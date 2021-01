Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Joe Wicks, también conocido como Body Coach, es probablemente más conocido por su Lean en 15 libros, o posiblemente más recientemente por sus entrenamientos de educación física con Joe.

Sin embargo, el londinense del sur también hace un plan de 90 días y un plan de posgrado adaptado a cada individuo, con recetas y entrenamientos entregados en formato PDF, y también hay una aplicación para iOS llamada Body Coach que llegó a la App Store el 10 de diciembre.

Hemos completado el plan de 90 días y el plan de posgrado, pero esta función tiene que ver con la aplicación Body Coach. Esto es todo lo que necesita saber, incluido cuánto cuesta, qué obtiene por su dinero, cómo funciona y si vale la pena registrarse.

Tres opciones de suscripción

Anual, trimestral, mensual

£ 89.99 / £ 37.99 / £ 14.99

Hay tres opciones de suscripción para elegir: anual, trimestral y mensual. Al igual que con la mayoría de las suscripciones de aplicaciones, ahorra dinero pagando el costo inicial anual en lugar de mensualmente, y también es bastante, de hecho, la mitad.

El precio anual es de £ 89.99, aunque hasta el 10 de enero cuesta £ 69.99. Trimestralmente cuesta £ 37,99, lo que equivale a casi £ 152 por año y mensual es £ 14,99, lo que equivale a casi £ 180.

Recetas a tu medida

Elija el nivel del plan

Elige el tipo de comida

Al igual que el plan de 90 días, la aplicación Body Coach ofrece una serie de recetas diseñadas individualmente para usted, basadas en su TMB (tasa metabólica basal), que se calcula a partir de la información que ingresa después de suscribirse.

Esta información incluye su altura, peso, si tiene alguna condición de salud preexistente, cuál es su estilo de vida en términos de cuánto se mueve en un día típico, así como cosas como si está amamantando o si ha estado en un dieta con control de calorías en el último año.

También elige el plan de nivel que desea (principiante, intermedio o avanzado) y qué tipo de comida le gustaría con cuatro opciones disponibles: comidas mixtas (platos de carne, pescado y verduras), comidas pescatarianas (pescado y verduras), verduras (solo platos vegetarianos), veganos (solo platos a base de plantas). Puedes cambiar cualquiera de las dos en cualquier momento, así que si quieres ser vegano a la mitad, no hay problema, pero si cambias la intensidad del plan, vuelve al ciclo uno.

Después de ingresar la información, la aplicación crea su plan. Su plan se divide en ciclos y cada ciclo tiene una duración de cuatro semanas. Todos los ciclos vienen con siete entrenamientos (cinco de 25 minutos y dos más cortos), videos de calentamiento y enfriamiento y una serie de recetas, con nuevas recetas y entrenamientos para cada ciclo.

Todas las recetas ofrecen tamaños de porciones que se adaptan a usted, como mencionamos, y el primer ciclo tiene 60 recetas (27 comidas de repostaje, 33 comidas generales) y 12 bocadillos. Las comidas de repostaje están diseñadas para consumirse después de un entrenamiento e incluyen carbohidratos, mientras que las comidas generales son altas en grasas y bajas en carbohidratos y están diseñadas para consumirse en las otras dos comidas del día o las tres comidas en un día de descanso.

Si la aplicación Body Coach funciona como el plan de 90 días, es probable que se nos recomiende comer dos comidas para repostar y una comida general en los días de entrenamiento y tres comidas generales en los días de descanso para el ciclo dos, en lugar de una comida para repostar y dos comidas generales los días de entrenamiento y tres comidas generales los días de descanso, en el ciclo uno, aunque te avisaremos cuando lleguemos.

Medidas iniciales

Fotos

Entrenamiento 4/5 veces por semana

Se le anima a ingresar sus medidas y fotos iniciales para ayudarlo a ver el progreso a medida que avanza en el plan y mantenerlo motivado.

Estas medidas son su peso, pecho, caderas, cintura, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha y pierna izquierda. La aplicación explica dónde medir para ayudarlo a medir en el mismo lugar al final del primer ciclo.

Las fotos son de frente, de atrás y de lado, y aunque no tiene que subir fotos si no lo desea, según nuestra experiencia, le recomendamos encarecidamente que lo haga. A veces es muy difícil ver los cambios incrementales en usted mismo, pero estamos muy satisfechos con los resultados desde el inicio del plan de 90 días hasta el final del plan de 90 días cuando miramos hacia atrás en las imágenes.

La aplicación Body Coach, al igual que el Plan de 90 días, espera que haga ejercicio de cuatro a cinco veces por semana. También se recomienda beber 3 litros de agua además de cualquier té o café que tenga, y comer dos bocadillos al día de su plan.

Al final de cada ciclo de cuatro semanas, aparecerá la opción Check In. Aquí es donde esperamos que responda algunas preguntas basadas en el hambre que tuvo durante el primer ciclo, cómo encontró los entrenamientos, así como también ingrese sus medidas y cargue nuevas fotos. Una vez que haya completado el Check In, obtendrá nuevas recetas y nuevos entrenamientos.

