Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - ¿Buscas inspiración para tu próximo juego de Wordle? Has llegado al lugar adecuado. El New York Times tiene un asistente oficial de Wordle en línea, llamado Wordlebot, que recomienda diferentes palabras de inicio para los usuarios en el modo normal o difícil. Hemos reunido esas palabras exactas a continuación y hemos explicado todo lo que necesitas saber sobre Wordle y Wordlebot para aquellos que son nuevos en el juego de las palabras.

Wordle es un juego de adivinación de palabras basado en el navegador que se hizo muy popular el año pasado. No hay que descargar ninguna aplicación, sólo tienes que visitar esta página web y ponerte a trabajar. El juego te da seis oportunidades para adivinar una palabra de cinco letras y cada día la página se actualiza con una nueva palabra. La palabra es la misma para todos los jugadores del mundo. Puedes saber más sobre el funcionamiento del juego en la guía detallada de Pocket-lint aquí.

The New York Times, que adquirió Wordle, introdujo Wordlebot en la primavera de 2022. Está disponible en línea a través de un navegador web, pero sólo para los suscriptores de pago de Times Games, News o All Access.

Presentada como una herramienta online, Wordlebot analiza los puzles de Wordle que has completado para ofrecerte una puntuación global -por suerte y habilidad- en una escala de 0 a 99. También detalla lo que podrías haber hecho de forma diferente durante los turnos. Al parecer, Wordlebot tiene su propio diccionario con unas 4.500 palabras que cree que los jugadores podrían adivinar razonablemente, y asigna a cada una de ellas la probabilidad de ser una solución, según la entrada del blog de The New York Times.

La publicación también ha realizado algunas mejoras en su asistente de Wordle en los últimos meses, incluyendo la recomendación de nuevas palabras de inicio para los usuarios.

El Wordlebot del New York Times originalmente recomendaba a los usuarios de Wordle en modo regular comenzar con la palabra CRANE. Pero, a partir de agosto de 2022, Wordlebot recomienda ahora la palabra PIZARRA. Si estás en modo difícil, la palabra recomendada ha pasado de LEAST a DEALT. Sin embargo, el asistente de Wordle sigue diciendo que las cuatro palabras son excelentes opciones.

GRÚA

PIZARRA

LEAST

DEALT

Wordle está en todas partes. El juego en línea ha estado en todas las redes sociales, incluso antes de que The New York Times Games lo comprara. Admítelo: En un momento dado, no podías consultar Twitter o Facebook sin ver esos bloques verdes, amarillos y negros (o grises) salpicados por todo tu feed. Era sólo cuestión de tiempo que empezaran a aparecer más puzles basados en el original. De hecho, que sepamos, hay más de 10 juegos (que realmente merecen la pena) como Wordle.

Así que, mientras esperas a que aparezca el próximo Wordle, puedes alimentar tu adicción a los juegos de palabras jugando a algunas de las muchas y divertidas alternativas a Wordle:

Escrito por Maggie Tillman.