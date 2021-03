19 de los mejores memes del Canal de Suez: Boaty McStuck Face

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Nos imaginamos que el pobre capitán del MV Ever Given (Evergreen) lo está pasando fatal. Después de lograr quedarse atascado en el Canal de Suez, el carguero ha logrado bloquear el carril para los cientos de otros barcos que intentan pasar por esa región.

Alrededor de 50 embarcaciones por día pasan por el Canal, y el viaje alternativo requiere navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Son otras 3.500 millas náuticas para el viaje que todos preferirían evitar. Después de una semana, Evergreen finalmente ha sido liberado , lo cual es una buena noticia para todos.

Sin embargo, en los últimos días, han aparecido todo tipo de memes en línea y vale la pena echarles un vistazo si estás buscando una buena risa.

Otro de los mejores memes sobre el Canal de Suez simplemente involucra un gif de Austin Powers tratando de realizar un giro infinito de un vehículo después de encajarlo en un pasillo. Podemos imaginarnos fácilmente al capitán del barco haciendo lo mismo.

¿Buscas montar una ola de fama robando el aspecto del famoso barco? Jamie Jones lo tiene cubierto con algunas sugerencias interesantes que incluyen pantalones Dolce & Gabbana y algunas pegatinas de basura.

Todos se rieron, pero hay alrededor de mil barcos en el Canal de Suez que podrían usar esto ahora mismo. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit) 24 de marzo de 2021

Aunque no hay un libro sobre cómo evitar que su barco de carga se atasque en un canal, hay un libro sobre cómo evitar barcos enormes. Los otros barcos en el canal probablemente podrían haberlo hecho con una copia de este libro. Lo que podría explicar por qué estaba agotado en el momento de este Tweet.

Tokyo Drift

El Ever Given es uno de los buques de carga más grandes del mundo. Por lo tanto, podría ser uno de los vehículos más grandes que jamás se haya llevado a la deriva. Sin embargo, a diferencia de un auto de carreras callejeras, en realidad no está diseñado para ir de lado, como lo han demostrado eventos recientes.

Anuncios incmodos

Los anuncios son un mal necesario del mundo capitalista, pero seguro que pueden ser molestos, especialmente en dispositivos móviles. Este meme nos hizo reír.

Un lindo paseo

Estar atrapado en casa durante tanto tiempo sin duda ha causado estragos en el bienestar mental de muchas personas. La orientación del gobierno no es muy útil y los que están a cargo quieren hacernos creer que un poco de ejercicio regular es suficiente para combatir la miseria. Pero al igual que una pequeña excavadora no fue suficiente para liberar a Ever Given, un agradable paseo no te ayudará a salir de la depresión.

Gire a la derecha en el canal de Suez

Todos hemos visto historias de terror sobre personas que toman las instrucciones de navegación por satélite demasiado literalmente y terminan conduciendo a un río. ¿Y si el capitán del barco estuviera haciendo lo mismo? ¿No valdría la pena una buena risa?

Los bastoncillos de algodn lo solucionarn

Aunque nunca debe insertar bastoncillos de algodón en el canal auditivo, tal vez uno masivo podría haber sido la solución al problema del barco atascado. Si nada más habría sido divertido de ver y podría haber limpiado el canal al mismo tiempo.

Que escal rpidamente

Justo cuando pensabas que las cosas no podían empeorar. La situación en el Canal de Suez se intensificó rápidamente cuando Godzilla y King Kong aparecieron para echar una mano. El ego se interpuso en el camino de la tarea en cuestión.

Somos todos el barco

Muchas de las personas que han creado los mejores memes de nuestra lista han relacionado la difícil situación del barco y su tripulación con sus propias vidas. Estos son algunos de los más divertidos. Todos somos los Ever Given de varias maneras. El dibujante Chaz Hutton, hizo la tira cómica perfecta para este momento.

Podra ser peor

Seguro, es posible que esté teniendo un día difícil, pero probablemente no sea tan malo como el capitán de este barco. Atrapado en el canal, frenando la economía mundial, todos mirando y haciendo memes.

Entusiasmo vs bandeja de entrada

¿Miras tu bandeja de entrada y temes lidiar con ella? Cientos y cientos de correos electrónicos no leídos mirándote fijamente, desafiándote a saltar al vacío. Este meme siente tu dolor.

Haciendo tu mejor esfuerzo

¿Qué tal esto? Un meme tan bueno que alguien creó una cuenta de Twitter específicamente para él. Ha sido un momento difícil para todos, pero estás haciendo tu mejor esfuerzo.

Problemas de huella de carbono

Elon Musk anima regularmente a las personas a invertir en Bitcoin. Una moneda que no es realmente conocida por tener una gran huella de carbono. Como contrapunto, su empresa fabrica vehículos increíblemente populares y ecológicos, pero esos coches no son suficientes para contrarrestar el daño al medio ambiente.

Dinero de estmulo

Los problemas financieros causados por Covid no son una broma. Sin embargo, el apoyo financiero ofrecido para ayudar a aliviar ese problema es bastante miserable, como lo resume perfectamente este meme.

WD-40 resuelve todos los problemas

¿Alguien intentó usar algo de WD-40 para aflojar el barco? Descubrimos que funciona de maravilla para la mayoría de las otras tareas. Necesitaría algunas latas grandes, pero si funciona, sería una táctica de marketing increíble.

Girar 90 grados

Si tan solo todo pudiera arreglarse mediante el uso de software. Haga clic con el botón derecho, haga clic en girar 90 grados, problema resuelto. Una vez más, el Ever Given está en camino.

jajaja

Seguramente todo es una conspiración si la parte trasera del barco dice LOL con la ubicación y los colores de los contenedores. ¿O tal vez esto es solo una edición inteligente?

Drake no aprueba

Drake no aprueba un barco de carga atascado, pero ciertamente se divierte con uno flotante. ¡Imagínese si pudieran volar sobre el agua de esta manera, nunca volveríamos a tener este problema y las cosas llegarían a su puerta más rápido también!

Escrito por Adrian Willings.