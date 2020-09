Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Todo este asunto de "TikTok está prohibido en los Estados Unidos" se ha vuelto realmente complicado, muy rápido.

Todo comenzó cuando el presidente Donald Trump amenazó con prohibir TikTok a principios de este año. Más tarde hizo oficial esa amenaza con una orden. Poco después, Microsoft dijo que quería adquirir las operaciones estadounidenses de TikTok, pero luego Twitter y Oracle también se lanzaron al ring. Walmart también anunció una asociación vaga con TikTok. Mientras tanto, TikTok decidió presentar una demanda contra la administración Trump, y poco tiempo después, el acuerdo con Microsoft fue rechazado. Actualmente, parece más probable un acuerdo con Oracle.

Sin embargo, EE. UU. Impuso otra orden el 18 de septiembre de 2020 (viernes), y efectivamente dice que TikTok estará prohibido en los EE. UU. A partir del 20 de septiembre de 2020 (domingo). También ha habido otras noticias relacionadas con toda esta saga, como que el cofundador de Instagram posiblemente se convierta en el nuevo CEO de TikTok.

¿Entonces ... cómo fue que llegamos aquí? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Es TikTok realmente un problema de seguridad nacional? Probablemente tenga muchas de este tipo de preguntas, al igual que nosotros, pero haremos todo lo posible para responder a la mayoría de ellas en esta explicación fácil de leer (y línea de tiempo) de la prohibición de TikTok de Trump en los EE. UU. Cinturón de seguridad.

Antes de responder sus preguntas sobre la prohibición de TikTok en los EE. UU., Analicemos los eventos de pedidos hasta ahora.

Esta historia en realidad se remonta a octubre de 2019, cuando la llamada guerra comercial entre China y EE. UU. Se intensificó hasta un punto en el que los funcionarios estadounidenses comenzaron a advertir sobre el uso de TikTok. Pero la administración Trump no fue la única que comenzó a vigilar TikTok. Los senadores estadounidenses Chuck Schumer y Tom Cotton también pidieron una investigación de TikTok, señalando que "con más de 110 millones de descargas solo en los EE. UU., TikTok es una posible amenaza de contrainteligencia que no podemos ignorar".

Para diciembre de 2019, EE. UU. Acusó a TikTok de transferir datos de usuarios a servidores en China. TikTok negó esas afirmaciones y dijo que el gobierno chino no tiene acceso a los datos de sus usuarios, que se almacenan en los EE. UU. "No hay nada de verdad en las acusaciones de que el estado chino tiene acceso a los datos de los usuarios de TikTok", dijo.

El escrutinio aumentó en 2020. En marzo, más personas, repentinamente encerradas, habían comenzado a usar la aplicación para entretenimiento y como salida creativa. Alcanzó un pico de dos mil millones de descargas a nivel mundial. Surgieron informes sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con la esperanza de reforzar su presencia en todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, la relación de China con la India se estaba hundiendo; para el verano, India había decidido prohibir 59 aplicaciones chinas, incluido TikTok .

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo a los medios en julio de 2020 que el gobierno de Estados Unidos también estaba considerando prohibir la aplicación. "Ciertamente lo estamos analizando. Hemos trabajado en este mismo tema durante mucho tiempo", dijo Pompeo a Fox News . "Con respecto a las aplicaciones chinas en los teléfonos móviles de las personas, les puedo asegurar que Estados Unidos también lo hará bien". Agregó que los ciudadanos estadounidenses deben tener cuidado al usar TikTok en caso de que su información privada termine "en manos del Partido Comunista Chino".

A fines de julio de 2020, Trump les dijo a los reporteros durante un vuelo del Air Force One en ruta a Washington DC que prohibiría la aplicación. "En lo que respecta a TikTok, los estamos prohibiendo en Estados Unidos", dijo Trump. "Tengo esa autoridad. Puedo hacerlo con una orden ejecutiva o eso".

