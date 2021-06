Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Alguna vez te aburriste de buscar entre miles de productos en ASOS en busca de inspiración o de mirar lo que tienes en tu guardarropa y decidir que no tienes nada que ponerte?

Ahí es donde entran en juego servicios como Stitch Fix. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre Stitch Fix, incluido qué es, cómo funciona, las marcas involucradas y cuánto cuesta.

Stitch Fix es un servicio de estilismo personal en línea para hombres y mujeres, disponible en el Reino Unido y EE. UU. Ha existido desde 2011 y tiene más de un millón de usuarios.

Los usuarios completan un perfil de estilo, después del cual uno de los estilistas personales del equipo de Stitch Fix seleccionará a mano los artículos que se adapten a su gusto y presupuesto, así como cualquier necesidad que haya mencionado en la sección de notas al estilista, como un boda o fiesta para la que necesitas un atuendo.

Su "Fix" llegará con cinco artículos en una fecha establecida por usted, junto con una nota que ofrece varios consejos de estilo, lo que le ayudará a descubrir cómo usar las distintas piezas. Una vez entregado el Fix, tienes siete días para probarte las piezas en casa y devolver lo que no te guste.

También hay una etiqueta de devolución prepaga en la caja, pero si no desea utilizar el servicio ofrecido, existen alternativas que puede utilizar en el sitio web de Stitch Fix. Puede elegir si se registra para recibir un arreglo regular, como mensual, o elegir bajo demanda.

El primer paso de Stitch Fix es completar el Perfil de estilo, que toma alrededor de 10 a 15 minutos y hace preguntas sobre sus tamaños, presupuesto y los tipos de estilos que le gustan. La aplicación Stitch Fix le enviará notificaciones para calificar diferentes estilos entre sus arreglos para ayudar a los estilistas a tener una mejor idea de lo que le gusta. Sin embargo, puedes desactivarlos.

Una vez que haya completado el Perfil de estilo, deberá elegir la fecha preferida en la que desea recibir su entrega de Fix. Cuando el estilista comience a elegir sus artículos, pagará la tarifa de peinado de £ 10 / $ 20, que luego se deduce de todo lo que compre en Fix.

Obtendrá una lista corta de opciones antes de que se envíe su Corrección de la que tiene 30 horas para elegir cinco elementos. Si elige menos de cinco elementos, su estilista seleccionará nuevos elementos para completar su corrección y usted puede optar por no ver la lista corta y obtener una sorpresa en su lugar.

Cuando recibas tu Fix, tienes la oportunidad de probarlo todo en casa y tienes siete días para elegir lo que quieres conservar y lo que quieres devolver.

Una vez que lo haya decidido, inicie sesión en su cuenta de Stitch Fix, elija lo que conserve y devuelva, y dé su opinión sobre los artículos. Obtiene un descuento del 20 por ciento si compra los cinco artículos en el Reino Unido y del 25 por ciento en los EE. UU.

Una vez que haya realizado el pago, se le cobrará por los artículos que conserve, si corresponde, y luego solo tendrá que sellar la caja nuevamente, pegar la etiqueta de devolución prepaga en la caja, o imprimir una diferente, y llevarla a la punto de entrega respectivo, ya sea una oficina de correos o una tienda Hermes en el Reino Unido, por ejemplo, o un buzón de correo de USPS en los EE. UU. Si no le gusta nada, solo se le cobrará la tarifa inicial de peinado. Debe asegurarse de que todas las etiquetas estén todavía en los artículos que está devolviendo.

A continuación, puede elegir si quiere el mismo estilista para su próximo Fix, si tiene uno reservado, un nuevo estilista o dígale a Stitch Fix que no le importa de ninguna manera y ellos elegirán por usted.

En los EE. UU., También se le ofrece algo llamado Your Shop, que es una tienda en línea donde puede comprar instantáneamente piezas cuando lo desee de una lista de artículos seleccionados que se adaptan a su estilo, tamaño y presupuesto.

Stitch Fix ofrece múltiples marcas, con prendas que van desde un promedio de £ 40 a un promedio de £ 160 en el Reino Unido y entre $ 25 y $ 500 en los EE. UU. Sin embargo, normalmente solo obtendrá artículos que se acerquen al presupuesto que seleccionó en el Perfil de estilo, por lo que no debería obtener una chaqueta de £ 150 / $ 150 en su Fix si dijo que normalmente solo pagaría £ 50 / $ 50 por una chaqueta .

