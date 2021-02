Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Recuerda cuando la administración Trump básicamente ordenó al propietario chino de TikTok, ByteDance, que vendiera a Oracle y Walmart ?

Bueno, su fecha límite del 4 de diciembre de 2020 para vender pasó rápidamente, con pocas palabras del ex presidente de los EE. UU. Sobre qué esperar con respecto a TikTok. Ahora, parece que el presidente Joe Biden no tiene prisa por asegurarse de que se haga el trato, al menos según The Wall Street Journal.

De hecho, según los informes, la venta forzosa de TikTok se suspendió "indefinidamente", y el presidente Biden decidió revisar cómo la administración anterior manejó y respondió a los riesgos de seguridad de las empresas de tecnología chinas como TikTok.

La administración Trump intentó forzar la venta de TikTok por preocupaciones sobre los datos y la seguridad. Pero, al mismo tiempo, Trump dijo que quería que el Tesoro de Estados Unidos recibiera mucho "mucho dinero" de cualquier venta.

Puedes leer más sobre la saga Trump-TikTok aquí.

Según los informes, TikTok todavía está tratando de resolver varias preocupaciones descritas por el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. (CFIUS), e incluso está explorando el envío de datos a un tercero "confiable" para evitar que el gobierno chino tenga acceso a los datos de los estadounidenses.

Aunque una venta aún no está completamente muerta, sospechamos que los términos y condiciones que la rodean serán diferentes si ocurre. El gobierno también debe proporcionar una respuesta antes del 18 de febrero a la demanda legal de TikTok contra la desinversión.

No está claro cómo abordarán el asunto la administración de Biden y el gobierno de los EE. UU., Pero lo mantendremos informado a medida que sepamos más.

Escrito por Maggie Tillman.