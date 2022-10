Incluso Signal quiere convertirse en Instagram con historias efímeras

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - La plataforma de mensajería Signal está probando una nueva función que toma prestada gran parte de Instagram y otros servicios. Ahora, la gente puede compartir vídeos, imágenes y mensajes de texto que desaparecen después de 24 horas.

Signal dice que la nueva característica está lista para la prueba beta e incluirá contenido que está encriptado de extremo a extremo, "dándote una nueva forma de comunicarte en Signal sin comprometer la privacidad." El anuncio llegó a través de un post en los foros de Sign al y señala que la gente puede desactivar las historias por completo si no están interesados en ellas. El cambio no sólo significa que los usuarios no pueden crear sus propias historias, sino que también evita que sean bombardeados por historias creadas por otros.

En particular, la nueva función de historias sólo está disponible para las personas que están en la versión beta de Signal, así que no te asustes si no ves ninguna o si tus amigos no ven tus últimas creaciones. Podemos esperar que la función se lance a todo el mundo a su debido tiempo, suponiendo que la prueba beta sea un éxito.

Una vez que las historias lleguen, la gente podrá compartirlas con todos sus amigos o con grupos específicos según les convenga, dice Signal.

Las historias se han vuelto cada vez más populares y son una parte importante de Instagram y Facebook, pero la función fue creada originalmente por Snapchat en su día. Aunque las historias pueden parecer similares a los vídeos que se publican en TikTok y otros servicios, la característica clave es que son efímeras: desaparecen tras un periodo de tiempo determinado, normalmente 24 horas. Después de eso, desaparecen para siempre.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.