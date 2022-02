Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The New York Times, famoso por The Crossword puzzle, entre otras cosas, ha anunciado que adquirió uno de los juegos de palabras y fenómenos culturales más populares del mundo: Wordle.

Wordle es un juego de adivinanzas de palabras basado en navegador, sin necesidad de descargar una aplicación. Simplemente visita un sitio web y puede comenzar a jugar gratis. Básicamente, el juego te da seis oportunidades para adivinar una palabra de cinco letras, y cada día la página se actualiza con una nueva palabra. La palabra es la misma para todos los jugadores del mundo.

Josh Wardle, un ingeniero de software con sede en Brooklyn, creó el juego para su socio para que pudieran pasar el tiempo durante la pandemia. Eventualmente lanzó Wordle públicamente en octubre pasado y ya tiene millones de jugadores diarios.

En su anuncio , The New York Times señaló que lanzó The Crossword en 1942 y desde entonces ha presentado The Mini crossword, Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles y Vertex, todos los cuales se jugaron más de 500 millones de veces en 2021. Al comprar Wordle , The New York Times afirmó que busca "entretener a más solucionadores de acertijos todos los días, especialmente durante estos tiempos de ansiedad".

The New York Times dijo que adquirió Wordle por "siete cifras bajas".

Una actualización en Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlaangustia) 31 de enero de 2022

Wardle, en su propia declaración , mencionó que siempre ha admirado a The New York Times y que los valores del periódico están alineados con los suyos. "Este paso se siente muy natural para mí", dijo. Wardle también explicó que el popular juego "ha sido un poco abrumador" para él, dado que es la única persona que dirige todo el juego.

Si se pregunta si Wordle de repente costará dinero para jugar, The New York Times confirmó que seguirá siendo gratuito para jugadores nuevos y existentes, y no se realizarán cambios en su juego. Wardle también está trabajando para preservar las ganancias existentes de los jugadores y los datos de racha una vez que el juego se mude a su nuevo hogar.

Escrito por Maggie Tillman.