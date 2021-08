Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Varios minoristas han comenzado a ofrecer financiamiento flexible y planes de pago a plazos mensuales a través de aplicaciones de terceros "compre ahora, pague después" como Klarna, Affirm, Afterpay e incluso PayPay tiene su propia solución llamada Pay in 4. En esta guía, Pocket- lint cubre específicamente cómo funciona Klarna, qué sitios y tiendas lo aceptan, qué puede comprar con él (como AirPods o Apple Watches) y si tiene requisitos de crédito, tarifas ocultas e intereses.

Klarna es un servicio "compre ahora, pague después" (o un servicio de financiación en el punto de venta) fundado en Suecia en 2005. Está disponible en casi 20 países y lo utilizan aproximadamente 90 millones de compradores. Con Klarna, puede obtener pequeños préstamos en el momento del pago para compras en línea y en la tienda a través de la aplicación móvil de Klarna. Funciona con minoristas populares, como Apple, Macys, Etsy, Foot Locker y Sephora, lo que le permite realizar pagos asequibles en artículos caros.

Primero, descargue la aplicación Klarna de Apple App Store o Google Play Store .

Abra la última versión de la aplicación Klarna. Verá la opción para crear una cuenta. Seleccione crear cuenta e ingrese su dirección de correo electrónico. Se le pedirá que verifique su identidad con un código enviado a su correo electrónico. Luego, Klarna le pedirá un número de teléfono para conectarse a su cuenta. Nuevamente, le enviará un código para verificar su identidad. Luego, Klarna le pedirá permiso para rastrearlo. Puedes negarlo. Se le dirigirá a una página para encontrar tiendas que acepten pagos de Klarna en la tienda. Toque el botón Atrás para acceder a la pantalla de inicio y comenzar a explorar la aplicación Klarna.

Cuando abra la aplicación Klarna, aterrizará en la pantalla de inicio de Klarna. Desde la pantalla de inicio, verá varios botones para diferentes páginas: Tienda en linea

En el almacén

Tarjetas de un solo uso

Pagos

Compras

Entregas

Todo salvado

Ofertas

Recompensas

Mi tienda

Historia

Invitar a amigos

Bandeja de entrada

Y más, que genera emisiones de CO2, ayuda y configuración Hay una barra de búsqueda en la parte superior y una barra de navegación en la parte inferior de la pantalla de inicio. La barra de navegación tiene pestañas para Inicio, Guardado y Mi Klarna.

Desde la pantalla de inicio, toque la opción Comprar en línea. Busque un minorista en el que le gustaría comprar en línea, como Amazon o Walmart.

Es posible que se le solicite que inicie sesión en su cuenta en el minorista. Cuando tenga todos los artículos que desea comprar en su carrito, presione el botón rosa de Klarna. Luego, Klarna creará una tarjeta segura de un solo uso. Aprueba la cantidad y otros detalles como envío e impuestos. Pulsa continuar.

Klarna puede realizar una verificación crediticia suave que no afecta su puntaje crediticio .

. Klarna también le pedirá permiso para agregar más para cubrir el envío y los impuestos. Ingrese sus datos para Klarna, como nombre, fecha de nacimiento y dirección. Acepte los términos y presione confirmar y continuar. También deberá seleccionar el plan de pago que prefiera. Por ejemplo, puede ver: 4 pagos cada dos semanas al 0% APR

6 pagos mensuales con intereses. Una vez que elija un plan y presione continuar, agregue la información de su banco o tarjeta de crédito para Klarna. Guarde la información de su tarjeta, revise su plan y presione confirmar y continuar. Luego, Klarna le permitirá copiar los detalles de su tarjeta única de Klarna. Cuando termine, salga de la ventana emergente en la aplicación Klarna para volver al minorista.

Tenga en cuenta que todos los pasos que está realizando se realizan directamente en la aplicación Klarna. Desde la pantalla de pago del minorista en la aplicación Klarna, agregue un nuevo método de pago. Luego, Klarna le ofrecerá pegar / aplicar la información de su tarjeta de un solo uso, o puede hacerlo manualmente. Cualquiera que elija, agregue la tarjeta, elija su dirección de facturación y haga el pedido. ¡Eso es!

Desde la pantalla de inicio de Klarna, toca la opción En la tienda. Tenga en cuenta que todos los pasos que realizará se realizan directamente en la aplicación Klarna. Se le pedirá que configure su tarjeta en la tienda. Este es un proceso único que requiere una tarjeta de crédito o débito válida.

