Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Como si necesitaras otra aplicación para publicar Historias, TikTok ha estado experimentando con el formato a través de una nueva función que está probando llamada TikTok Stories. No todos los usuarios tienen acceso a TikTok Stories todavía. Si tiene curiosidad acerca de la función o tiene la suerte de estar en su prueba piloto, aquí tiene todo lo que necesita saber sobre TikTok Stories, incluido cómo funcionan.

Muchos sitios de redes sociales, incluidos Snapchat, Facebook e Instagram, le permiten publicar Historias en su perfil que se eliminan automáticamente después de 24 horas. TikTok ahora ofrece la misma función a algunos de sus usuarios. Si comparte una historia en TikTok, podrá ver quién la ha visto en una pestaña separada ubicada junto a la sección de comentarios. También aparecerá un anillo azul alrededor de su foto de perfil, indicando a otros usuarios que pueden tocar para ver sus Historias. También pueden reaccionar y comentar públicamente, lo que aparecerá en la historia misma.

Si aún no tiene acceso a las Historias de TikTok, no podrá publicar Historias y no podrá ver las Historias que los usuarios han compartido.

Cuando crea una nueva historia, puede agregar subtítulos, música y texto. Y duran 24 horas antes de desaparecer para siempre.

Abra la última versión de la aplicación móvil TikTok.

Toque el botón "publicar" en la parte inferior central de la barra de navegación.

Desde allí, desplácese a un modo de cámara. Asegúrese de haber seleccionado "Rápido" debajo del botón de grabación rosa. Grabe un video en el acto o cargue uno desde el rollo de su cámara.

A continuación, edite su historia. Los videos en Stories tienen las mismas opciones de creación que los videos normales de TikTok.

Toque el ícono de carga "Publicar en historia" para agregarlo a su historia.

Para ver la historia de alguien, vaya a su perfil y, si su imagen tiene un círculo azul alrededor, puede tocarla para ver lo que ha compartido.

Las historias también se muestran en el lado izquierdo de la pantalla. Como espectador, puedes reaccionar e incluso comentar las Historias.

TikTok todavía está probando TikTok Stories entre un grupo de usuarios no revelado. No está claro qué tan extendida está la prueba y la compañía no ha dicho cuándo se lanzará oficialmente la función.

TikTok le dijo a The Verge en agosto pasado que siempre está pensando en nuevas formas de aportar valor a la comunidad y enriquecer la experiencia TikTok, y está experimentando con formas de "dar a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas". En febrero de 2022, la compañía proporcionó una actualización y le dijo a TechCrunch: "Actualmente, estamos ampliando una prueba piloto, que brinda a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas para la comunidad TikTok".

Escrito por Maggie Tillman.