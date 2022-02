New York Times corta palabras groseras del diccionario de Wordle

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La popularidad de Wordle parece perdurar desde la gran reorganización de su compra por parte del New York Times , especialmente desde que el equipo del periódico solucionó algunos problemas iniciales con las estadísticas de las personas que se transfirieron a su nueva URL.

Sin embargo, después de mantener durante la compra que no cambiaría nada sobre el juego, el Times acaba de hacer un ajuste intrigante, eliminando una franja de palabras groseras de la lista de conjeturas aceptables y, presumiblemente, soluciones que el juego acepta.

Esto significa que palabras de cinco letras como "puta" o "putas" ya no son válidas, pero, curiosamente, todavía se permiten palabras como "joder" y "mierda". La discrepancia no se explica claramente en esta etapa, pero parece que las opciones groseras que aún están disponibles podrían no durar mucho.

Según el portavoz del NYT hablando con Eurogamer, "las palabras ofensivas siempre se omitirán de la consideración. Como acabamos de comenzar la transición de Wordle al sitio web de The Times, todavía estamos en el proceso de eliminar esas palabras del juego".

Eso no es nada nuevo en la sección de juegos de palabras del NYT, que es bastante modesta, pero podría desanimar a algunos que esperaban que Wordle no se tocara por completo. Aún así, no es un cambio paralizante y no estamos seguros de cuántas personas adivinaron las palabras en primer lugar.

Escrito por Max Freeman-Mills.