¿Qué es Cameo y qué celebridades puedes contratar para videos?

(Pocket-lint) - ¿No puedes pensar en un regalo para tu papá? Aquí tienes una idea: solo pídele a su entrenador de fútbol favorito que le envíe un video de feliz cumpleaños. Todo lo que necesita hacer es usar la aplicación Cameo: permite que la gente promedio contrate atletas, actores y todo tipo de celebridades para crear mensajes de video personales para cualquier ocasión o día festivo.

Por ejemplo, puede contratar al entrenador de los Florida Gators, Steve Spurrier, para felicitar a su hijo por ganar su juego, o puede contratar a Nick Lachey desde 98 grados para que le cante una canción de amor a su pareja, o puede hacer que Snoop Dogg rapee para su amigo. Diablos, incluso Carole Baskin de Tiger King de Netflix está en Cameo. Hay miles de estrellas e influencers disponibles, pero sus videos tienen un costo. Algunos son tan baratos como $ 1, pero hemos visto otros con un precio de $ 299.

Cameo ofrece a las celebridades una forma de obtener ingresos adicionales y pone a los fanáticos en contacto directo con las estrellas que aman. Así es como funciona.

Cameo es una plataforma con sede en EE. UU. Para celebridades y gente común. Está disponible como un sitio web y una aplicación móvil para usuarios de Android e iOS . Es gratis unirse, ya sea como talento o como usuario, pero si desea usar la aplicación para enviar un mensaje directo a una estrella o solicitarle un video, debe pagar. Los talentos en Cameo pueden ser atletas, músicos, actores, YouTubers, TikTokers, directores, cualquier persona famosa básicamente. Y establecen sus propios precios dentro de la aplicación.

Cuando encuentras a alguien en Cameo, generalmente hay dos opciones disponibles: DM (mensaje) o enviar una solicitud. Todos tienen precios diferentes y algunas celebridades solo ofrecen solicitudes. Por ejemplo, Lindsay Lohan cobra $ 219,99 por solicitudes y $ 19,99 por un mensaje directo. Pero Brian Baumgartner del programa The Office solo ofrece solicitudes, no DM, por $ 199,99. Sus perfiles suelen tener ejemplos de solicitudes de vídeo de Cameo que también puedes ver.

Los perfiles de talento tienen una breve biografía que puede consultar, así como las etiquetas con las que están asociados (como actores, comediantes, etc.), sus mejores cameos, su tiempo de respuesta promedio y una puntuación de revisión de 5 estrellas (además puede leer reseñas). También puede unirse al club de fans de una celebridad de forma gratuita desde su perfil para omitir la línea y priorizar su video Cameo, acceder a todos sus Cameos anteriores y ser el primero en conocer las ofertas y las reducciones de precios.

Algunas celebridades de Cameo también ofrecen llamadas de Zoom en vivo si lo solicita, aunque son más caras que un video de Cameo estándar. Si tienes un presupuesto limitado, chatear es, con mucho, la opción más barata si solo quieres hacerle una pregunta a una celebridad o enviar un mensaje rápido.

Si desea utilizar Cameo, lo primero que debe hacer es unirse. Puede hacerlo desde el sitio web de Cameo o desde la aplicación móvil. Como usuario, hay una variedad de opciones de inicio de sesión, desde Facebook hasta ID de Apple o su correo electrónico. Es gratis unirse y usar Cameo: lo único que cuesta dinero son las solicitudes y los mensajes directos de talentos. Hablando de talento, si quieres unirte a Cameo como celebridad, debes postularte aquí . Cameo se comunicará con usted en 72 horas.

No olvides que puedes darle vida a tu perfil de Cameo. Puede agregar una foto de perfil, fecha de nacimiento, nombre de usuario de Twitter y hacer que los videos sean públicos para que otros los vean (o privados, si lo desea). Puede hacer todo esto desde el panel del sitio web de Cameo o desde la página Perfil (icono de Cameo en la barra de navegación) en la aplicación móvil de Cameo. También puede ver la actividad de su cuenta en la aplicación móvil Cameo; solo busque el ícono de campana en la barra de navegación.

