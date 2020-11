Algunos de los anuncios más locos que es probable que veas

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Los departamentos de marketing y las empresas han creado algunos anuncios sorprendentemente impactantes a lo largo de las décadas.

Usar palabras sofisticadas y "ciencia" para lanzar productos al público desprevenido en nombre del capitalismo. Ha habido todo tipo de anuncios poco fiables, racistas, sexistas y francamente peligrosos durante el último siglo.

Hemos recopilado algunos de los mejores para su diversión.

La evidencia cientfica no puede estar equivocada

Antes de que la investigación médica sobre los efectos del tabaquismo ganara terreno y demostrara los vínculos entre el tabaquismo y el cáncer, abundaban los anuncios como este.

En las décadas de 1950 y 1960, las revistas contaban con anuncios que pretendían los efectos positivos (o al menos no negativos) del tabaquismo. El anuncio de Chesterfield dice:

"Un especialista médico realiza exámenes bimensuales regulares de un grupo de personas de diversos ámbitos de la vida. El 45 por ciento de este grupo ha fumado Chesterfield durante un promedio de más de dos años. Después de diez meses, el especialista médico informa que no observó efectos adversos en la nariz, garganta y senos nasales del grupo de fumar Chesterfield ".

¿Fuman más médicos ahora que hace tantos años?

Donas y bebidas vitamnicas

Si no puede creer lo difícil que es vender que los cigarrillos son buenos para usted, ¿qué tal este marketing que sugiere que tanto las rosquillas como Ovaltine contienen vitaminas saludables?

¿Y que son geniales para dar energía y vigor?

Estos anuncios se remontan a la década de 1940 y hablan de una época más simple antes de que la obesidad se convirtiera en un problema grave. Nos preguntamos qué pasó.

Dale unas vacaciones a tu garganta

Este anuncio intentaba sugerir que todos los demás cigarrillos usaban "tabacos secos como el polvo", mientras que los camellos eran "suaves", "limpios" y "frescos".

Quizás lo más siniestro de este anuncio es la última línea:

"Únete, dale unas vacaciones a tu garganta. Prueba Camels solo por un día, luego déjalos, si puedes".

Pintura de plomo Dutch Boy

Antes de que se supiera el daño que el plomo podía causar al cuerpo humano, se comercializaba para todo tipo de cosas, incluso como una buena idea para pinturas y juguetes para niños.

Más tarde, se descubrió que el envenenamiento por plomo causado por este tipo de cosas provocaba todo tipo de problemas, incluidos daño cerebral, convulsiones y más.

Curiosamente, incluso los romanos eran conscientes de los posibles problemas de salud que podía causar el plomo, pero el marketing moderno pasó por alto.

Las mujeres golpean cosas

A primera vista, este anuncio parece bastante inofensivo en comparación con los demás de la lista. No se trata de vender cigarrillos que provocan cáncer, solo un automóvil. Un coche que aparentemente ha destrozado una mujer.

Así es, en los buenos tiempos, Volkswagen era mucho más sexista.

"Las mujeres son suaves y gentiles", dice el anuncio, "... pero golpean algo ... Si tu esposa golpea algo en un Volkswagen, no te duele mucho".

No hay necesidad de preocuparse, sugiere este marketing, ya que un VW es barato de reparar, por lo que si su torpe esposa choca contra cosas, será muy fácil de reparar.

Pep en la cocina

¿Cómo logra una ama de casa ocupada mantenerse tan alegre y linda? Vitaminas, parece. Al menos eso es lo que Kelloggs haría creer a la gente de todos modos.

La compañía dio a entender que las mujeres de la época disfrutaban cocinando, limpiando, quitando el polvo y con una dosis diaria de las vitaminas de Kellogg. Una pizca saludable de sexismo probablemente también mantuvo las cosas interesantes.

7up es bueno para tu beb

Este extraño anuncio de años pasados parece implicar que 7up es un refresco perfecto para regalar a sus hijos, incluso a los bebés pequeños.

El anuncio incluso sugiere mezclar un poco de 7uo con un poco de leche para crear una "combinación saludable": ¡Ay!

Una cosa que 7up tenía a su favor era la lista de todos los ingredientes en la etiqueta, algo que no se convertiría en la norma en los próximos años. Pero aún.

Plsticos para nios

En la sociedad moderna, encontrará advertencias en bolsas de plástico que destacan los peligros de asfixia para los niños.

Este anuncio de Du Pont Cellophane bien podría ser el origen de esto. No envuelva a sus hijos en celofán. Puede mantener las cosas frescas, pero ciertamente no es bueno para tus alicates.

El azcar controlar tu apetito

La mayor parte del pensamiento moderno es que el azúcar refinado es malo y agrega calorías innecesarias y quizás no sea saludable en otros aspectos .

