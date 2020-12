Obtenga la excelente VPN de Ivacy por menos con esta increíble oferta de Navidad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - No hay nada como una VPN para ampliar sus horizontes digitales: una red privada virtual puede hacer que sea mucho más fácil navegar por la web sin tener que preocuparse por problemas de vigilancia y privacidad, y también puede ayudarlo a acceder a contenido que de otro modo tendría dificultades. encontrar.

Ivacy es uno de los mejores de la zona, lo que le permite enmascarar rápida y fácilmente su identidad y ubicación, y abre nuevos mundos de posibilidades, y para celebrar la Navidad este año, está realizando una venta absolutamente increíble, con un descuento del 90% de su precio normal y dejando lo recoges por solo $ 1 por mes. Siga leyendo para descubrir algunas de las formas en que Ivacy podría ayudarlo.

Una de las partes más liberadoras de usar una VPN es poder despedirse del problema del contenido bloqueado geográficamente. Es muy común recibir un programa recomendado por un amigo, para un servicio de transmisión como Netflix, y luego descubrir que en realidad no puede verlo porque no está en la versión de la plataforma de su país.

También nos pasa todo el tiempo en YouTube, recibiendo recomendaciones de videos que nos confrontan con la advertencia de que "Este contenido no está disponible en su región". Es tan cansado, y por eso es tan brillante poder usar Ivacy para evitarlo. Simplemente cambie su ubicación con un toque, seleccionando entre la amplia gama de opciones de la VPN, y así estará enmascarado y podrá ver cualquier contenido al que tenga acceso alguien de ese país.

Es realmente liberador y te hace sentir más como un ciudadano de un mundo digital, en lugar de estar solo encerrado en cualquier rango limitado de opciones que debes tener. Además, Ivacy tiene una amplia gama de servidores VPN para elegir, con más de 3500 en todo el mundo . Esto significa que nunca se quedará atascado sin un servidor para unirse a su destino de elección.

Por supuesto, si bien poder ver lo que queramos es realmente genial, el otro gran beneficio de usar una VPN es que recuperas tu privacidad. Entre las cookies y los rastreadores, incluso si está utilizando el modo privado o de incógnito de su navegador favorito, seguirá dejando atrás una gran huella digital, que las empresas estarán muy interesadas en aspirar.

Sin embargo, use una VPN y estará completa y totalmente enmascarado por primera vez: su dirección IP está codificada y sus datos de ubicación son una pista falsa. Significa que puede volver a los días en que no tenía que preocuparse por los anuncios personalizados y volver a navegar libremente. No se verá afectado por los rastreadores y podrá hacer lo que quiera sin que una corporación mire por encima del hombro, como deberían ser las cosas.

Sin embargo, Ivacy también hace que las cosas sean increíblemente rápidas: no disminuirá su velocidad a pesar de que esté ejecutando todo a través de una VPN, lo que hace que su uso sea perfecto. También es más rápido que una gran cantidad de competidores, como puede ver a continuación.

Por supuesto, una VPN en su computadora portátil puede ser realmente útil y ayudarlo mientras navega y trabaja, pero Ivacy está lejos de ser limitado para usar en su escritorio; también tiene aplicaciones que funcionan con teléfonos inteligentes y tabletas para asegurarse de que usted puede proteger todos sus dispositivos.

Puede instalarlo en hasta 10 dispositivos diferentes con una membresía, que probablemente sea más que suficiente para la mayoría de las personas, y comenzar con la navegación privada para esquivar la ubicación, ya sea que esté en un dispositivo móvil o no. También hay extensiones útiles para un montón de navegadores web diferentes, en caso de que prefiera utilizar Ivacy por navegador.

Si todo esto se suma a algo que cree que podría ayudarlo en su día a día, nunca ha habido un mejor momento para obtener una membresía de Ivacy: puede obtenerla por solo $ 1 al mes en este momento , una oferta loca en honor de Navidad.