Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Zoom implementó una nueva función en su aplicación de reuniones para teléfonos Android y, con los errores y optimizaciones habituales, la última actualización de la aplicación incluye fondos virtuales . Pero hay un problema: no todos los teléfonos son iguales, por lo que la función no funciona en todos.

Descargamos la última versión de la aplicación, actualizada el 21 de septiembre por Zoom a la versión 5.3.52640.0920, en varios teléfonos de diferentes especificaciones y potencia, pero (en su mayoría) solo se ejecutó en aquellos que consideraríamos dispositivos insignia con procesadores de alta gama.

Tiene sentido y es similar a la forma en que funciona la aplicación de escritorio porque, por supuesto, generar ese fondo de pantalla virtual y adaptarlo constantemente para asegurarse de que se quede detrás de usted requiere algo de poder de procesamiento.

Con el lujo de tener varios teléfonos de prueba en nuestras oficinas, ejecutamos la nueva función de fondo virtual con éxito en lo siguiente:

Huawei P30 Pro - buque insignia de 2019 con procesador Kirin 980 (8GB RAM)

Samsung Galaxy S20 - buque insignia 2020 con procesador Exynos 990 (8GB RAM)

OnePlus 8 - buque insignia 2020 con tecnología Snapdragon 865 (8 GB de RAM)

Samsung Galaxy Note 20 - buque insignia 2020 con procesador Exynos 990 (8 GB de RAM)

Google Pixel 4: buques insignia de 2019 con el procesador Snapdragon 855 (6 GB de RAM)

La mayoría de los teléfonos que probamos en los que la función de fondo virtual no funcionaba eran los que clasificaríamos como dispositivos de gama baja o media. Excepto por una notable excepción:

Google Pixel 3a XL - 2019 de nivel medio con tecnología Snapdragon 670 (4 GB de RAM)

OnePlus Nord - 2020 de nivel medio con tecnología Snapdragon 765G (8 GB de RAM)

BlackBerry Key2 - 2018 de nivel medio con tecnología Snapdragon 660 (6GB RAM)

Nokia 5.3 - 2020 de gama baja con tecnología Snapdragon 665 (4GB RAM)

Nokia 8.3 5G - 2020 de nivel medio con tecnología Snapdragon 765G (6GB RAM)

Sony Xperia 1 ii - buque insignia 2020 con tecnología Snapdragon 865 (8GB RAM)

El buque insignia de Sony Xperia claramente arrojó una llave en las obras aquí al ser el único dispositivo de nivel superior que no permitió que la función funcionara, pero en su mayor parte, la lista se divide en buques insignia y no insignia, con la parte inferior los teléfonos eléctricos son los que no pueden ejecutar los fondos virtuales.

Aparte de esa única excepción, la regla general es: si tiene un teléfono que funciona con los procesadores de nivel superior de Huawei, Qualcomm o Samsung, la función debería funcionar para usted.

Así que pruébelo y tal vez incluso pruebe algunos de nuestros fondos virtuales favoritos en su teléfono la próxima vez que tenga una reunión de zoom.

Escrito por Cam Bunton.