¿Qué es Deezer y cómo funciona?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Deezer es un servicio de transmisión de música que le brinda acceso a más de 73 millones de canciones en todo el mundo junto con otro contenido de audio como podcasts, similar a Spotify y Tidal .

Deezer siempre se ha centrado en el audio de alta calidad y fue el primer servicio en lanzar Sony 360 Reality Audio en su plataforma. Sin embargo, al momento de escribir este artículo, no ofrece audio de calidad maestra de alta resolución , algo de lo que se jacta su competidor Tidal.

El plan Premium de Deezer permite a los usuarios disfrutar de pistas con calidad de CD de 16 bits a 44,1 kHz en formato FLAC. Actualmente, Spotify no tiene parangón, pero es una característica prometida por su propio plan HiFi próximo.

Para ayudarlo a decidir si Deezer vale su tiempo, especialmente cuando se enfrenta a la competencia, hemos explicado cómo funciona Deezer y qué hace que potencialmente valga la pena el dinero que tanto le costó ganar.

Deezer te permite probarlo sin necesidad de ninguna información de pago, en lugar de optar por mostrarte anuncios entre pistas similares al nivel gratuito de Spotify. Esto es realmente conveniente ya que le permite probar la mayoría de las funciones sin riesgos. Para probar las funciones de audio de alta fidelidad y 360, deberá registrarse.

Deezer se puede utilizar en su navegador web en el escritorio y también tiene una aplicación dedicada para Windows y macOS. Tiene aplicaciones móviles para Android e iOS e incluso varios relojes inteligentes . Hay integraciones con varios altavoces inteligentes , sistemas de información y entretenimiento para automóviles y plataformas de TV .

Al iniciar la aplicación por primera vez, Deezer le ofrece una forma agradable e intuitiva de seleccionar los artistas que le gustan y con cada uno que seleccione, aparecerán más artistas. Es muy fácil y solo toma unos minutos.

Deezer usa estos datos para seleccionar listas de reproducción y sugerir artistas y pistas que podrías disfrutar desde el primer día. Es muy fácil navegar por la plataforma, la interfaz de usuario es extremadamente simple, por lo que puede ingresar directamente a la música.

Puedes ver cuánto cuesta Deezer en tu región aquí . Hay tres planes principales disponibles:

La opción gratuita de Deezer permite el acceso a todo el catálogo de música, así como a podcasts y radio, pero con la adición de anuncios que no se pueden omitir entre canciones. En dispositivos móviles, coincide con Spotify, solo permite la reproducción en modo aleatorio y le brinda seis saltos por hora. Las listas de reproducción seleccionadas le permiten saltos ilimitados, y estos están marcados con un icono de reproducción en la portada.

Curiosamente, descubrimos que la aplicación de escritorio nos permitía escuchar álbumes completos sin mezclar con saltos aparentemente ilimitados. Mientras que en el móvil, si selecciona un álbum, se reproducirá una mezcla de canciones inspiradas en dicho álbum.

El plan Premium de Deezer cuesta £ 11.99 por mes en el Reino Unido. Hay una promoción para nuevos suscriptores que ofrece 99p por mes durante los dos primeros meses. Puede ahorrar un 25 por ciento comprando un plan de suscripción anual.

Deezer Premium elimina las limitaciones del nivel gratuito, lo que le permite acceder a más de 73 millones de canciones, podcasts y radio sin interrupciones. Puede vincular hasta tres dispositivos a una cuenta, pero solo podrá escuchar uno a la vez.

Se le otorgará acceso a la calidad de sonido HiFi FLAC y podrá descargar canciones para escucharlas sin conexión. El 360 Reality Audio de Sony también está incluido, pero deberá usar su aplicación Deezer 360 en iOS o Android, actualmente no hay un equivalente para el uso de escritorio.

Deezer Family te ofrece seis cuentas Premium individuales por £ 17,99 al mes, siempre que vivas bajo el mismo techo. Es esencialmente equivalente al plan familiar de Spotify , aunque un poco más caro, al menos en el Reino Unido. La ventaja de Deezer es que las seis cuentas pueden transmitir música con calidad de CD, algo que no ofrecen los competidores.