Aquí hay una lista de algunas de las marcas Stitch Fix en el Reino Unido y EE. UU. Hay más de 60 en el Reino Unido y más de 1000 en los EE. UU.:

Todos los santos

Jefe

Baum Und Pferdgarten

Terciopelo Menta

Trapo y hueso

Gant

Michael Kors

Marella

Fase ocho

Mango

Samsoe

Oasis

Hobbs

Ted Baker

Depósito

Silbidos

Maison Labiche

Paige

Monzón

Boden

Tigre de Suecia

Equipo

Scotch & Soda

Calvin Klein

Just Cavalli

Jack Piel de lobo

Gente libre

conexión francés

Marca J

Julios

Matt y Nat

Betty sudorosa

Karen Millen

Alegría

Tommy Hilfiger

2 º DÍA

Armario Londres

Ropa de tripulación

Damisela en un vestido

DÍA ET

DL1961

Emily y Fin

Bandera e himno

Gestuz

Grandes llanuras

Ilse Jacobson

En desgaste

Tinta perdida

Louche

Mavi

Moss CPH

Pingüino original

Mujer seleccionada

Homme seleccionado

Six Ames

Empapado de lujo

Storm y Marie

Sugarhill Brighton

Vero Moda

Victoria

Winser Londres

YAS

Toms

Kate Spade

John Varvatos

Stitch Fix no es un servicio de suscripción como tal, por lo que no hay una tarifa mensual, o al menos no una tarifa mensual tradicional.

Cuando te registras, eliges la frecuencia con la que deseas recibir un Fix, con cada 2-3 semanas, cada mes, cada dos meses, cada tres meses y todas las opciones bajo demanda. Sin embargo, puede cambiar esto en cualquier momento, así como mover un Arreglo hacia atrás, hacia adelante u omitirlo por completo, dependiendo de lo que pueda estar sucediendo. También puede cancelar su suscripción a Stitch Fix en cualquier momento.

Por cada Fix, paga una tarifa de diseño de £ 10 o $ 20, pero se canjea por cualquier cosa que compre en Fix. Cada arreglo contiene cinco elementos, aunque los arreglos para niños en los EE. UU. Tienen entre 8 y 10.

Stitch Fix está disponible para mujeres en tallas de Reino Unido 6-18 y tallas de EE. UU. XS-XXL, y tallas grandes en 14W-24W, 1X-3X.

Stitch Fix también está disponible para hombres en tallas S-XXL, cintura 28-38 y entrepierna 30-34 en el Reino Unido y XS-3XL, tallas de cintura 28-48, camisas altas y entrepiernas 28-36 en EE. UU.

Stitch Fix actualmente no está disponible específicamente para adolescentes o niños en el Reino Unido. En los EE. UU. Se atienden tallas grandes y niños, así como para maternidad, pequeños, grandes y altos. Los tamaños para niños en los EE. UU. Van desde 2T-18.

Usamos Stitch Fix cada dos meses y tenemos cajas para hombres y mujeres que vienen a nuestra casa. Todavía no ha habido un momento en el que no hayamos guardado al menos un elemento del Arreglo, y muy a menudo nos quedamos con más de la mitad.

Nos encanta Stitch Fix por encontrar artículos que de otra manera no hubiéramos encontrado, y hemos encontrado que la calidad de toda la ropa en nuestros Fixes es excelente hasta ahora.

Si bien establece pautas en términos de cuánto estaría dispuesto a gastar en varios artículos, como camisetas o vestidos cuando se registra, a veces encontramos que las cosas son un poco más caras de lo que estaríamos dispuestos a pagar cuando ellos llegan. Dicho esto, hay ocasiones en las que amamos tanto algo que al final lo compramos de todos modos.

Ciertamente vale la pena probar Stitch Fix al menos una vez en nuestra opinión, ya que incluso si obtienes una camisa o un vestido que te encanta, eso es mejor que nada. Además, es un día emocionante cuando llega la caja Stitch Fix.

Stitch Fix está disponible en los EE. UU. Y el Reino Unido. Puede usarlo en un navegador o descargar la aplicación para iOS. Se está trabajando en una aplicación para Android. Recomendamos usar la aplicación de iOS si tiene un iPhone, ya que hace que todo sea un poco más fácil.

Stitch Fix ofrece tarjetas de regalo en los EE. UU., Que puede regalar y el destinatario puede usarlas para cualquier cosa que compren en su próximo Fix. Actualmente, las tarjetas de regalo no están disponibles en el Reino Unido.

Si desea cancelar Stitch Fix para dejar de recibirlos, cambie su frecuencia de Fix a On Demand. Esto significa que deberá reservar cada Fix individualmente cada vez que desee uno.

En la aplicación de iOS, toque Cuenta en la esquina inferior derecha y seleccione Fijar frecuencia y reserva. Desde aquí, toque la flecha que muestra la frecuencia con la que obtiene una solución y seleccione A pedido: reservaré cada solución.

En el sitio web de Stitch Fix, inicie sesión en su cuenta de Stitch Fix y toque los tres puntos en la esquina superior derecha. Desde aquí, toque Cuenta y desplácese hacia abajo hasta Fijar frecuencia y toque Administrar frecuencia de arreglo. A continuación, puede seleccionar "Quiero dejar de recibir arreglos automáticos".

Stitch Fix tiene varios competidores, incluido Personal Shopper de Prime Wardrobe en los EE. UU. También están Thread, Nordstrom Trunk Club y Lookiero, entre otros.

Todos ofrecen una idea similar, pero las marcas y los precios varían entre ellos.

Escrito por Britta O'Boyle.