Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Zoom ha anunciado que su límite habitual de 40 minutos para cuentas gratuitas se eliminará a nivel mundial el 26 de noviembre, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias en los EE. UU.

Permitirá videollamadas extendidas de Zoom para todos los clientes desde las 0:00 am (medianoche) ET del jueves 26 de noviembre hasta las 6:00 am ET del viernes 27 de noviembre (coincidentemente, Black Friday).

En el Reino Unido, desde las 5 a. M. Del 26 de noviembre hasta las 11 a. M. Del día siguiente.

En una publicación en Twitter, Zoom dijo que la extensión tme fue planeada "como un agradecimiento a nuestros clientes" y para asegurar que "las reuniones familiares no se interrumpan".

Como agradecimiento a nuestros clientes, levantaremos el límite de 40 minutos para todas las reuniones a nivel mundial desde la medianoche ET del 26 de noviembre hasta las 6 am ET del 27 de noviembre para que sus reuniones familiares no se interrumpan. #ZoomJuntos pic.twitter.com/aubsH0tfxG - Zoom (@zoom_us) 10 de noviembre de 2020

Por lo general, Zoom limita las llamadas entre cuentas gratuitas a 40 minutos, después de lo cual los usuarios deben reiniciar una llamada. Los usuarios pagos no tienen un límite de tiempo para las llamadas.

El auge de los servicios de videollamadas y, en particular, Zoom ha sido extraordinario durante estos tiempos alejados de lo ordinario. El servicio también ganó la categoría de producto del año en los recientes EE Pocket-lint Awards 2020, que se anunciaron en línea durante un espectáculo de presentación virtual.

Escrito por Rik Henderson.