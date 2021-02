Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La aplicación Lipscanner de Chanel le permite escanear cualquier imagen, encontrar un producto labial de Chanel correspondiente en el color y la textura de la imagen que ha escaneado y luego probarlo virtualmente.

Pinterest ofrece una función Try On dentro de su aplicación, lo que le permite probar diferentes tonos de lápiz labial de marcas como MAC, Charlotte Tilbury y Bobbi Brown, pero Lipscanner de Chanel lleva esto un paso más allá al ofrecer la funcionalidad de escaneo de imágenes.

Así es como funciona Chanel Lipscanner y cómo usarlo para encontrar su lápiz labial Chanel correspondiente perfecto a partir de cualquier imagen.

La aplicación Lipscanner de Chanel detectará cualquier color y textura de cualquier imagen, física o digital, y encontrará un producto de labios Chanel que coincida. Todos los productos para labios de Chanel están disponibles en el catálogo de la aplicación, más de 400, y la aplicación no solo encontrará la combinación más cercana, sino que también detectará el acabado, ya sea mate, satinado o brillante.

Puedes escanear cualquier cosa, desde una taza, un cojín, un amigo, un bolso en una revista, los labios de un póster o subir una imagen de tu biblioteca, tal vez una captura de pantalla de una imagen de Instagram o una foto tuya con un labial que te encantó pero necesita un reemplazo. La aplicación Lipscanner utilizará su algoritmo para detectar el color y la textura de su escaneo y le proporcionará un producto labial de Chanel equivalente, que luego podrá probar virtualmente y tomar una foto, o comprar en el sitio web de Chanel.

No todas las combinaciones son perfectas y, a veces, la aplicación no lo hace completamente bien, posiblemente porque no existe un tono de Chanel equivalente, pero la idea es genial y nos encantó usarla para descubrir nuevos tonos.

Encontrar una barra de labios Chanel que coincida con una imagen digital o física que ha visto y amado con un color es muy fácil.

Descargue la aplicación Chanel Lipscanner en su dispositivo iOS. Abra la aplicación Chanel Lipscanner. Escanee un color o algunos labios de una revista, póster, etc. Puede usar una imagen de su biblioteca o tomar una foto en la aplicación. Toque la pantalla para seleccionar un color que coincida y mueva el cursor para seleccionar un color. Toca "Encontrar la coincidencia de Chanel". Desliza el dedo de derecha a izquierda en las opciones. El acabado se muestra en la parte superior. Toque "Pruébelo" o "Comprar en Chanel.com". La aplicación Lipscanner aplicará automáticamente el lápiz labial en los labios cuando muestre su rostro si selecciona Pruébelo, o lo llevará al producto exacto en el sitio web de Chanel si selecciona la opción de compra. Puede tomar una foto dentro de la sección Pruébelo, que luego puede compartir si lo desea. El nombre de la coincidencia de color de Chanel aparecerá en la parte superior derecha de la imagen. Toque la flecha en la parte superior izquierda de la pantalla para salir de la pantalla Pruébelo en la pantalla y volver a la pantalla de resultados.

Al tocar la flecha, también puede probar otros tonos que se han seleccionado como resultado de su escaneo. Para ver todos sus escaneos, regrese a la toma inicial de una foto o elija una de la pantalla de su biblioteca.

Desde aquí, verá un icono de lápiz labial en la esquina superior izquierda. Aquí es donde se almacenan todos sus escaneos y resultados. No se almacenan en la aplicación las fotos que tomes de ti probándote los lápices labiales. En su lugar, los encontrará en la aplicación Fotos de su iPhone.

Nota: Deberá permitir que Lipscanner acceda a su cámara.

Escrito por Britta O'Boyle.