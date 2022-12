¿Qué es ChatGPT y por qué debería importarte?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La inteligencia artificial, o IA como se la conoce más comúnmente, se está volviendo increíblemente potente a una velocidad sin precedentes.

Es probable que hayas visto todas las imágenes generadas por IA que la gente está haciendo con herramientas como DALL-E. Últimamente, estas imágenes están en todas nuestras redes sociales, con resultados a veces hilarantes, pero siempre impresionantes.

Pero la IA no sólo genera imágenes, también es capaz de generar textos increíbles.

Puede que a primera vista no suene tan impresionante, pero cuando se leen algunos ejemplos, lo que el sistema es capaz de hacer es realmente asombroso, aunque asuste un poco a periodistas como nosotros.

El último proyecto de IA basada en texto ha hecho vibrar al mundo, y se llama ChatGPT. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es la última creación de la familia GPT de sistemas de IA para generación de texto, un proyecto de la fundación OpenAI. Es posible que hayas oído hablar de su proyecto anterior, GPT 3, que funcionaba más como DALL-E para texto, generando palabras basadas en una indicación como "escríbeme un poema sobre Kanye West".

ChatGPT funciona más como un servicio de mensajería instantánea y, como su nombre indica, permite chatear con la IA de GPT en tiempo real. Los que tengan cierta edad quizá recuerden SmarterChild en MSN Messenger o AOL. Esto se parece mucho, salvo que ahora funciona increíblemente bien.

OpenAI dijo al anunciarlo que "el formato de diálogo hace posible que ChatGPT responda a preguntas de seguimiento, admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace peticiones inapropiadas".

El sistema es de acceso gratuito para cualquiera durante su periodo de "feedback". Después, OpenAI planea utilizar los comentarios de los usuarios para mejorar la versión final de la herramienta.

Una limitación del sistema actual es que no tiene acceso a internet, por lo que no puedes preguntarle cosas para las que normalmente usarías Google Assistant o Siri. Si le preguntas a ChatGPT por el tiempo, te responde:

"Lo siento, pero soy un gran modelo lingüístico entrenado por OpenAI y no puedo acceder a la información meteorológica actual. No puedo navegar por Internet ni acceder a datos en tiempo real. Sólo puedo proporcionar información basada en el texto con el que he sido entrenado, que tiene una fecha límite fija. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?".

ChatGPT se autocensura bastante bien y se impide a sí mismo proporcionar relatos ficticios de sucesos, aún es posible que aparezcan estas falsedades en tus respuestas, pero ChatGPT te advertirá de que es ficticio antes de continuar.

Cómo acceder a ChatGPT

No se necesita ninguna aplicación o software para ChatGPT, sólo tienes que visitar un sitio web en tu navegador. Funciona tanto en sitios móviles como de escritorio.

Para probarlo, dirígete a chat.openai.com. Tendrás que crear una cuenta, pero es gratis.

¿Qué es OpenAI?

OpenAI es un instituto de investigación que se centra en la inteligencia artificial, fue fundado en 2015 por Elon Musk, Sam Altman, y varias otras personas prominentes en la industria de la tecnología.

Elon Musk se separó de OpenAI en 2017 al considerar que existía un conflicto de intereses entre el instituto y Tesla, concretamente en el ámbito de la conducción autónoma.

El objetivo de OpenAI es avanzar en el campo de la IA y promover su desarrollo seguro y responsable. Tradicionalmente, todos los proyectos eran de código abierto y sin ánimo de lucro, aunque existe cierta controversia sobre si sigue siendo así o no.

Elon Musk dijo en Twitter que "OpenAI empezó siendo de código abierto y sin ánimo de lucro. Ni lo uno ni lo otro sigue siendo cierto". Sin embargo, si preguntas a ChatGPT, te asegurará que "todos los proyectos de la organización se ponen a disposición del público de forma gratuita."

¿Qué es lo próximo para OpenAI?

Sabemos que GPT 4 está en camino, y esperamos que sea una plataforma de generación de texto aún más impresionante, y probablemente más eficiente.

En septiembre de 2022, la organización anunció Whisper, una red neuronal de código abierto que se acerca al reconocimiento de voz a nivel humano. También esperamos actualizaciones y mejoras de este proyecto.

Por supuesto, está la increíble herramienta de generación de imágenes DALL-E 2, de la que muchos habrán visto ejemplos. Sin duda, en algún momento veremos una herramienta aún más capaz, llamada DALL-E 3.

Por lo demás, habrá que esperar.

