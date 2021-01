¿Qué es Telegram, en qué dispositivos puedes usarlo y qué tan seguro es?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Ahora más que nunca, los consumidores son más conscientes de sus propios datos personales y su privacidad. Con las recientes revelaciones sobre cómo las redes sociales gestionan (o mal gestionan) nuestros datos personales, más personas están recurriendo a formas más seguras de mantenerse en contacto.

En el pasado, usar un servicio de mensajería seguro generalmente significaba comprometer las funciones, la diversión y la conveniencia. Pero no tiene por qué ser así. Una aplicación, en particular, ha ido ganando popularidad quizás más que otras: Telegram. Probablemente porque cuando se trata de funciones de chat y privacidad, está demostrando que realmente puedes tener tu pastel y comértelo también.

Mensajería rápida multiplataforma

Telegram es una aplicación de mensajería segura y conveniente que es multiplataforma, lo que significa que funciona en todos sus dispositivos. Su función de sincronización instantánea significa que los chats siempre están actualizados en todos sus dispositivos a la vez.

Si bien usa su número de teléfono para configurar inicialmente una cuenta, no está limitado a tenerlo en un teléfono. Puede ejecutarlo en varios dispositivos al mismo tiempo sin que cierre la sesión de ningún otro.

Usar un número de teléfono para configurar también significa que es fácil para otras personas contactarlo si tienen la aplicación. No es necesario aprender nuevos códigos PIN, direcciones de correo electrónico o identificadores de cuentas. Si tienen tu número en su lista de contactos, podrán enviarte mensajes, estés donde estés y con cualquier dispositivo que estés usando en ese momento.

Aplicaciones de Android / iOS para teléfonos inteligentes

Disponible en la galería de aplicaciones de Huawei

Versión de escritorio para Mac / Windows / Linux

La versión del navegador web también

Una de las mejores cosas de Telegram es que está disponible en casi todos los sistemas operativos populares, ya sea una computadora Mac, Windows o Linux, un teléfono inteligente con iOS o Android o incluso un teléfono Huawei .

Si es usuario de iPad o iPhone, puede descargar la aplicación desde la App Store . Para los dispositivos Android, hay una aplicación en Play Store , además de Telegram X, que tiene una interfaz ligeramente diferente pero hace todas las mismas cosas.

Puede descargar la aplicación directamente a su PC o Mac dirigiéndose a la página de descarga de Telegram .

Si está utilizando un Chromebook, aún puede utilizarlo dirigiéndose a la versión del navegador web de la herramienta de chat o, si su Chromebook lo admite, descargando la aplicación de Android desde Play Store . La opción del navegador obviamente también está disponible para cualquiera que quiera usarla pero no quiera instalarla en su computadora.

Paquetes de pegatinas (animadas y fijas)

Sin límites de tamaño de archivo

Grupos de telegramas de hasta 200.000

Personaliza el look

Sincronización rápida / instantánea entre dispositivos

No es tan popular ni tan extendido como aplicaciones como Facebook Messenger o WhatsApp (también Facebook), pero tiene muchas características que lo hacen divertido y fácil de usar. No es solo un aburrido mensajero de texto seguro.

Como cualquier buena aplicación de mensajería, puede tener chats individuales o grupales, con esos chats grupales válidos para hasta 200,000 miembros. Además, es libre de enviar y recibir archivos, imágenes y datos sin ningún límite en el tamaño o la cantidad de ellos. También puede realizar llamadas de voz o videollamadas, por lo que es realmente una aplicación con todas las funciones.

Una de las partes divertidas de la aplicación es su colección de paquetes de pegatinas descargables. Algunos están animados, otros todavía, pero aparecen automáticamente cuando usas un emoji para que, si lo deseas, puedas reemplazar esas caras amarillas y estáticas con animaciones divertidas. Con vínculos con personajes como Star Wars, Avengers, Wizarding World y otros personajes populares, no hay escasez de formas de expresar emociones.

También es personalizable, por lo que puede elegir qué colores y degradados desea usar en sus chats, desde cambiar el tono de fondo hasta ajustar el color de los bocadillos dentro de los chats.

