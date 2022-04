TikTok podría dejar que los usuarios no les gusten los comentarios pronto

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - TikTok está tomando medidas para mejorar la experiencia de los usuarios probando un botón de "no me gusta" para los comentarios. En una reciente publicación en su blog, la empresa ha anunciado que está probando una nueva función que permitirá a los usuarios rechazar un comentario que no les guste.

TikTok ha declarado que está explorando "nuevas formas de ayudar a nuestra comunidad a sentir que tiene más control sobre los comentarios", esta medida se suma a sus acciones para eliminar activamente el contenido abusivo y odioso que viola sus Directrices de la Comunidad.

Ha "... comenzado a probar una forma de permitir a los individuos identificar los comentarios que consideran irrelevantes o inapropiados. Esta información de la comunidad se sumará a la gama de factores que ya utilizamos para ayudar a mantener la sección de comentarios de manera consistente y relevante y un lugar para el compromiso genuino. Para evitar crear malestar entre los miembros de la comunidad o desmoralizar a los creadores, sólo la persona que haya registrado un "no me gusta" en un comentario podrá ver que lo ha hecho".

Actualmente, esta característica parece estar en las primeras etapas de prueba, con algunos usuarios viendo un icono de pulgar hacia abajo junto a los comentarios.

TikTok ahora te permite que te gusten Y no te gusten los comentarios



<- Versión actual | Nueva versión ->



h/t @Sphinx pic.twitter.com/9OilQbe3ZS- Matt Navarra (@MattNavarra) March 5, 2020

El botón de "no me gusta" no parece tener ningún tipo de recuento, por lo que los "no me gusta" son privados y sólo los que no les gusta el comentario verán que lo han hecho. Este movimiento parece ser similar a la eliminación del cont ador de disgustos que hizo YouTube hace un tiempo.

Es probable que los datos se utilicen internamente para clasificar los comentarios y evaluarlos en función de las directrices de la comunidad, pero también puede dar a los creadores una forma de ver cuáles son visibles.