Tenga en cuenta que el primer ciclo no requiere ningún equipo, pero el ciclo dos requiere un juego de mancuernas. La aplicación Body Coach no especifica un peso, pero recomienda algo desafiante pero no demasiado pesado.

Plan de dieta a medida

Entrenamientos bajo demanda

Entrenamientos en vivo

Herramienta de planificación

En pocas palabras, la aplicación Body Coach ofrece un plan de dieta personalizado, cinco entrenamientos y dos entrenamientos más cortos cada cuatro semanas a los que se puede acceder en cualquier momento para hacer cuando más le convenga.

También hay una sección de entrenamiento en vivo con los próximos entrenamientos que le permiten entrenar con Joe Wicks en tiempo real. Los entrenamientos en vivo están disponibles en la sección On Demand de la pestaña Live en la aplicación para que siempre tenga una variedad de entrenamientos para hacer.

Además, la aplicación Body Coach tiene una herramienta de planificación que le permite elegir qué días desea hacer ejercicio y qué comidas desea comer para que sea más fácil planificar con anticipación y prepararse. Todavía no hay una función de lista de compras que extraiga los ingredientes de las recetas en una lista simple, pero Joe Wicks dijo que llegaría pronto.

Aplicación en lugar de PDF

No crea tu propia sección para la aplicación

Sin herramienta de intercambio para la aplicación

Según nuestra experiencia hasta ahora, una de las principales diferencias entre el plan de 90 días y la aplicación Body Coach es que no obtienes una sección Create Your Own dentro de la aplicación Body Coach para cuando estás haciendo tus propias comidas y no siguiendo una de las recetas a medida.

El plan de 90 días ofrece cantidades individuales específicas de pollo, pasta, salsas, etc., lo que hace que sea fácil y agradable hacer una cena o almuerzo ad-hoc pero mantenerse dentro de sus límites. También hay una gran herramienta de intercambio en el plan de 90 días para que pueda cambiar fácilmente el pollo por salmón en una receta, por ejemplo, y saber exactamente cuánto comer.

Sin embargo, su plan se envía en formato PDF en el plan de 90 días, que no es tan fácil de usar como la aplicación Body Coach y se accede a los entrenamientos a través de un enlace al canal privado de YouTube.

Dicho de esta manera, tenemos todas nuestras recetas personalizadas del Plan de 90 días y el Plan de posgrado y aún nos inscribimos en la suscripción anual de la aplicación Body Coach, aunque algunas de las recetas son las mismas.

Cinco pestañas

Nuevas funciones que vienen

Hay cinco pestañas en la aplicación Body Coach: Hoy, Tu plan, En vivo, Biblioteca, Perfil.

La pestaña Hoy es como una página de resumen de su día. Tiene el próximo entrenamiento en vivo en la parte superior si hay uno, con un botón Agregar al calendario, que le permitirá crear un nuevo evento para recordarle si le da acceso a la aplicación a su calendario.

Luego tiene una sección para Su plan, aunque está en la parte superior si no hay un entrenamiento en vivo planeado para ese día. Si ha utilizado la herramienta Planificador (dentro de la pestaña Su plan), podrá desplazarse por las recetas que ha elegido para ese día y el entrenamiento recomendado. Para las recetas, hay un botón para "Comenzar a cocinar" que lo lleva directamente a la tarjeta de recetas, mientras que el entrenamiento tiene "Comenzar entrenamiento" que lo lleva a la sección de entrenamiento donde puede elegir el video de calentamiento primero o simplemente reproducir el entrenamiento. Desafortunadamente, la aplicación no tiene una sección de reconocimiento para cuando hayas completado un entrenamiento o un lugar para decirle que lo hiciste ese día si haces un entrenamiento diferente al plan.

Debajo de la sección Su plan hay un temporizador de cuenta regresiva para su próxima fecha de registro: cuatro semanas desde que se inscribió. Por el momento, no es posible cambiar esto, aunque Joe Wicks dijo en sus Historias de Instagram que era algo en lo que se estaba trabajando. También hay una tarjeta de inspiración para comidas que le muestra una receta de Your Plan.

La pestaña Your Plan es realmente la pestaña principal. En la parte superior de la pestaña Tu plan hay tres pestañas adicionales: Entrenar, Comer y Planificar.

Dentro de la sección de Entrenamiento está lo que se espera de ti en el ciclo, el equipo requerido y tus entrenamientos, con un breve resumen de lo que conllevan los entrenamientos, por ejemplo el número de movimientos, rondas y relación trabajo / descanso. También encontrará los videos de calentamiento y enfriamiento y los entrenamientos rápidos.

Dentro de la sección Comer es donde encontrará cómo debe comer en el ciclo, por ejemplo, dos comidas generales, una comida para repostar y dos bocadillos en los días de entrenamiento, así como la pestaña Repostar comida, la pestaña Comida general y la pestaña Aperitivos. .