Trump finalmente firmó una orden ejecutiva que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Sin embargo, firmó otro pedido días después , que relajó el plazo establecido en el pedido anterior . Originalmente, EE. UU. Le dio a ByteDance 45 días para vender sus operaciones de TikTok en EE. UU., Con una fecha de finalización del 15 de septiembre de 2020, o la compañía enfrentaría varias acciones restrictivas. Sin embargo, en el segundo orden, EE. UU. Lo extendió a 90 días. También se hizo una orden similar contra la aplicación de chat china WeChat.

(Para ser claros, la parte inicial de la prohibición también prohibía a las empresas de EE. UU. Tener relaciones con TikTok. Pero la segunda orden permitió a los pretendientes de EE. UU. Hablar con ByteDance sobre posibles adquisiciones de su negocio en EE. UU., Siempre y cuando todas las negociaciones hayan finalizado. y acordado antes del 12 de noviembre de 2020.)

A lo largo de agosto, Trump hizo varios comentarios sobre la venta forzada de TikTok, incluido quién debería comprarlo. Según Bloomberg , el presidente dijo en un momento: "No me importa si es Microsoft o alguien más [quien compra TikTok]: una gran empresa, una empresa segura, una empresa muy estadounidense lo compra".

De hecho, Microsoft planeaba comprar la rama estadounidense de TikTok. El CEO Satya Nadella incluso mantuvo conversaciones constructivas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que se prometió una revisión de la seguridad de la aplicación. En una publicación de blog pública , la compañía explicó que "aprecia plenamente la importancia de abordar las preocupaciones del presidente". Microsoft también confirmó que está comprometido a adquirir TikTok, "sujeto a una revisión de seguridad completa y proporcionando los beneficios económicos adecuados a los EE. UU.".

Al mismo tiempo, TikTok presentó una demanda contra la administración Trump, alegando que su orden que prohíbe las transacciones con la empresa matriz ByteDance infringe las protecciones del debido proceso, va más allá del alcance de las reglas de sanciones y no proporciona evidencia de que TikTok sea una amenaza para la seguridad nacional.

A pesar de todo ese drama, Microsoft no fue el único pretendiente interesado en comprar TikTok. Según The Wall Street Journal, Twitter sostuvo "conversaciones preliminares" sobre la compra de TikTok. La corporación estadounidense de tecnología informática Oracle, que es más una marca en el mundo de las TI que las aplicaciones de consumo, también entró en la refriega. Según el Financial Times, el cofundador de Oracle , Larry Ellison, estaba trabajando con un grupo de inversores estadounidenses para comprar todas las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

A fines de agosto, Walmart había anunciado que se había asociado con Microsoft en algún tipo de acuerdo de TikTok, aunque los detalles eran increíblemente confusos. El minorista hizo que pareciera que su asociación le permitiría hacer crecer su negocio publicitario.

A principios de septiembre, Microsoft anunció que no adquiriría partes de las operaciones de TikTok después de que ByteDance rechazara su oferta. Después de semanas de conversaciones y de intercambios públicos con la administración Trump, Microsoft había abandonado la carrera. Entonces, con Microsoft fuera del camino, Oracle anunció que intentaría hacerse cargo de la administración de las operaciones de TikTok en EE. UU. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, confirmó el acuerdo y dijo que se presentaría al presidente Trump con su recomendación más adelante.

Mientras tanto, el CEO de TikTok, Kevin Mayer, había renunciado después de solo tres meses en el trabajo, y The New York Times informó que TikTok se estaba acercando al cofundador de Instagram, Kevin Systrom, para convertirse en el próximo CEO de la aplicación. En general, las cosas parecían estar mejorando para TikTok por un tiempo, cuando de repente, el 18 de septiembre de 2020, el Departamento de Comercio anunció que las tiendas de aplicaciones tenían que eliminar TikTok y WeChat antes del domingo 20 de septiembre de 2020 bajo una nueva orden ejecutiva de Trump.