Su mejor característica es probablemente lo rápido y confiable que es. Los mensajes nuevos aparecen en todos sus dispositivos a la vez y las actualizaciones son prácticamente instantáneas, por lo que si tiene que cambiar del teléfono al escritorio (o al revés), es fácil y conveniente hacerlo.

Las actualizaciones recientes han visto que la aplicación agrega características como tener múltiples mensajes fijados dentro de los chats, lo que puede ser útil en los chats de grupos grandes o si está compartiendo una lista de compras con su pareja / compañero de casa. Las ubicaciones en vivo se pueden configurar para alertar cuando está cerca de un amigo si planea reunirse y enviar varios archivos de música crea automáticamente una lista de reproducción corta.

Cifrado AES de 256 bits

Intercambio de claves seguro

No uses "Personas cercanas"

Muy. De hecho, esa es la razón por la que tantas personas se han sentido atraídas por él en los últimos tiempos. Según su propia página de preguntas frecuentes , es más seguro de serie que WhatsApp o Line. Ya sea que esté chateando en chats individuales o grupales y use dos capas de cifrado seguro.

El cifrado servidor-cliente se utiliza para cifrar y proteger sus mensajes en la nube, mientras que los chats secretos utilizan cifrado cliente-cliente de extremo a extremo entre dos personas, en dos dispositivos y no almacenan los mensajes en la nube en absoluto.

Vale la pena señalar que esos chats secretos solo aparecen en los dispositivos en los que se inició el chat, por lo que no puede leer ni responder a esas conversaciones en el escritorio / tableta o en cualquier otro lugar donde haya iniciado sesión.

Ninguno de sus datos, ya sean mensajes, medios o archivos compartidos, puede descifrarse cuando los intercepta su proveedor de servicios de Internet o los propietarios de los enrutadores / redes Wi-Fi que pueda estar utilizando en ese momento.

Telegram confía tanto en su seguridad que tiene una competencia en la que cualquiera que quiera puede intentar descifrar mensajes y datos. Si lo logran, obtienen $ 300,000.

Además, Telegram tiene un sistema de recompensas en el que los usuarios que identifican áreas de seguridad que necesitan mejorar reciben una recompensa de entre $ 100 y $ 100,000 si se implementan sus sugerencias.

Ahora, hay un pequeño agujero en la armadura de Telegram y es una función llamada Personas cercanas. Está desactivado de forma predeterminada, pero si lo activa, permite que los usuarios de Telegram cercanos lo vean y le envíen mensajes.

Las personas con los motivos equivocados y las habilidades adecuadas podrían encontrar su ubicación precisa o simplemente usarla para atacarlo con estafas, como señaló el investigador Ahmed Hassan. Entonces, para mantenerse más seguro, no use esa función.

Gratis para descargar

Sin compras ni suscripciones en la aplicación

Sin anuncios

Nada, en realidad. De hecho, ese es otro punto que lo hace tan atractivo. Actualmente, no hay tarifa de descarga ni compras dentro de la aplicación. Además, no hay anuncios en las aplicaciones. Telegram no es una empresa con fines de lucro. Telegram no vende sus datos y no los usa para anuncios dirigidos (porque no los hay).

Su dinero provino de un magnate de la tecnología llamado Pavel Durov, y en el momento de escribir este artículo, esa donación original sigue siendo sólida. Telegram dice que si alguna vez se queda sin dinero, podría comenzar a agregar opciones pagas no esenciales en el futuro para mantener a los desarrolladores en puestos de trabajo y mantener su infraestructura en funcionamiento.

La versión corta de todo esto es que Telegram es conveniente, divertido, rápido y seguro. Además, el hecho de que la empresa no tenga interés en ganar dinero con sus datos personales o venderle anuncios significa que no está tratando con una empresa cuyo único propósito es ganar dinero con sus datos (a diferencia de la mayoría de los otros proveedores de aplicaciones de mensajería de terceros). .

Incluso podría sorprenderse al ver cuántos amigos ya tiene allí, la cantidad de usuarios está creciendo todo el tiempo.

Escrito por Cam Bunton.