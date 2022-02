Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Wordle , el rompecabezas de palabras en línea que se ha disparado en popularidad en todo el mundo, ahora es propiedad y está administrado oficialmente por The New York Times.

Su creador, Josh Wardle,lo vendió hace unas semanas . Como resultado, ahora puede acceder a él en una nueva URL: https://www.nytimes.com/games/wordle/index.html .

Aunque Wardle prometió que las rachas, los porcentajes y las distribuciones de conjeturas se mantendrían con la venta y la transición a The New York Times, muchos usuarios informaron problemas. De hecho, los reporteros de Pocket-lint notaron que sus rachas de juegos ahora se mostraban como "1" a pesar de que habían ganado varios juegos seguidos, lo que significa que claramente hay un problema con la forma en que las estadísticas de los jugadores se transfieren de la versión anterior a la nueva. Anteriormente, The New York Times dijo que transferiría automáticamente las estadísticas de su juego al nuevo hogar de Wordle en The New York Times Games, sin nada que hacer de su parte.

Esto es lo que dice una página de preguntas frecuentes de The New York Times sobre cómo debería funcionar la transferencia de estadísticas:

"Hemos transferido automáticamente las estadísticas de su juego al nuevo hogar de Wordle en New York Times Games. Si sus datos se ven un poco diferentes de lo que recuerda, primero asegúrese de abrir el juego en el mismo dispositivo y navegador que usó anteriormente. Los datos de su juego son almacenados localmente en su navegador y sus estadísticas se transferirán automáticamente sin ninguna acción adicional de su parte. Para bastantes escritores de Verge, este no ha sido el caso. Algunos han hecho clic en el botón de estadísticas para ver una pizarra completamente limpia, sin racha o estadísticas. Uno puede ver cuántos juegos ha jugado y su porcentaje de victorias, pero su racha parece haberse reiniciado. Y uno de nuestros afortunados miembros del personal experimentó una transición pacífica de poder, logrando mantener su racha y estadísticas. "

The New York Times también reveló en un tweet que notó que aparecían rayas al reiniciarse, y está investigando activamente el asunto.

¡Hola Wordlers! Somos conscientes de que su "racha actual" se ha reiniciado hoy. Nuestro equipo de Juegos está investigando actualmente. Estén atentos para más actualizaciones de #Wordle . – NYTimes Wordplay (@NYTimesWordplay) 10 de febrero de 2022

El periódico también ha realizado algunos cambios leves en el juego. La fuente sans serif en el título ahora se ve muy al estilo NYT. También hay un nuevo menú en la esquina izquierda que puedes abrir para acceder a otros juegos de The New York Times. Y, obviamente, la ayuda y los enlaces de Twitter en Wordle ahora se abren a las propias cuentas de The New York Times en lugar de a las del creador Josh Wardle.

