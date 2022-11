Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La plataforma de mensajería instantánea Signal ha lanzado su función de historias al público, pero no te preocupes. También puedes desactivarla.

Las historias parecen estar disponibles en casi todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros teléfonos ahora mismo, con Instagram, Facebook y otras subiendo al carro. Ahora, Signal ha hecho lo mismo y puedes ver vídeos cortos de tus amigos y leer mensajes de tu abuela, todo en la misma aplicación.

Signal ya estaba probando la función con algunas personas, pero ahora se ha confirmado que está disponible para todos. Los vídeos e imágenes efímeras se encuentran en una nueva pestaña en la parte inferior de la pantalla de inicio de la aplicación. Por supuesto, puedes ver las historias compartidas por otros, pero también puedes compartir imágenes, vídeos y actualizaciones de texto propias, siempre que utilices Signal 6.0 o posterior en iPhone o Android. Signal dice que las actualizaciones de la aplicación deberían estar pronto en la App Store y en Google Play Store si no lo están ya.

¿No quieres lidiar con las historias en tus mensajes? No hay problema, Signal dice que sabe que algunas personas pueden sentirse así. Por eso puedes desactivar la función por completo dentro de los ajustes de la aplicación. Sin embargo, ten en cuenta que tu elección no se transmitirá a todo el mundo. Eso podría llevar a situaciones extrañas en las que la gente se pregunte por qué no estás viendo sus vídeos tan divertidos. Tendrás que decírselo tú mismo.

Para aquellos que quieran utilizar las historias, Signal ha añadido una serie de opciones. Puedes cambiar quién verá tus historias, incluyendo la opción de enviarlas a todos tus contactos que usen la aplicación o sólo enviarlas en una conversación 1-1. Lo que más te convenga.

Signal también señala que puedes ocultar manualmente las historias de personas concretas, así que no te preocupes por tener que enfrentarte a las que no quieras.

Escrito por Oliver Haslam.