Pero en los "buenos" viejos tiempos, anuncios como este parecían insinuar que las bebidas azucaradas y los bocadillos eran una buena manera de perder peso. Un bocadillo antes del almuerzo evitaría que comas demasiado y te ayudaría a controlar tu apetito.

Lo más probable es que solo sea una forma de vender más azúcar. ¿O quizás una estratagema de los dentistas para conseguir más clientes?

Fumar: diversin para toda la familia

No se puede negar que este papá tiene algunas habilidades para soplar anillos de humo increíbles, pero probablemente no sea el mejor papá. Fumar en interiores con niños alrededor no es una buena apariencia en la sociedad actual.

Pero allá por 1952, no estaba mal visto. Las empresas también estaban fabricando cigarrillos atractivos para un público más joven, con aromas que incluían regaliz. Empezarlos temprano para fidelizar a los clientes a largo plazo.

Violencia domstica?

Imagine decidir comercializar su café con una amenaza de violencia doméstica si el lector se atreviera a comprar otras bebidas.

Si toma café rancio, es muy posible que te golpee. ¿Es ese un incentivo para comprar Chase & Sanborn sobre otras marcas?

Ella estar ms feliz con una aspiradora

Parece que si no golpea a su esposa por servirle café rancio, es perfectamente aceptable comprarle una aspiradora Hoover para Navidad.

Para ser honesto, no estamos seguros de con qué estará más feliz. Lo que sí sabemos es que este es un anuncio bastante terrible, pero al menos los Hoovers no son malos para ti.

Gusanos de cinta para su dieta

Si crees que algunos de estos otros anuncios han sido un poco locos, ¿qué pasa con este? Hemos oído hablar de algunas dietas de moda bastante locas en nuestro tiempo, pero es difícil imaginar un mundo en el que ingerir tenias a propósito parezca una buena idea.

Crema facial radiactiva

Desde tenias para tu dieta hasta una crema de belleza radiactiva que promete rejuvenecer tu piel. Los buenos viejos tiempos lo tenían todo. En ese momento, los rayos X y los primeros éxitos del radio hicieron que el público fuera fácil de convencer sobre los posibles beneficios para la salud, pero esta era claramente una práctica peligrosa.

El DDT es bueno para ti?

Este anuncio de 1947 muestra los beneficios del DDT o al menos los beneficios de la sustancia química, tal y como lo veían las pruebas científicas "exhaustivas" de la época. El anuncio afirmaba que el DDT era bueno para las frutas, los novillos, las lecherías, los cultivos e incluso el hogar.

Por supuesto, desde entonces se ha demostrado que el diclorodifeniltricloroetano tiene graves impactos negativos sobre el medio ambiente y las personas. Se demostró que era tóxico para muchos tipos de peces, adelgaza los huevos de aves e incluso se relacionó con un mayor riesgo de cáncer de mama. Como resultado, fue prohibido en la mayoría de los países desarrollados en las décadas de 1970 y 1980.

No significa no

Woah. Éste. Estamos bastante seguros de que no significa no. Claro, tal vez la loción para después del afeitado de Jade East sea tan buena que las mujeres se caerán de ti, pero si no, no puedes simplemente golpear a una en la cabeza y llevarla de regreso a tu cueva. Este anuncio es ciertamente de una época diferente.

No importa a tu doctor

No importa a su médico, es su dentista el que debe preocuparle. Pero no si fumas Viceroys aparentemente. Como los recomendaría su dentista. Aunque, francamente, si eso es cierto, probablemente debería considerar cambiar de dentista.

Todo el mundo sabe que el calor purifica

Los cigarrillos Lucky Strike afirmaron ser "el mejor cigarrillo que haya fumado" y prometen protegerlo contra la tos y también contra la irritación. Afirmaciones audaces en la estadística publicitaria de que el proceso secreto de la compañía purifica el tabaco y lo hace menos irritante. Sin embargo, no se exceda. Todo con moderación.

Ludano para el pequeo

Seguro que los bebés pueden ser pequeños plagas. No dormir cuando deberían, manteniéndote despierto por la noche. Pero quizás la solución sea el láudano. Seguro que es una droga de clase A y básicamente le está dando a su hijo pequeño una mezcla de opio, morfina y codeína, pero al menos tendrá una buena siesta.

También es bueno para aliviar el dolor, la fiebre amarilla, las enfermedades cardíacas, la disentería y las "secreciones excesivas". ¡Ay! Sin embargo, la adicción será tu mayor problema.

Pasta de dientes de whisky

La pasta de dientes con sabor a menta es tan aburrida y un cliché. ¿Por qué no hacer las cosas más interesantes antes de acostarse con pasta de dientes con sabor a whisky? O incluso empezar el día. Simplemente no se cepille y conduzca.

Escrito por Adrian Willings.