Aparte de las aplicaciones obligatorias para dispositivos móviles y de escritorio, Deezer tiene una cantidad impresionante de integraciones con productos de terceros.

Hay mucho soporte para sistemas de sonido como Sonos , Amazon Alexa y Google Nest Audio . Además de la funcionalidad Chromecast y Apple Airplay para mejorar la compatibilidad entre dispositivos.

Para escuchar en movimiento, Deezer tiene una amplia gama de integraciones de automóviles; incluidos Apple CarPlay , Android Auto , RockScout y BMW . La aplicación Waze te permite controlar Deezer sin salir también de la pantalla de navegación.

También hay aplicaciones para Xbox , Roku y Android TV , por lo que es bastante fácil escuchar los ritmos a través de los altavoces de su cine en casa .

Deezer está disponible actualmente en más de 185 países, en seis continentes y planea agregar más a la lista. Puede encontrar una lista actualizada de los países admitidos aquí .

Una vez que descargue la aplicación Deezer y se registre, pasará por un proceso de adaptación musical que le pedirá que seleccione los artistas que le gusten. Una vez que haya completado el proceso simple, se encontrará en la pantalla de música. Aquí se le presentará una selección de música que la plataforma cree que disfrutará en función de sus selecciones, y después de usar la aplicación por un tiempo, también en función de sus hábitos de escucha.

Hay una barra de menú en la parte inferior de la pantalla para navegar a diferentes secciones de Deezer. Hay cinco pestañas de pantalla en la barra de menú:

Mejor VPN 2021: las 10 mejores ofertas de VPN en los EE. UU. Y el Reino Unido Por Roland Moore-Colyer · 5 Noviembre 2021

Música : esta página está repleta de sugerencias de música que Deezer cree que le encantarán, en forma de listas de reproducción, estaciones de radio, sugerencias de artistas y listas de éxitos.

Podcasts : aquí puede acceder a la biblioteca de podcasts de Deezer. La plataforma sugerirá podcasts populares, le permitirá navegar por categoría y brindará algunas recomendaciones editoriales. También puede navegar por duración o red de podcasts, lo cual es útil. Finalmente, hay algunas recomendaciones de estaciones de radio en la parte inferior.

Favoritos : cada vez que marca como favorito una canción, álbum, artista o lista de reproducción, se agrega a esta pestaña en Pistas favoritas, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas o Mezclas. También puede encontrar la música y los podcasts descargados aquí.

Buscar : la pestaña de búsqueda le permite buscar una canción, artista, podcast o género específico. También le permite buscar música por género y categoría. Esta pestaña tiene una función similar a Shazam que le permite usar el micrófono de su dispositivo para buscar una canción.

Premium : si está utilizando el plan gratuito, esto lo llevará a una pantalla que muestra las opciones de actualización. En el plan premium, esta pestaña desaparece.

Si decides que ya no quieres ser suscriptor de Deezer, el proceso es bastante sencillo.

Ir a Configuración

Seleccione Gestión de cuenta

Seleccione Administrar mi suscripción

Seleccione Cancelar mi suscripción

Seleccione el motivo de la cancelación y luego seleccione Confirmar

Ir a tu perfil

Seleccione la configuración de la cuenta

Seleccione Administrar mi suscripción

Seleccione Cancelar mi suscripción

Seleccione el motivo de la cancelación y luego seleccione Confirmar

Las alternativas incluyen: Spotify, YouTube Music, Amazon Music Unlimited, Tidal y Apple Music. Cada uno de estos servicios le permite no solo transmitir música, sino también descargarla y escucharla sin conexión.

El atractivo principal de Deezer es su calidad HiFi y su soporte de audio 360. No ofrece grabaciones de MQA como Tidal, pero también es mucho más barato y algunos no están tan convencidos de los beneficios de MQA. Spotify no puede competir en calidad HiFi por el momento, pero sus recomendaciones son más avanzadas y tiene mejores funciones sociales. También vale la pena señalar que Amazon Music Unlimited ofrece un servicio similar a Deezer a un precio ligeramente más bajo.

Deezer se encuentra en una especie de término medio entre los servicios, probablemente no sea la opción correcta para todos, pero podría caer en su zona de Ricitos de Oro.

Puede obtener más información sobre todos estos servicios consultando los siguientes resúmenes de Pocket-lint: