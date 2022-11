15 veces que los carteles fallaron de forma hilarante

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Seguramente habrás visto algunas señales divertidas, pero estas son especiales en todos los sentidos.

La gente ha acudido a Reddit, Twitter y otros sitios para compartir carteles públicos absurdos que son difíciles de leer y que provocan una buena carcajada.

Hemos recopilado algunas de nuestras imágenes favoritas para que las disfrutes, pero también te recomendamos que eches un vistazo a r/dontopendeadinside y r/nosafetysmokingfirst para reírte más.

Di pizza a las drogas, di no al sí

Nos gusta la pizza tanto como a la próxima Tortuga Ninja, pero no podemos evitar pensar que quien hizo este cartel había tomado demasiadas drogas antes.

No tire empuje sólo o?

Como si las puertas de empuje con tirador no fueran lo suficientemente confusas. Esta señal parece decir "No tire, empuje solamente" o "No empuje, tire solamente", dependiendo de la lógica que utilices. ¿Lees de izquierda a derecha o te ciñes a los colores?

No nos importa. Para.

A veces es una cuestión de tipos de letra o de la forma en que están dispuestas las palabras. Otras veces son los colores de las palabras y también la lógica.

Está claro que, con el color de esta señal, se debe leer como "Nos importa. No te detengas", pero si lees de izquierda a derecha, como harías normalmente, el mensaje es muy diferente: "No nos importa. Deténgase".

¿Perdón?

Al parecer, no sólo los letreros son hilarantemente problemáticos. Parece que los tatuajes también pueden serlo. Ni siquiera podemos descifrar qué quería decir este.

Tú no importas. Ríndete.

¿Qué pasa con estas señales de tráfico tan agresivas que te hacen perder el tiempo mientras intentas hacer tus cosas?

Un mes es eterno

Si escribes un cartel para vender algo, más vale que sea lógico y fácil de entender.

Este es difícil de leer. Es "Este anuncio es para su marca. Un mes dura para siempre".

La jirafa ciertamente confunde el ojo.

Nunca bebas y conduzcas

Como mensaje de seguridad, este es bastante preocupante y ahora se está malinterpretando. Leído de izquierda a derecha parece que dice "No bebas y conduzcas. Conduce drogado".

Lectura difícil

Muchas de estas señales son difíciles de leer o tienen poco sentido, pero ésta es probablemente peor. Al fin y al cabo, la señal está probablemente pensada para ser leída y entendida por alguien que ya ha bebido. Pero incluso sobrio hace daño a los ojos y al cerebro.

Curar las hamburguesas

¿Qué pasa con las hamburguesas? ¿Por qué necesitan curación? Resulta que nada, es sólo un anuncio de hamburguesas saludables.

No hacer nada

A veces lo que importa es el ángulo. Colócate en diferentes lados de este signo y obtendrás un mensaje muy diferente.

Sin seguridad, fumando primero

El cartel de este barco era tan bueno que se convirtió en el nombre de un subreddit dedicado a los carteles malos.

A veces solo hace falta un poco de espacio entre las palabras y acabas teniendo un letrero divertidísimo con un significado muy diferente.

Combate

Al parecer, la Real Legión Británica tiene unas clases muy interesantes. Los lunes a la hora de comer hay una clase de combate y los miércoles y viernes a las 16 horas hay un grupo para la soledad.

¿Agua?

Intentamos darle sentido a esto pero nos cuesta/ ¿Agua libre de verrugas? Un Redditor sugirió que el agua es libre de pedos. Alguien ha sido claramente demasiado inteligente para su propio bien.

Mensaje extraño

Has visto esas fotos de furgonetas con eslóganes atrayentes en el lateral que sugieren que tienen caramelos gratis, pero ¿has visto alguna que te diga que no hagas verduras?

¡Amigo, siéntete en el asiento libre de la licencia!

Para ser justos, no esperaríamos que un conejo parlante tuviera mucho sentido. Pero este letrero es otra cosa: "¡Amigo, siéntese en el asiento libre deje arriba!"

