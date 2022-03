Heardle es Wordle cruzado con Name That Tune

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Es posible que Wordle ya no sea la noticia más reciente, pero el exitoso juego de palabras sigue siendo fuerte, como lo demuestra la cantidad de personas que comparten sus resultados todos los días en las redes sociales.

Ha habido innumerables juegos derivados diferentes creados por fervientes fanáticos de su formato de adivinanzas, pero uno de los más novedosos ha ido creciendo en popularidad recientemente: Heardle .

En pocas palabras, es Wordle pero para la música. En lugar de tratar de adivinar una palabra de cinco letras, tiene seis intentos para averiguar qué canción está escuchando en la introducción.

Como una forma de reemplazar la sensación de obtener más letras con las que trabajar de adivinanzas anteriores, cada vez que aciertas una adivinanza incorrecta, obtendrás otro segundo más o menos de música para escuchar, lo que te ayudará a descubrir la melodía.

Funciona bastante bien y le resultará muy familiar a cualquiera que haya disfrutado de la ronda de introducciones de Never Mind the Buzzcocks aquí en el Reino Unido, o que haya jugado a Name That Tune.

Por supuesto, incluso más que Wordle (que está limitado solo por su vocabulario), se siente un poco hundido cada día si simplemente nunca escuchó la canción que se está reproduciendo, pero parte de la diversión es probar la cantidad de rango que su el gusto por la música puede ofrecer.

Sin embargo, cuando lo haces bien, subraya cuán icónica puede ser realmente la introducción de una canción y cuán reconocible es incluso el primer segundo de un clásico.

