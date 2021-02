La aplicación Chanel Lipscanner coincidirá con un lápiz labial de cualquier imagen

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La marca de moda parisina Chanel ha lanzado Lipscanner, una aplicación que utiliza una combinación de tecnologías de IA y RA patentadas para permitirle identificar cualquier color y acabado de lápiz labial a partir de cualquier imagen física o digital, ya sea una revista, una publicación en las redes sociales o alguien que esté parado en frente de ti.

La aplicación ofrecerá un producto labial de Chanel correspondiente, o productos, que los usuarios pueden probar virtualmente, tomar una foto y compartir la foto si así lo desean. También existe la opción de comprar el producto en el sitio web de Chanel, naturalmente.

Desarrollado internamente durante 18 meses, Lipscanner es el resultado de una colaboración entre el Makeup Creation Studio de Chanel y el Chanel CX Lab. Presenta todos los lápices labiales y brillos de Chanel, más de 400, en varias opciones de acabado, desde mate hasta satinado.

El algoritmo Lipscanner ha sido diseñado para identificar y extraer el tono de labios y la textura exactos de cualquier imagen digital o física para ayudar a los usuarios a encontrar la combinación de color y textura más cercana. La tecnología de realidad aumentada luego procesa los productos en tu rostro y Chanel ha dicho que se ha tenido especial cuidado para garantizar que el reconocimiento de color y textura de la aplicación funcione para la diversidad completa de tonos de piel, edades, complexiones y formas de labios.

La función Try On de Pinterest permite a los usuarios probar virtualmente lápices labiales de marcas como Charlotte Tilbury, MAC y Bobbi Brown, entre otras, pero Chanel no está incluido y la función de Pinterest no te permite igualar el color de una imagen. En su lugar, busca lápiz labial en la aplicación de Pinterest y aparecen diferentes tonos para "probarse".

Cédric Begon, director del Connected Experience Lab en Chanel Fragrances and Beauty, nos dijo que la aplicación Lipscanner no recopila ni un solo dato. También nos dijo que podría llegar una versión de Android en los próximos meses dependiendo de los comentarios del mercado. Puedes leer nuestra entrevista completa con él aquí .

Lipscanner de Chanel está disponible para descargar gratis ahora en iOS. Puede leer cómo funciona en nuestra función separada .

Escrito por Britta O'Boyle.