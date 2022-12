Cómo eliminar rápidamente su cuenta PayPal en cuatro pasos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si desea utilizar un servicio de pago distinto de PayPal, por el motivo que sea, le alegrará saber que es muy fácil cerrar su cuenta PayPal. A diferencia de algunos servicios que ocultan la opción (o que prácticamente hacen pasar por el aro, como tener que enviar un correo electrónico y esperar una respuesta), PayPal es bastante directo con su proceso y permite a los usuarios eliminar su cuenta desde la web o la aplicación de PayPal en tan sólo unos toques rápidos. Sólo asegúrese de eliminar el dinero de su saldo de PayPal antes de hacerlo.

Cómo eliminar su cuenta PayPal

Puede cerrar su cuenta desde el sitio web de PayPal o desde su aplicación móvil. Desde la web, se puede hacer en cuatro sencillos pasos. Desde la aplicación, en tres. Tú eliges. Ambos son fáciles.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

PayPal desde la web

Para cerrar tu cuenta PayPal en la web:

Inicia sesión en tu cuenta PayPal. Vaya a Configuración (junto a Cerrar sesión). Haga clic en Cerrar su cuenta en "Opciones de cuenta". Introduzca su cuenta bancaria si se le solicita. Haga clic en Cerrar cuenta.

Aplicación móvil de PayPal

Para cerrar su cuenta PayPal en la aplicación

Inicie sesión en la aplicación de PayPal. Pulse el icono de perfil (en la esquina). Pulse Cerrar su cuenta.

¿Tiene problemas para cerrar su cuenta?

PayPal dice que no es posible cerrar una cuenta con un saldo restante, una limitación de cuenta u otros problemas sin resolver. Así que esa puede ser la razón por la que está experimentando dificultades.

¿Se puede reactivar una cuenta eliminada?

No. Una vez que cierra su cuenta PayPal, no se puede volver a abrir. Puede abrir una cuenta nueva, pero no incluirá el mismo historial de transacciones que su cuenta antigua.

¿Desea obtener más información?

Consulte la página de asistencia de PayPal si necesita más detalles sobre cómo eliminar una cuenta.

Especial de los ganadores de los Premios Pocket-lint 2022 - Pocket-lint Podcast ep. 176 Por Rik Henderson · 1 Diciembre 2022 Esta semana nos centramos en los ganadores de los premios EE Pocket-lint 2022, con un repaso a los mejores gadgets, tecnología y juegos de cada

Escrito por Maggie Tillman.