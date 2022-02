Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Wordle está en todas partes. El juego en línea ha estado en todas las redes sociales, incluso antes de que The New York Times Games lo comprara. Admítelo: no puedes revisar Twitter o Facebook sin ver esos bloques verdes, amarillos y negros (o grises) salpicados por todo tu feed. Era solo cuestión de tiempo antes de que aparecieran más acertijos basados en el original. De hecho, hasta donde sabemos, hay más de 10 juegos como Wordle. Pero eso solo significa que, mientras esperas a que caiga el próximo Wordle, puedes alimentar tu adicción a los juegos de palabras jugando algunas de las muchas alternativas divertidas de Wordle.

Para ser claros, los juegos de palabras a continuación no son copias completas o clones de Wordle. Son como Wordle, seguro, pero cada uno tiene un giro. Como, imagina una versión de Wordle donde todas las palabras para adivinar son NSFW. ¿Adivina qué? Eso existe. Se llama Lascivo. Si quieres jugar eso y más juegos como Wordle, aquí está nuestra selección de las mejores alternativas de Wordle, o spin-offs, si lo prefieres.

Este nuevo giro en el formato Wordle tiene que ver con otra gran tendencia de juegos en los últimos años: Battle Royale.

Squabble te pone contra otros jugadores. Tendrá que ingresar sus conjeturas rápidamente, y solo tiene seis intentos para encontrar la palabra correcta de cinco letras. Los jugadores tienen puntos de golpe que se agotan lentamente, y perderás algunos por conjeturas incorrectas. Obtenga una letra correcta para recuperar puntos de golpe y dañar a los otros jugadores. Una vez que todos tus puntos de golpe se hayan ido o te quedes sin conjeturas, estarás fuera del juego.

Hay dos modos. Blitz es para entre dos y cinco jugadores, mientras que las rondas de Squabble Royale tienen entre seis y 99 competidores. Los juegos continúan hasta que queda un jugador. Otro aspecto interesante es que puedes crear un lobby e invitar a amigos a una partida privada. También hay un modo de repetición, para que puedas ver las conjeturas de todos en tiempo real.

Puedes jugar Squabble en cualquier navegador web.

Este juego se parece a Wordle y usa el mismo formato y bloques de colores. Pero hay uno que lo hace diferente: Lewdle tiene un aviso de contenido que advierte que es probable que te sientas ofendido por el uso de blasfemias, vulgaridades u obscenidades. También dice "¡Ve a jugar Wordle en su lugar!" si ese eres tu Con Lewdle, obtienes un acertijo por día, y las palabras varían de leves a completas, no seguras para el trabajo.

Puedes jugar a Lewdle en cualquier navegador web.

En este juego tipo Wordle, debes adivinar dos palabras que se cruzan como un crucigrama. Cuenta con bloques de color negro/gris, amarillo y verde, y hay un rompecabezas por día. Pero puedes adivinar tantas veces como quieras, hasta que ganes o te rindas. También puede crear su propio crucigrama para compartir con amigos, algo que ninguna de las otras alternativas de Wordle ofrece.

Puedes jugar Crosswordle en cualquier navegador web.

Este spin-off de Wordle tiene que ver con la geografía. Tienes seis intentos para adivinar qué país o territorio se muestra. Pero, como pistas, en lugar de mostrar bloques negros/grises, amarillos y verdes, verá la distancia, la dirección y el porcentaje de proximidad. Entonces, si adivina Ucrania, Worldle podría mostrarle 55 kilómetros y una flecha que apunta al noroeste con un 34%. Esto significa que el país o territorio correcto está a 55 km al noroeste de Ucrania y hay una tasa de proximidad del 34 %. Solo hay un rompecabezas por día y hay opciones para hacer el juego más difícil.

Puedes jugar Worldle en cualquier navegador web.

Bien, esto es lo más parecido a un clon de Wordle que puede obtener en nuestra lista. Es una nueva versión que todavía te da seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras, pero ofrece juegos ilimitados para que no tengas que esperar 24 horas.

Puedes jugar Word Master en cualquier navegador web.

Hello Wordl es otra nueva versión de Wordle que te hace adivinar una palabra y usa los mismos bloques de colores. Incluso tiene juegos ilimitados como Word Master. Pero lo que hace único a Hello Wordl es que también te permite cambiar el número de letras de la palabra que estás adivinando. Pasa de una palabra de cuatro letras a una palabra de 11 letras. Sin embargo, no importa cuán larga sea la palabra, solo tienes seis oportunidades para adivinar.

Puedes jugar Hello Wordl en cualquier navegador web.

Este derivado de Wordle es para los verdaderos amantes de los juegos de palabras. Eso es porque está tratando activamente de evitar darte la respuesta. No elige una palabra al comienzo del juego para que la adivines y, en cambio, usa tus conjeturas para recortar su lista de palabras. Es posible que la palabra final ni siquiera tenga una letra amarilla de una de sus conjeturas anteriores. Pero bueno, puedes adivinar tantas veces como quieras.

Aparentemente, la mejor puntuación que puedes obtener es cuatro intentos.

Puedes jugar a Absurdle en cualquier navegador web.

¿Eres fan de Tolkien? Este es el spin-off para ti. Tienes seis intentos para adivinar una palabra de cinco letras del texto de El Señor de los Anillos. Lugares como Rohan y personajes como Frodo o incluso son apuestas seguras.

Puedes jugar a El señor de los anillos en cualquier navegador web.

En este juego tipo Wordle, obtienes seis intentos para adivinar un número primo de cinco dígitos, usando solo números primos. Los bloques de color gris, amarillo y verde están todos aquí, y solo obtienes un rompecabezas por día.

Puedes jugar a Primel en cualquier navegador web.

Piensa en Primel, pero para los verdaderos nerds de las matemáticas. Con Nerdle, tienes seis oportunidades para adivinar una ecuación y una solución. Después de cada intento, los números o símbolos que están en el lugar correcto son verdes, los números o símbolos en el lugar equivocado en la ecuación son morados y los números o símbolos que no están en la ecuación son negros. Una vez que terminas un rompecabezas, debes esperar 8 horas antes del siguiente.

Pista: El signo "=" siempre está en el rompecabezas.

Puedes jugar Nerdle en cualquier navegador web.