Su tarjeta necesita al menos el 25% del monto total que espera gastar.

No se aceptan tarjetas Amex ni de prepago.

Una vez que se complete la configuración, su tarjeta en la tienda estará disponible en Apple Wallet.

Luego puede comprar en cualquier terminal que acepte Apple Pay. Presiona el botón Sí, estoy listo para comenzar. Ingrese la cantidad que desea gastar y luego continúe. Klarna puede realizar una verificación crediticia suave que no afecta su puntaje crediticio.

Klarna también le pedirá permiso para agregar más para cubrir el envío y los impuestos. Klarna ofrecerá su opción de plan de pago "Pay in 4" con un enlace para ver más detalles. Es posible que se le solicite que ingrese la información de su banco o tarjeta de crédito para Klarna.

Si ya lo ha hecho, simplemente revise su plan y presione confirmar y continuar. Klarna creará su tarjeta en la tienda y le permitirá agregarla a su Apple Wallet. Presione Siguiente y acepte los términos. Klarna le mostrará cómo usar Apple Pay y le dirá cuánto tiempo es válida la tarjeta. La mayoría de las tarjetas solo son válidas durante 24 horas.

Klarna ofrece cuatro opciones de pago, pero los miles de minoristas que ofrecen financiamiento de Klarna tienen la discreción de decidir cuál puede estar disponible para sus clientes. Aquí hay una tabla útil que desglosa las diferencias entre cada plan de EE. UU., Incluidos los términos, el monto adeudado en el momento del pago, los intereses y los cargos por pagos atrasados.

Planes de pago Condiciones Vencimiento al finalizar la compra Interesar Cargo por demora Paga en 4 Pague cuatro cuotas iguales, cada dos semanas. Ver términos legales. Su primera entrega vence. Es el saldo dividido por cuatro. No hay interés. Hasta $ 7 Paga en 30 No pague nada durante 30 días y luego pague el saldo completo. Ver términos legales. $ 0 No hay interés. Sin cargo por pago atrasado. Pero si no realiza el pago completo, puede incurrir en incumplimiento. Financiación

Pague con un pequeño préstamo que va desde 6 meses hasta 36 meses. Ver términos legales. $ 0 0% a 29,99%; 19,99% para compras estándar. Hasta $ 35 Pagar ahora Pague con su tarjeta de débito o crédito a través de la aplicación Klarna. Ver términos legales. Equilibrio total. Esta opción es ideal cuando tienes fondos extra y quieres cerrar tu préstamo. No hay interés. No aplica.

A menudo, es más fácil calificar para Klarna que para una tarjeta de crédito porque, aunque realiza una verificación crediticia suave, no se requiere una calificación crediticia mínima.

Sí, lo cual es perfecto si tiene dificultades para realizar un seguimiento de su saldo o facturas. Cuando elige un plan, Klarna factura automáticamente su tarjeta de débito o crédito.

Aquí hay un desglose rápido de los pros y los contras a considerar:

Pros Contras Opciones de financiación sin intereses.

Aplicación fácil de usar, donde incluso el pago se realiza en el interior.

Funciona con miles de minoristas. Ejecuta una verificación crediticia suave (no afecta su puntaje crediticio).

No informa los pagos a tiempo a las agencias de informes crediticios.

En la tienda, las tarjetas de un solo uso generalmente caducan dentro de las 24 horas.

Klarna está disponible para usar en la tienda en más de 60,000 tiendas, como Sephora, H&M, Macys y más. Vaya aquí para ver todas las tiendas que ofrecen financiación de Klarna.

Klarna está disponible en tantos, si no más, minoristas en línea, como Amazon, Walmart y Apple. Vaya aquí para ver todas las tiendas que ofrecen financiación de Klarna.

Seguro que hay - como Afirmar , Afterpay y PayPay de pago en 4 .

Klarna puede ayudarlo a comprar algo que desee pero que no pueda pagar por adelantado. Por ejemplo, puede usarlo en Apple, Best Buy y otras tiendas que venden lo último en tecnología y electrónica. ¿Quieres un iPad Pro? No hay problema. Sus planes Pagar en 4 o Pagar en 30 probablemente también sean su mejor opción, ya que no cobran intereses.