En el sitio web de Cameo, la página de inicio muestra los talentos destacados, así como una barra de búsqueda que puede usar para ingresar nombres de celebridades y encontrar talentos. En la aplicación móvil de Cameo, la página de búsqueda (icono de lupa en la barra de navegación) también muestra el talento destacado y el talento por categorías, así como una barra de búsqueda. También hay una página de exploración (icono de telescopio en la barra de navegación) que te permite deslizarte por los cameos destacados del talento.

Entonces, digamos que ha encontrado una celebridad con la que desea contactar, como Denise Richards . En su perfil, verá un botón que dice Solicitar con un precio. Actualmente, la actriz cobra 179,99 dólares por una solicitud. Una vez que presiona el botón de solicitud, debe elegir si es para usted o un amigo. Luego se le harán preguntas sobre la ocasión, pronombres, instrucciones, etc. También puede agregar un video corto con su solicitud.

Cameo acepta pagos directos mediante tarjeta de crédito. Los residentes de EE. UU. Que usan iOS también pueden comprar "créditos Cameo" para almacenarlos en su cuenta y usarlos en videos más adelante. Una vez presentada la solicitud, el talento de Cameo tiene siete días para aceptar o rechazar el proyecto. Si se acepta, la celebridad grabará el video y Cameo enviará un enlace al video a los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que se enumeran con la solicitud. El video se puede descargar y compartir.

Si el talento no cumple con la solicitud dentro de una semana, Cameo dijo que todos los cargos se restablecerán en su billetera (solo USD).

Si desea ahorrar algo de dinero, tal vez envíe un mensaje a una celebridad en lugar de solicitar un video. Por ejemplo, el comediante Jon Lovitz de Saturday Night Live te permitirá enviarle un DM por solo $ 2.99. Todo lo que necesita hacer es tocar el botón DM en su perfil y luego tiene 250 caracteres para hacer una pregunta u obtener un consejo. También puede enviar una foto. Desafortunadamente, con los mensajes directos, Cameo dijo que no se garantiza una respuesta y que no se otorgan reembolsos en esta situación.

Debido a que los mensajes directos no están garantizados, aquí es donde las reseñas en el perfil de una celebridad realmente son útiles. Vale la pena verificar su calificación y escanear los comentarios de la revisión para ver lo que otros usuarios dijeron sobre su experiencia. Si ve que el talento tiende a responder a los chats, entonces podría ser un riesgo que valga la pena correr.

En la aplicación móvil de Cameo, puede ir a la página de Mensajes (icono de chat en la barra de navegación) para ver sus DM existentes con talento.

Puedes unirte al club de fans de una celebridad de forma gratuita desde su perfil. Simplemente toque el botón Fan Club y luego podrá saltarse la línea para priorizar su video Cameo, acceder a todos sus Cameos anteriores y ser el primero en conocer las ofertas y las reducciones de precios. Cameo dijo que también llegarán más beneficios a los clubes de fans.

El precio (USD) variará, ya que se establece individualmente por cada celebridad. Puede ver cuánto cuestan las solicitudes y un DM en su perfil. Si están disponibles, verá los botones de solicitud rosa y DM para iniciar una transacción con ellos. Si no están disponibles, su perfil dirá "temp no disponible" y los botones se borrarán. También puede ver la opción para solicitar una llamada de Zoom con talento. Suelen ser la opción más cara y no es muy común encontrarlas.

Cuando esté listo para contratar talento, inicie sesión en su cuenta, haga clic en el botón de solicitud o DM, complete el formulario de solicitud y haga clic en el botón reservar cuando haya terminado. Cameo acepta AMEX, Mastercard, VISA, PayPal en la web. La aplicación móvil Cameo también acepta su billetera digital como Apple Pay o Google Pay. Cameo también acepta financiación Affirm. Si se aprueba después de una verificación de crédito rápida, Affirm le permitirá pagar Cameo en un plan de pago mensual con intereses.

La lista de talentos en Cameo crece constantemente, pero aquí hay algunos destacados que notamos en enero de 2021:

Consulte el centro de ayuda de Cameo si tiene más preguntas.