Las conversaciones sobre una posible asociación pueden continuar entre ByteDance y Oracle, antes de la fecha límite del 12 de noviembre originalmente establecida por Trump. Sin embargo, se ordenó a Apple y Google que eliminen TikTok de las versiones estadounidenses de Apple App Store y Google Play Store mientras tanto.

No está claro. La Administración Trump ha acusado a TikTok de transferir datos de usuarios a servidores en China y ha prohibido la aplicación. No ha proporcionado ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. Por lo tanto, ByteDance está demandando a la administración de Trump, señalando que Estados Unidos no ha demostrado que TikTok sea una amenaza para la seguridad nacional. "Estamos totalmente en desacuerdo con la posición de la Administración de que TikTok es una amenaza para la seguridad nacional", dijo, y señaló que la orden de Trump "no tiene sus raíces en preocupaciones auténticas de seguridad nacional".

TikTok también señaló que expertos independientes en seguridad nacional han "expresado dudas sobre si su objetivo de seguridad nacional declarado es genuino".

Eso lo deben decidir los tribunales. Pero la posición de ByteDance sobre todo el asunto se insinúa en una publicación de blog. Dijo que la orden ejecutiva de la administración Trump tiene el potencial de despojar a los derechos "sin ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema, y sin ningún proceso debido. La compañía emitió otra declaración fuertemente redactada en respuesta a la orden exigiendo que Apple y Google eliminen TikTok de su tiendas de aplicaciones antes del 20 de septiembre de 2020, calificándolo de "injusto" y "promulgado sin el debido proceso".

La demanda de ByteDance también argumenta que Trump ha estado ignorando la cooperación de TikTok con el Comité de Inversión Extranjera y que las comunicaciones personales, que según afirma deberían incluir aplicaciones móviles, generalmente están exentas de sanciones y protegidas por la Primera Enmienda.

El Departamento de Comercio de EE. UU. Emitió una orden para impedir que las personas en los EE. UU. Descarguen TikTok. La orden fue publicada por el Departamento de Comercio el 18 de septiembre de 2020. "Cualquier transacción de cualquier persona, o con respecto a cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, con ByteDance Ltd", dice la orden, "estará prohibida en la medida permitida por la ley aplicable ". La orden entrará en vigor el 20 de septiembre de 2020.

La prohibición impedirá que Apple y Google ofrezcan las aplicaciones en sus tiendas de aplicaciones para usuarios estadounidenses. TikTok seguirá estando disponible para usuarios fuera de EE. UU.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo a Reuters: "Hemos tomado medidas significativas para combatir la recopilación maliciosa de datos personales de ciudadanos estadounidenses por parte de China, al tiempo que promovemos nuestros valores nacionales, normas democráticas basadas en reglas y una aplicación agresiva de las leyes y regulaciones estadounidenses".

TikTok es una aplicación social que se utiliza para crear y compartir videos. Muchos videos tienden a enfocarse en la música, y los creadores aprovechan el vasto catálogo de efectos de sonido, fragmentos de música y filtros de la aplicación para grabar clips cortos de ellos bailando y sincronizando los labios. Pero hay una cantidad incalculable de videos por descubrir, con diferentes temas. Hay videos de bricolaje y manualidades, bocetos cómicos, lo que sea. Si TikTok te suena familiar, es porque hay aplicaciones similares que vinieron antes, como Vine y Dubsmash .

TikTok también tuvo un predecesor, llamado Musical.ly, que los empresarios chinos Alex Zhu y Luyu Yang lanzaron en 2014. ByteDance adquirió Musical.ly en 2017, y luego, un año después, incorporó la funcionalidad principal y la base de usuarios del servicio a su propia aplicación TikTok. . Los usuarios existentes de Musical.ly se migraron a cuentas de TikTok. Para 2018, TikTok había superado a Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en instalaciones mensuales en Apple App Store y Google Play Store de EE. UU.

