hudson.

Haciendo burbujas

Ahora vivimos en un mundo donde los cubrimientos faciales son la norma y todos se están adaptando a eso. Sin embargo, creemos que este anuncio puede ser un poco engañoso: buena suerte haciendo burbujas a través de una mascarilla de plástico.

Vestida para impresionar

No estamos seguros de lo que sucede con este anuncio, a menos que M&S intente incluir a personas con discapacidades en su publicidad.

Escrito por Rik Henderson y Adrian Willings.