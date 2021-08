Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - TikTok anunció hoy que la aplicación está tomando aún más medidas para mantener seguros a los niños pequeños y adolescentes en su plataforma al deshabilitar automáticamente los mensajes directos para ciertos usuarios y apagar las luces de las notificaciones después de cierto tiempo dependiendo de su edad.

Uno de los primeros cambios importantes que está realizando la empresa es limitar la cantidad de alertas y notificaciones que envía a sus usuarios jóvenes. A partir de hoy, los usuarios de la aplicación de 15 años o menos dejarán de recibir alertas de notificación después de las 9 p.m., mientras que los de 16 a 17 años recibirán pitidos hasta las 10 p.m.

La medida no se está haciendo tanto como para ayudar a los jóvenes del mundo a dormir mejor, sino más bien como un intento de combatir el acoso a altas horas de la noche, que en los últimos tiempos se ha convertido cada vez más en una epidemia en las comunidades en línea, especialmente en aquellas en su mayoría. habitado por usuarios adolescentes.

Algunos de los otros cambios, quizás más drásticos que está haciendo la compañía, son las configuraciones de privacidad automáticas habilitadas en las cuentas para usuarios menores de 15 años. Esas cuentas de jóvenes ahora estarán configuradas como privadas de manera predeterminada, lo que significa que sus videos no serán algorítmicamente que se muestran en la página For You de cualquier otra persona, además de las cuentas para las que los habilitan específicamente. Además, esas cuentas no tendrán acceso a las funciones de Stitch o Duet , así que lo siento niños, no podrán recrear su baile favorito que acaba de ver en su FYP hasta que sean un poco mayores.

Algunas otras cositas incluyen deshabilitar la descarga de videos en cuentas de adolescentes (la aplicación requerirá que los usuarios de 16 años en adelante revisen su configuración de privacidad antes de permitir que otros usuarios descarguen sus videos) y pedirles a los usuarios adolescentes mayores que revisen su configuración de DM cuando creen por primera vez un cuenta en la aplicación.

La compañía enfatizó que "no había una línea de meta" para la cantidad de funciones de seguridad infantil que planean implementar, por lo que es seguro asumir que esta no será la primera vez que la aplicación de video explosivamente popular hace algunos cambios de seguridad aquí y allá.

