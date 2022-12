La función DJ de Tidal es como dar a tus amigos el cable AUX de tus oídos

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tidal ha anunciado una función llamada DJ que permite controlar lo que escuchas, como un auténtico DJ.

La función, que solo está disponible para los clientes de Tidal que paguen por el nivel HiFi Plus, requiere inscribirse en el Programa de Acceso Anticipado. También se necesita una versión beta de la aplicación Tidal para iPhone o Android para que DJ funcione.

Una vez hecho esto, los usuarios pueden pulsar un nuevo botón DJ para activar una sesión y compartirla con otras personas a través de un enlace. Cuando los usuarios abran el enlace, podrán escuchar la música elegida por el DJ, aunque sólo se transmitirá en calidad estándar en lugar de la oferta HiFi que necesitan los abonados. Pero aún es pronto y por algo es una versión beta.

Todo funciona a través de Internet y, a diferencia de lo que ocurre cuando se le da a alguien el cable AUX en el coche, no hace falta que estén en el mismo sitio. Ni siquiera en el mismo país. Podría ser útil para escuchar en la oficina, si es algo que tú y tu equipo queréis hacer. Pero en última instancia no está del todo claro hasta qué punto será útil este tipo de función.

El tiempo lo dirá, como siempre. Por cierto, si aún no lo has hecho, puedes inscribirte en el Programa de Acceso Anticipado y recibirás instrucciones para acceder a las aplicaciones beta. Eso sí, no seas tú el que hace el Rickroll a todo el mundo, ¿vale?

Escrito por Oliver Haslam.