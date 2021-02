¿Qué es Clubhouse y por qué todos hablan de ello?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La última aplicación de redes sociales imprescindible se llama Clubhouse. Es una aplicación solo para iPhone que le permite albergar y unirse a conversaciones de audio con otros usuarios. La cuestión es que actualmente es solo por invitación, aunque eventualmente se abrirá para que cualquiera se una.

Clubhouse se lanzó en abril de 2020 como una aplicación para iOS . Se describe como un "nuevo tipo de red basada en la voz". Recientemente, su popularidad explotó después de que el CEO de Tesla, Elon Musk, apareciera en la aplicación, al unirse al programa Good Time , para hablar sobre Marte, los memes y convertirse en una especie multiplaneta.

Dado que es solo de voz y no usa su cámara, Clubhouse espera que no se preocupe por el "contacto visual, lo que está usando o dónde está". Puede usar la aplicación mientras hace lo que sea, ya sea que esté doblando la ropa o viajando, y como no hay que escribir ni presionar enviar, toda su entonación, inflexión y emoción deben transmitirse con precisión a través de la voz.

Es el medio original, renacido, por así decirlo.

Según The New York Times , a diciembre de 2020, Clubhouse tenía 600.000 usuarios. Dado que es solo por invitación, no puede simplemente descargar la aplicación de la App Store de Apple y registrarse. Si bien puede instalarlo y abrirlo, la aplicación solo le permite registrar interés y reservar un identificador. A partir de ese momento, envía a todos los usuarios interesados a una publicación de blog que detalla por qué tienen que esperar una invitación.

Dado que Clubhouse es conocido por ser un lugar para reunirse, hablar y compartir ideas, la aplicación es bastante básica. Le permite crear y unirse a "salas", donde puede charlar con otros en una llamada de conferencia. No puede compartir imágenes, videos o incluso texto. Todo lo que puedes hacer es hablar. Los usuarios también pueden unirse y abandonar la llamada en cualquier momento. Cuando abra la aplicación, verá una lista de "habitaciones", así como una lista de quién en cada habitación.

Puedes unirte a la sala tocándola; todas están abiertas para que puedas entrar o salir. Clubhouse quiere que los usuarios exploren diferentes conversaciones. Entra en cada sala como miembro de la audiencia. Si quiere hablar, "levante la mano", y luego los oradores pueden optar por invitarlo. Las salas de la casa club suelen estar alojadas por expertos, celebridades, capitalistas de riesgo, periodistas, etc. También puede crear su propia habitación.

Clubhouse dice que sus moderadores también contrataron para garantizar que la plataforma sea un lugar para la libertad de expresión pero también para diálogos saludables.

Los creadores de Clubhouse dicen que tienen la intención de crear la aplicación para que sea utilizada por todos y trabajan para que esté disponible lo más rápido posible. No es una aplicación exclusiva. Está en beta en este momento, ya que la versión de lanzamiento general aún no está lista. Clubhouse dice que quiere hacer crecer su comunidad lentamente para asegurarse de que "las cosas no se rompan, mantenga diversa la composición de la comunidad y nos permita ajustar el producto a medida que crece".

Debido a todo eso, no puede unirse fácilmente a Clubhouse. Es solo por invitación, por lo que cualquier persona que quiera unirse debe ser traída por alguien que ya tenga una cuenta. Puede descargar la aplicación, reservar un identificador y poner su nombre en una lista de espera, pero luego tiene que esperar.

Aún no. El CEO de Clubhouse, Paul Davidson, ha dicho que la aplicación eventualmente se abrirá a todos, incluidos los usuarios de Android.

Clubhouse, a pesar de ser solo una startup de 10 meses, supuestamente ya tiene una valoración de mil millones de dólares. Muchos de los principales jefes de Silicon Valley, desde Elon Musk hasta Mark Zuckerberg, han hablado en las llamadas del Clubhouse en las últimas semanas, lo que ha despertado el interés en la aplicación. Incluso Oprah Winfrey lo ha usado.