Al hacer clic en las tres pestañas de recetas diferentes, accederá a todas esas recetas con cada tarjeta de recetas que ofrece una imagen, el tiempo para prepararla y también habrá una etiqueta si es "Bueno para llevar", "Para toda la familia", "Bueno para cocinar por lotes" o una "Receta más larga". Las recetas también están convenientemente ordenadas a tiempo para que se ordenen, con las más rápidas en la parte superior.

Al tocar las tarjetas de recetas individuales, se ofrece la cantidad de porciones en la parte superior con una pestaña de ingredientes y una pestaña de método a continuación. También hay un menú desplegable de Ingredientes alternativos en la parte inferior, pero esto no es tan extenso como la herramienta Swaps del plan de 90 días, sino que le indica dónde puede usar leche baja en grasa sobre entera y una leche diferente, por ejemplo, en lugar de puede cambiar esta cantidad de pollo por esta cantidad de salmón.

La pestaña Planificador le permite decidir qué días hará ejercicio y cuándo, con opciones de Primera cosa (antes del desayuno), Mañana (antes del almuerzo), Almuerzo (antes de la cena) o Noche (después de la cena). Luego puede elegir las recetas que desea comer ese día, aunque si bien recomienda el entrenamiento que debe hacer, la aplicación solo le recuerda las recomendaciones de alimentación en lugar de limitar la opción a Repostar comidas solo para la comida después de su entrenamiento y Comidas generales el otras veces por ejemplo.

Al tocar las flechas en la parte superior de su semana, puede planificar todo el ciclo si lo desea, pero también puede hacerlo por semana. Una vez guardado, su plan aparece en la sección Planificador. Puede editarlo si lo desea, pero, de lo contrario, al tocar cada tarjeta lo llevará directamente a la receta o entrenamiento. Aquí es donde nos gustaría ver implementada una función de lista de compras.

La pestaña En vivo tiene dos pestañas en la parte superior: Próximamente y Bajo demanda. Es bastante autoexplicativo. La pestaña Próximos tiene el próximo entrenamiento en vivo con Joe Wicks, así como los próximos para que pueda ver en qué fecha y hora están sucediendo y agregarlos a su calendario usando el pequeño ícono azul.

La pestaña On Demand tiene entrenamientos en vivo con Joe que ya se han realizado, así como algunos entrenamientos adicionales, como un entrenamiento gratuito de equipo de cuerpo completo de 30 minutos.

La pestaña Biblioteca tiene dos pestañas adicionales: Entrenar y Comer. Train es donde encontrará entrenamientos de ciclos anteriores para permitirle volver y hacer cualquier entrenamiento que desee mientras está suscrito a la aplicación. Eat hace lo mismo pero para las recetas, construyendo un catálogo de recetas a tu medida.

Finalmente, la pestaña Perfil es donde encontrará las selecciones de su plan, su progreso, incluidas las mediciones y fotos, su estilo de vida y opciones de salud y la configuración de la aplicación.

Dentro de las selecciones de planes, es aquí donde puedes elegir la comida que quieres comer, como mixta o vegana. También puede elegir principiante, intermedio o avanzado, aunque si cambia esto, el plan volverá al ciclo uno, su planificador más claro y el temporizador de verificación se reiniciará.

iOS

iPadOS

Por el momento, la aplicación Body Coach solo está disponible para dispositivos iOS y iPadOS. Se dice que Android llegará en el verano de 2021.

Reino Unido

Europa

Estados Unidos viene en 2021

La aplicación Body Coach está disponible en el Reino Unido, Irlanda y Europa. Se dice que llegará a EE. UU. Y Australia en 2021, pero no se ha confirmado la fecha ni el mes.

Hasta ahora, estamos disfrutando de la aplicación Body Coach. Vimos algunos resultados excelentes del Plan de 90 días y el Plan de posgrado que hicimos en 2020, por lo que probablemente tengamos una motivación adicional para seguir con la aplicación Body Coach, ya que sabemos que funciona para nosotros.

Si realiza la suscripción anual, creemos que obtiene mucho por su dinero, siempre y cuando sea alguien que se apegue a las cosas, aunque la idea del registro significa que tiene cierta responsabilidad, lo que es bueno para aquellos que se caen del vagón. fácilmente.

La suscripción mensual parece mucho, pero vale la pena recordar que no solo obtienes los entrenamientos sino también el plan de comidas personalizado. Adaptado siendo la palabra clave allí. Con aplicaciones como FIIT, el costo mensual es mayor y si bien los entrenamientos son excelentes, no hay recomendaciones de alimentos o dietas, y mucho menos un plan individual.

Las recetas de Body Coach son absolutamente deliciosas por lo que hemos probado hasta ahora y, aunque hay algunas cosas que nos gustaría ver en la aplicación Body Coach, como una función de lista de compras, la capacidad de cambiar el temporizador de registro, algunas forma de integración de servicios de música y un lugar para registrar los entrenamientos y lo que comiste: hasta ahora somos grandes admiradores de esta aplicación.

Actualizaremos esta función a medida que avancemos en los próximos ciclos.

Escrito por Britta O'Boyle.