(Pocket-lint) - Quizás recuerdes la exitosa canción Kids de principios de la década de los noventa. Bueno, parece que Robbie y Kylie han vuelto a hacerlo, solo que esta vez están respaldando un servicio de transmisión de música para su televisor.

Roxi se lanzó originalmente como un dispositivo de karaoke en 2017 y desde entonces ha tenido éxito como plataforma de transmisión basada en TV. Según la marca, experimentó un gran auge de usuarios durante los períodos de bloqueo y cree que puede llegar a ser conocido como el Netflix para la música.

La nueva aplicación permitirá a los británicos transmitir 70 millones de pistas, incluidos álbumes, canciones y videos musicales; así como cantar karaoke y jugar juegos de música gratis.

El servicio de Roxi cuenta con 140.000 karaoke y canciones para cantar "Karaoke With The Stars", así como la capacidad de poner a prueba tus conocimientos musicales con el juego de música "Name The Song" de Roxi.

La aplicación se lanzará en Sky Q , Fire TV , Android TV y Google TV en Sony Bravia, Panasonic, Philips, Toshiba TCL, HiSense y Shield Smart TV compatibles y decodificadores con Samsung TV y otros que vendrán pronto.

Para celebrar el lanzamiento, Roxi está regalando más de un millón de micrófonos de karaoke Roxi, que normalmente cuestan £ 29.99 la pieza.

Rob Lewis, director ejecutivo de Roxi, dijo en un comunicado a Pocket-lint: "Estamos a punto de ver un cambio radical en la forma en que consumimos e interactuamos con la música en casa. La adopción masiva de aplicaciones de TV como Netflix y Disney + es solo el comienzo". . Roxi lidera la carga en la segunda revolución de las aplicaciones de TV; videos musicales, juegos y karaoke ".