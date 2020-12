Increíblemente, estas 13 cosas no existen

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Noticias falsas, falsificaciones profundas y contenido generado por IA. La web está plagada de estas cosas.

Ahora se están utilizando redes generativas de confrontación para crear cosas realistas que en realidad tampoco existen. También hay todo tipo de ellos, algunos son increíbles, algunos tontos, todos ciertamente interesantes.

Hemos recopilado algunos para su disfrute.

Este gato no existe

Gatos O los amas o los odias. Sin embargo, ¿qué piensas de un gato que ni siquiera existe?

Estos gatos generados por IA son bastante convincentes y no es probable que le causen problemas de alergia, lo cual es una ventaja.

Este pony no existe

This Pony Does Not Exist es un sitio que muestra una colorida cuadrícula de retratos de pony generados por IA creados con la arquitectura StyleGAN2 de Nvidia.

Con un poco de magia inteligente, estas criaturas han sido creadas, recortadas, escaladas y exhibidas en todo su esplendor para su placer visual.

Este coche no existe

Aquí hay un sitio que genera vehículos que nunca existieron . Todo tipo de autos extraños y maravillosos que nunca has visto en la carretera y nunca verás.

Sin embargo, este ciertamente no es el mejor de nuestra lista. Haga clic y actualice la página varias veces y verá algunas máquinas con ruedas realmente extrañas.

Esta gente no existe

Las personas que ves en esta colección de imágenes no existen y nunca existieron. Han sido creados por una red generativa de adversarios que fue desarrollada originalmente por Nvidia, y luego utilizada por Phillip Wang para crear This Person Does Not Exist .

Ese sitio esencialmente utiliza inteligencia artificial para generar al azar retratos de personas completamente artificiales y, sin embargo, hiperrealistas. Personas que nunca han agraciado el planeta y, sin embargo, podrían vivir fácilmente al lado tuyo.

Esta tecnología es bastante inquietante si se tiene en cuenta lo que señaló Inverse al entrevistar al creador .

"En una sociedad donde las fotografías e imágenes son los sustitutos estándar de la" prueba ", las GAN ... pronto permitirán que cualquiera proporcione una" prueba "de que cualquier persona imaginable hizo algo imaginable ... Como ejemplo, un actor infame podría difundir un video o una imagen generados por GAN que muestre un evento falso para incitar disturbios, protestas u otras reacciones potencialmente violentas en línea ".

Da miedo, pero no quita lo impresionante que es esta tecnología.

Este meme no existe

Todo el mundo ama un buen meme. Entonces, ¿por qué no aplicar la inteligencia artificial para crear algunas nuevas? Eso es exactamente lo que ha hecho ImgFlip.

Este meme no existe es el resultado y las imágenes que genera el sistema son, bueno, algo especial.

Esta ciudad no existe

This City Does Not Exist es un sitio web impresionante que muestra varias imágenes aéreas de ciudades que en realidad no existen. Y, sin embargo, se ven como algo que encontrarías al desplazarte por Google Maps o mirar por la ventana de un avión. La tierra y el mar chocan con estructuras artificiales, todas creadas por inteligencia artificial.

Estos ojos no existen

Este puede parecer inusual en comparación con los demás, pero en realidad es bastante interesante.

El autor / creador de This Eye Does Not Exist lo explica muy bien:

"Imagina que eres un maquillador de algún tipo y necesitas conceptualizar una nueva marca de maquillaje de ojos. Pero tienes un problema, te quedas sin ideas. Las redes generativas de confrontación te permiten crear cosas que no existen, digamos , fotografías de ojos con maquillaje. Este algoritmo básicamente te permite "soñar" cosas nuevas ... "

Es bueno pensar que las redes generativas de confrontación podrían usarse para bien. Además de crear tonterías falsas a partir del éter.

Estos escarabajos no existen

Este es un proyecto interesante que utiliza el aprendizaje automático para generar ilustraciones de escarabajos que en realidad no existen. Esto se creó utilizando el aprendizaje automático para analizar miles de ilustraciones que ya son de dominio público.

Inspirado en imágenes de zoología, botánica y arqueología, This Beetle Does Not Exist es ciertamente fascinante y se destaca de los otros en esta lista que existen como imágenes algo convincentes del mundo real.

Estas pinturas no existen

Esta interesante adición a nuestra lista toma algo que no existe y lo convierte en algo físico que sí.

Estas son obras de arte creadas utilizando BigGAN (Generative Adversarial Networks) de Google y luego impresas y pintadas para su disfrute por Ganvas Studio .

La idea es usar el sistema Ganbreeder de Joel Simon para crear su propia obra de arte y luego hacer que Ganvas Studio la imprima.

Ganbreeder te permite fusionar imágenes y usar IA para crear algo completamente único, y también un poco extraño.

Estas pinturas de retratos no existen

Art Breeder es una rareza. Un sitio que crea obras de arte falsas con simples ajustes en la configuración para cambiar aspectos de la misma. Los resultados son extraños, maravillosos y ciertamente únicos.

Estos son ejemplos de retratos que fueron creados con esta tecnología pero que de otra manera no existirían.

Estas pinturas de paisajes no existen

Al igual que los retratos, estas escenas pintadas de paisajes coloridos y hermosos no existen en realidad, sino que se han creado utilizando GANS e interacción humana.

Esto no es un Rembrandt

Esto puede parecer una pintura del maestro pintor Rembrandt, pero en realidad ha sido elaborado por tecnología.

Han pasado 400 años desde la última pintura de Rembrandt, pero los historiadores del arte y los técnicos han logrado utilizar una combinación de datos y tecnología de reconocimiento facial para analizar 346 pinturas diferentes de Rembrandt.

Luego, esos datos se utilizaron para identificar los patrones geométricos típicos utilizados por el pintor con un enfoque en ciertos rasgos faciales humanos. Luego se utilizó una impresora 3D para pintar 13 capas de tinta UV para crear una pintura realista que formaría The Next Rembrandt .

Este recipiente no existe

Derek Philip Au, creador de This Vessel Does Not Exist explica muy bien la lógica de este:

"La historia de la cerámica es una historia de imitación y reproducción.

El aprendiz adquiere el dominio del oficio mediante la repetición, mejorando gradualmente su técnica. Guiado por toda una vida de trabajo en el oficio, el maestro examina cada pieza hecha por el estudiante y desecha las que considera inadecuadas.

El falsificador crea réplicas y las prueba en el mercado. El conocedor, informado por décadas de experiencia en el manejo de antigüedades, juzga las réplicas. Los que se confunden con auténticos se venden y el falsificador continúa creando copias aún más convincentes ".

Aquí, las GAN se han utilizado para crear recipientes falsos que luego se generan, juzgan y mejoran. El resultado es una colección aparentemente interminable de jarrones y recipientes, todos creados por inteligencia artificial.

Escrito por Adrian Willings.