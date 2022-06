¿Qué es Telegram Premium y qué obtienes?

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tras el anuncio de que ha alcanzado el hito de los 700 millones de usuarios activos y se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas del mundo en 2022, Telegram ha anunciado un nuevo nivel premium para sus superusuarios.

Durante años, Telegram ha sido un servicio de mensajería sin cuotas y (en su mayoría) sin anuncios, ofreciendo una mensajería cómoda y segura que no gana dinero con los datos de sus usuarios.

En su lugar, funcionaba únicamente con el dinero de los inversores. Pero con el crecimiento de su base de usuarios y el aumento de los costes de funcionamiento del servicio, Telegram ha anunciado una nueva oferta de suscripción mensual que añade más funciones para sus superusuarios.

4,99 libras al mes en el Reino Unido

4,99 dólares/mes en Estados Unidos

5,49 euros/mes en Europa

Esta es la pregunta más importante, y la respuesta es: no mucho. En el Reino Unido, en el momento de la puesta en marcha del servicio, la suscripción mensual cuesta 4,99 libras. En Estados Unidos, es de 4,99 dólares. En Europa, son 5,49 euros al mes.

Como con cualquier suscripción premium como esta, obtienes una mezcla de características realmente útiles para aquellos que usan mucho el servicio, y otros pequeños beneficios divertidos. Esto es lo que Telegram ha anunciado hasta ahora:

Cualquier usuario de la capa gratuita puede subir archivos de hasta 2GB, pero con la capa premium, puedes subir archivos de hasta 4GB. Cabe destacar que, si no eres un usuario premium, puedes recibir y descargar estos archivos de 4GB. La restricción sólo se aplica a las subidas.

Si tienes una cuenta premium, podrás descargar contenidos, archivos y medios en tu dispositivo a la mayor velocidad disponible. No está limitado de ninguna manera, aparte de lo que tu red pueda soportar.

Aquí es donde empieza a entrar en juego el super-usuario. Con una cuenta premium puedes seguir hasta 1000 canales, crear 20 carpetas de chat con hasta 200 chats cada una, puedes añadir una cuarta cuenta a tu app de Telegram, guardar hasta 10 stickers favoritos y fijar 10 chats en tu lista principal.

Otros aumentos incluyen poder escribir una biografía más larga, reservar hasta 10 enlaces t.me públicos para compartir tus grupos y canales favoritos, además de poder tener hasta 400 GIFs favoritos.

Enviar notas de voz es una forma muy popular de comunicarse en cualquier app de mensajería, pero no siempre es conveniente escucharlas, así que con una cuenta premium, Telegram va a abrir las transcripciones de voz a texto. Esto significa que podrás seguir viendo lo que dice el mensaje, incluso cuando no puedas o no quieras escuchar. También puedes calificar las transcripciones para mejorar la calidad del servicio.

Al igual que en iMessage, podrás aprovechar las animaciones a pantalla completa de los stickers cuando seas suscriptor de Telegram Premium. La colección se actualizará cada mes, e incluso los usuarios gratuitos podrán recibirlos y verlos (sólo no enviarlos).

Los usuarios Premium también tienen acceso a una selección de nuevas reacciones. Esto se suma a las reacciones habituales, y algunas de ellas incluyen también animaciones emergentes.

No será la única forma de saber que tienes una cuenta Premium, pero sí la más obvia: las fotos de perfil animadas. Esto te permite tener un video corto como tu miniatura en lugar de una imagen estática.

De nuevo, para superusuarios con muchos grupos de chat que organizar. Por ejemplo, puedes establecer que un grupo de chats sea el que se abra por defecto en lugar de la lista de entrada con todos tus chats. Si, por ejemplo, quieres establecer como carpeta principal a tus familiares o compañeros de trabajo, puedes hacerlo. O puedes hacer que se abra primero una lista de tus mensajes no leídos.

Al igual que la imagen de perfil animada, esto dará a los demás la indicación de que eres un usuario premium. Cada miembro del nivel premium obtiene un pequeño icono de insignia premium en su perfil, que aparece en la lista de chat para que todos lo vean.

Los usuarios Premium también podrán cambiar el icono de su aplicación por uno de los nuevos iconos de aplicaciones exclusivas para usuarios Premium, en lugar de uno de los pocos preestablecidos. Esto incluye el icono de la "estrella" premium.

Actualmente, los anuncios generalmente no se muestran ni siquiera para los usuarios gratuitos. Sin embargo, en algunas circunstancias lo hacen, como en los grandes grupos organizados por una persona. En estos casos puedes ver lo que Telegram describe como "mensajes patrocinados mínimamente diseñados". Si eres un suscriptor premium, ni siquiera los verás.

Enlace a la aplicaciónApp Store para iPhone y iPad

Enlace a la aplicación dePlay Store para dispositivos Android

Como la mayoría de las aplicaciones con servicios premium, es una simple compra dentro de la aplicación. Descarga la última aplicación de Telegram upate para iPhone, iPad o Android y luego abre 'Ajustes'. Verás una opción para "Telegram Premium" en la lista principal de ajustes, tócala y confirma tu suscripción mensual en la ventana emergente.

