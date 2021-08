Cómo configurar los mensajes que desaparecen de forma predeterminada en Signal

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación de chat encriptada, Signal , ofrece una serie de funciones de privacidad, incluidos los mensajes que desaparecen . El rival de WhatsApp ha ofrecido mensajes que desaparecen durante un tiempo, mucho antes que WhatsApp , aunque ahora es posible configurarlo para que los mensajes que desaparecen estén activados de forma predeterminada para los chats recién iniciados.

Configurar la función para que esté activada de forma predeterminada significa que cualquier mensaje enviado y recibido dentro de un nuevo chat se eliminará automáticamente después del tiempo establecido, que puede ser entre cuatro semanas y 30 segundos cuando se usan las opciones estándar, o menos cuando se elige una opción personalizada. .

Vale la pena tener en cuenta que el destinatario siempre puede hacer una captura de pantalla de su chat, o tomar una foto con otro dispositivo, y la Desaparición de mensajes no impide que eso sea posible, pero activarlo de forma predeterminada al menos significa que los mensajes desaparecerán si no lo hace. No desea tener un historial de la conversación en su teléfono o desea ahorrar espacio de almacenamiento.

Esta función te guía a través de cómo activar los mensajes que desaparecen de forma predeterminada en Signal. Si desea saber más sobre Signal y las funciones que ofrece, puede leer nuestra función separada.

Las mejores aplicaciones de Android 2021: la guía definitiva Por Maggie Tillman · 12 Agosto 2021

Para activar Mensajes que desaparecen de forma predeterminada en la aplicación de mensajería de Signal, siga los pasos a continuación:

Abre la aplicación Signal Toca tu imagen de perfil en la esquina superior izquierda Toca Privacidad Toque Temporizador predeterminado para nuevos chats en el menú Mensajes que desaparecen Seleccione la duración

Puede elegir entre 4 semanas, 1 semana, 1 día, 8 horas, 1 hora, 5 minutos, 30 segundos o un tiempo personalizado.