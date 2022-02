Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - MoviePass , el servicio de suscripción en línea cerrado que le permitía ver una cierta cantidad de películas en los cines por una tarifa mensual fija, planea relanzarse este verano.

Según varios informes , la cofundadora Stacy Spikes anunció en la ciudad de Nueva York el 9 de febrero de 2022 que el servicio regresará, pero no está claro si alguna cadena de cines se ha asociado con el nuevo servicio y no se han revelado niveles de precios. El servicio revivido estará disponible a diferentes precios, pero Spikes no reveló mucho más. Habrá un sistema de créditos que se renovará cada mes y los suscriptores podrán obtener créditos de forma gratuita viendo anuncios antes de las películas, según Spikes. También utilizará tecnología de seguimiento ocular para asegurarse de que el usuario esté mirando.

Spikes también es el director ejecutivo de MoviePass. Dijo que el nuevo servicio permitirá que las salas de cine establezcan precios diferentes para las horas de menor actividad. Spikes no mencionó un plan ilimitado, lo cual no es sorprendente considerando que el plan MoviePass ilimitado de $10 de antes resultó insostenible y provocó el cierre del servicio en 2019. Spikes dijo que quiere que los cines se asocien con MoviePass en esta nueva iteración en el futuro. El servicio permitirá a los suscriptores traer un invitado, aunque no se sabe si eso se limitará a ciertos niveles o si se necesitarán créditos.

El servicio de suscripción MoviePass original ofrece a los suscriptores acceso a películas ilimitadas en los cines por una tarifa mensual de $9.95. En su apogeo, el servicio tenía unos tres millones de suscriptores.

El año pasado, Spikes recompró la empresa de la bancarrota, con planes de relanzar el servicio. Vio MoviePass desde su lanzamiento en 2011 hasta 2018, cuando fue despedido mientras el servicio era propiedad de Helios y Matheson Analytics.

Vale la pena señalar que MoviePass fue criticado por la Comisión Federal de Comercio de EE . UU. en 2021 por prácticas engañosas y recopilación de datos deficiente.

Escrito por Maggie Tillman.