Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Clubhouse presenta "perfiles protegidos", una nueva configuración que le permite limitar su perfil completo solo a las personas que aprueba como seguidores. Pero también hace que tu perfil sea menos visible en general. Aquí está todo lo que necesita saber, incluido cómo obtener un perfil protegido usted mismo.

Puede activar la función de perfil protegido en la configuración de Clubhouse. Una vez que lo hagas, podrás aprobar a tus seguidores.

Desde Configuración de la cuenta , toca tu foto de perfil en la parte superior. Desplácese hacia abajo hasta la sección "Perfil protegido" y actívela. Toque Confirmar y su perfil ahora está protegido.

Nota: Tiene la opción de desactivar la opción Perfil protegido en cualquier momento.

Si elige tener un perfil protegido en Clubhouse, solo sus seguidores podrán ver salas, clubes y repeticiones en su perfil. Los usuarios que no hayas aprobado como seguidores tampoco podrán ver cuándo estás en línea, y Clubhouse no recomendará que personas que no conoces te sigan.

Clubhouse dijo que está implementando perfiles protegidos en respuesta a la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia, en un esfuerzo por mantener a los usuarios protegidos en su plataforma. "Estamos agradecidos de habernos convertido en un lugar de encuentro para que personas de todo el mundo se conecten durante este tiempo, pero también sabemos que los tiempos de conflicto y agitación hacen que sea cada vez más importante tener en cuenta tu presencia en línea y lo que compartes". Casa club anunciada.

